Vina se envolve em confusão na saída de campo após perda de título cearense

Após a derrota para o Fortaleza pela final do campeonato cearense, o atacante Vina se envolveu em uma confusão com os funcionários do Leão no momento em que deixava o gramado do Castelão.

Nas imagens é possível ver o atleta tendo que ser contido antes de ir para o vestiário. O Ceará acabou perdendo nos pênaltis para o Fortaleza por 5 a 4. Mesmo em campo, o atacante não foi escolhido para cobrar pênalti.