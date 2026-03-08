Diário do Nordeste
Fortaleza é campeão cearense invicto pela 10ª vez em sua história; veja campanha

Tricolor de Aço cresceu na reta final do Estadual e ficou com a taça pela 47ª vez, 10ª de forma invicta

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 20:30)
Jogada
Legenda: O Fortaleza foi campeão cearense de forma invicta pela 10ª vez
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

O Fortaleza voltou a ser campeão cearense após três anos e de forma invicta. O Tricolor de Aço conquistou o Campeonato Cearense de 2026 ao superar o Ceará em dois jogos, sendo campeão nos pênaltis após dois empates em 1x1. Foi o 10º título invicto do Leão: 1924, 1926, 1928, 1934, 1937, 1946, 1947, 2021, 2022 e 2026.

O Leão superou o rival após dois jogos muito equilibrados - dois empates em 1x1 - quebrando um incômodo jejum de títulos. Eram duas finais perdidas para o Vozão e agora, evitou o tri do Alvinegro e chegou ao 47º título estadual. Agora o Leão tem o mesmo número de títulos do rival.

E o título tricolor tem um sabor especial pela superação. Se na última sequência quando foi penta, o Leão era um time de Série A e com elenco consolidado, em 2026 foi diferente: Após o rebaixamento na Série A 2025, 15 jogadores deixaram o clube, entre eles peças muito importantes, mas que em um ano de Série B, seriam inviável a permanência.

Assim, o grupo foi reformulado e o novo técnico Thiago Carpini, teve muitas dificuldades para montar e achar um time titular, já que toda semana um jogador deixava o clube e reforços demoraram a chegar.

Só na reta final do Estadual a equipe cresceu, nas semifinais contra o Ferrovário e finais com o Ceará.

Carpini achou um time mais encorpado e conquistou o título, mesmo com o favoritismo do Ceará, um time que foi mais contante ao longo de todo o campeonato.

Em 11 jogos, 8 vitórias, 4 empates, com 18 gols marcados e 5 sofridos.

A equipe comandada pelo técnico Carpini foi campeã com um time base: Brenno, Emanuel Brítez, Lucas Gazal, Luan Freitas, Gabriel Fuentes, Pierre, Rodrigo, Lucas Sasha, Maílton, Tomás Pochettino e Luiz Fernando.

Campanha do título do Fortaleza

1ª Fase

Ferroviário 0x0 Fortaleza
Fortaleza 4x0 Quixadá
Fortaleza 1x0 Maracanã
Horizonte 0x1 Fortaleza

2ª Fase

Fortaleza 1x0 Floresta
Fortaleza 1x1 Iguatu
Ceará 0x0 Fortaleza

Semifinal

Ferroviário 0x2 Fortaleza
Fortaleza 2x0 Ferroviário

Final

Fortaleza 1x1 Ceará
Fortaleza 1x1 Ceará

Leão campeão nos pênaltis (4x3)

