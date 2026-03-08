Com briga generalizada e gol de Kaio Jorge, Cruzeiro vence Atlético-MG e conquista Mineiro de 2026

Com briga generalizada e tensão, o Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro de 2026. No Mineirão, neste domingo (8), a Raposa venceu o Atlético-MG por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge no 2º tempo, garantiu o título em jogo único.

A taça encerrou o jejum celeste, que tinha vencido pela última vez em 2019. Desta forma, impediu o heptacampeonato do Atlético-MG, que venceu de forma consecutiva desde 2020. A confusão iniciou aos 52 minutos do 2º tempo, com um confusão entre o volante Christian e o goleiro Éverson.

Maiores vencedores do Campeonato Carioca

Atlético-MG: 50 títulos

Cruzeiro: 39 títulos

América-MG: 16 títulos

Vila Nova-MG: 5 títulos

EC Siderúrgica: 2 títulos

Caldense: 1 título

Ipatinga: 1 título

ESCALAÇÕES

Cruzeiro : Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Christian, Matheus Pereira e Gerson (Bruno Rodrigues); Kaio Jorge (Wanderson). Técnico: Tite.

: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Christian, Matheus Pereira e Gerson (Bruno Rodrigues); Kaio Jorge (Wanderson). Técnico: Tite. Atlético-MG: Everson; Natanael (Preciado), Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Cissé (Igor Gomes / Gustavo Scarpa), Victor Hugo (Minda); Bernard (Cassierra), Dudu e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.

CRUZEIRO 1X0 ATLÉTICO-MG | FICHA TÉCNICA