Novorizontino x Palmeiras na final do Campeonato Paulista: veja onde assistir, horário e escalações

A decisão do campeonato estadual será disputada em jogos de ida e volta

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Vitor Roque durante jogo do Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Novorizontino e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8) no Campeonato Paulista, em partida válida pelo jogo de volta da final. O jogo será às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Record
  • CazéTV
  • TNT
  • HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Novorizontino: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo (Juninho); Matheus Bianqui, Robson e Vinícius Paiva. Técnico: Enderson Moreira.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

NOVORIZONTINO X PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: final (volta) do Campeonato Paulista 2026
  • Local: Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)
  • Data: 08/03/2026 (domingo)
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
