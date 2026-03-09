Diversas vagas para concursos e seleções públicas estão abertas no Ceará nesta segunda-feira (9). Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Veja as vagas a seguir.

Câmara Municipal de Quixeré

A Câmara Municipal de Quixeré está com inscrições abertas para concurso público. As 17 vagas são destinadas a candidatos de nível fundamental. Interessados têm até hoje, 9 de março, para se inscrever no site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame.

Todas as vagas têm remuneração de R$ 1.621 para 40 horas trabalhadas semanalmente. As inscrições custam R$ 70.

Veja a distribuição das vagas

Agente administrativo: 6

Auxiliar de serviços gerais: 3

Cozinheiro: 2

Vigia: 3

Recepcionista: 3

>> Veja edital completo

Prefeitura de Jati

A prefeitura do município de Jati, no Cariri do Ceará, está com edital para 98 servidores, além da formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 8.134,19.

As vagas são para nível fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de março.

>> Veja o edital

Força Aérea Brasileira (FAB)

A Força Aérea Brasileira divulgou edital com 27 vagas para exames de admissão de profissionais de nível superior nas áreas de Engenharia, Capelania e do Quadro de Apoio.

Veja a distribuição das vagas para cada quadro:

Oficiais de Apoio: são ofertadas oito vagas para profissionais das áreas de análise de sistemas, ciências contábeis, jornalismo, psicologia, e serviços jurídicos. Podem se inscrever candidatos com idade máxima de 32 anos até 31/12/2027;

Oficiais de Engenheiros: são ofertadas 18 vagas para profissionais das engenharias: civil, cartográfica, da computação, elétrica, eletrônica, mecânica, e de telecomunicações. Os candidatos devem ter, no máximo, 35 anos até 31/12/2027;

Oficiais Capelães: é ofertada apenas uma vaga para o cargo de capelão, profissional responsável por prestar assistência religiosa e espiritual aos militares. Os candidatos devem ter entre 30 e 40 anos até 31/12/2027.

As inscrições devem ser feitas até 13 de março pelo site oficial de ingresso da FAB. A taxa de inscrição é de R$ 150.

>> Veja edital completo