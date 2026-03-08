Náutico x Sport na final do Campeonato Pernambucano: veja onde assistir, horário e escalações
A decisão do campeonato estadual será disputada em jogos de ida e volta
Náutico e Sport se enfrentam neste domingo (8) no Campeonato Pernambucano, em partida válida pelo jogo de volta da final. O jogo será às 18h (horário de Brasília), no estádio dos Aflitos, em Recife (PE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Globo (PE)
- Canal GOAT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Náutico: Muriel; Arnaldo, Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Júnior Todinho, Paulo Sérgio e Vinícius. Técnico: Guilherme dos Anjos.
Sport: Thiago Couto;Pucci, Benevenuto, Ramon e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Yago Felipe; Barletta (Iury Castilho), Zé Roberto e Gustavo Maia. Técnico: Roger Silva.
NÁUTICO X SPORT | FICHA TÉCNICA
- Competição: final do Campeonato Pernambucano 2026
- Local: Aflitos, em Recife (PE)
- Data: 08/03/2026 (domingo)
- Horário: 18h (de Brasília)
