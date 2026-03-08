Novorizontino x Palmeiras na final do Campeonato Paulista: veja onde assistir, horário e escalações
A decisão do campeonato estadual será disputada em jogos de ida e volta
Novorizontino e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8) no Campeonato Paulista, em partida válida pelo jogo de volta da final. O jogo será às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Record
- CazéTV
- TNT
- HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Novorizontino: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo (Juninho); Matheus Bianqui, Robson e Vinícius Paiva. Técnico: Enderson Moreira.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
NOVORIZONTINO X PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA
- Competição: final (volta) do Campeonato Paulista 2026
- Local: Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)
- Data: 08/03/2026 (domingo)
- Horário: 20h30 (de Brasília)