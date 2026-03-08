Diário do Nordeste
Com briga generalizada e gol de Kaio Jorge, Cruzeiro vence Atlético-MG e conquista Mineiro de 2026

O título celeste impediu o heptacampeonato do Galo neste dominho (8)

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 22:50)
Jogada
Legenda: Kaio Jorge marcou o gol da conquista do Cruzeiro no Mineirão de 2026
Foto: Gustavo Martins / Cruzeiro

Com briga generalizada e tensão, o Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro de 2026. No Mineirão, neste domingo (8), a Raposa venceu o Atlético-MG por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge no 2º tempo, garantiu o título em jogo único.

A taça encerrou o jejum celeste, que tinha vencido pela última vez em 2019. Desta forma, impediu o heptacampeonato do Atlético-MG, que venceu de forma consecutiva desde 2020. A confusão iniciou aos 52 minutos do 2º tempo, com um confusão entre o volante Christian e o goleiro Éverson.

Maiores vencedores do Campeonato Carioca

  • Atlético-MG: 50 títulos
  • Cruzeiro: 39 títulos
  • América-MG: 16 títulos
  • Vila Nova-MG: 5 títulos
  • EC Siderúrgica: 2 títulos
  • Caldense: 1 título
  • Ipatinga: 1 título

ESCALAÇÕES

  • Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Christian, Matheus Pereira e Gerson (Bruno Rodrigues); Kaio Jorge (Wanderson). Técnico: Tite.
  • Atlético-MG: Everson; Natanael (Preciado), Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Cissé (Igor Gomes / Gustavo Scarpa), Victor Hugo (Minda); Bernard (Cassierra), Dudu e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.

CRUZEIRO 1X0 ATLÉTICO-MG | FICHA TÉCNICA

  • Competição: final do Campeonato Mineiro 2026
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
  • Data: 08/03/2026 (domingo)
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Gol: Kaio Jorge, aos 14' 2T (1x0)
  • Cartões amarelos: William, Villalba, Kaiki, Matheus Pereira e Kaio Jorge (Cruzeiro); Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi (Atlético-MG).
