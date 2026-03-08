Herói do Fortaleza no título do Cearense, goleiro Brenno afirma: 'Motivo de orgulho'

Solta o riso, Brenno! Você merece. Foi dessas mãos que veio a defesa mais importante deste início de temporada. Neste domingo (8), o Fortaleza venceu o Ceará nos pênaltis e voltou a vencer o Campeonato Cearense após dois anos. É o 47º título do Tricolor do Pici na competição. As equipes ficaram no empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e decidiram nas cobranças em uma Arena Castelão com quase 50 mil pesssoas. O goleiro, que passou por lesão

"Contribuir um pouquinho para mais uma conquista desse time gigante é motivo de muito orgulho para mim. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, de vestir essa camisa. Vamos comemorar! Todo mundo merece. Nossas famílias, comissão técnica, nós, jogadores, a torcida... Todo mundo merece", afirmou o goleiro em enrevista após a partida.

Luiz Fernando empatou para o Tricolor no tempo regulamentar. Com o duelo encaminhando para a disputa de pênaltis, foi a vez do goleiro Tricolor brilhar novamente. Brenno fez a defesa da cobrança de Juan Alano e garantiu o resultado positivo para o Fortaleza. No clube desde 2025, o goleiro atuou em 12 partidas este ano.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira (11), quando enfrenta o Manauara pela Copa do Brasil. O duelo terá início às 19h30 (de Brasília), fora de casa.