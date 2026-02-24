Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Relembre o cronograma e veja os próximos passos do concurso da UFC

Resultado final do concurso se tornará público em 11 de maio.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:05)
Papo Carreira
Imagem do edifício histórico da Universidade Federal do Ceará (UFC) com arquitetura clássica, jardins bem cuidados, árvores e céu azul ao fundo, destacando a beleza e tradição da instituição.
Legenda: Certame oferta 77 vagas para cargos técnico-administrativos em educação.
Foto: Thiago Gadelha.

A aplicação do concurso para técnicos administrativos da Universidade Federal do Ceará (UFC) já ocorreu. Contudo, o edital ainda prevê mais fases para os próximos meses.

Conforme o cronograma oficial do certame, nesta terça-feira (24), começa o recebimento de recurso administrativo contra o gabarito preliminar divulgado nessa segunda-feira (23). O resultado desse processo será publicado em 4 de março.

Vale lembrar que todos os recursos devem ser encaminhados por meio de um formulário disponibilizado no site oficial do concurso.

No dia 6 do próximo mês, os participantes terão acesso à cópia da Folha Resposta e recurso contra leitura. A devolutiva por parte da instituição acontece quatro dias depois.

Já o resultado preliminar do concurso será publicado em 19 de março. Será possível aplicar recurso no dia seguinte, com resultado marcado para 30 de março.

Após isso, o próximo passo é voltado para os candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e pessoas com deficiência. Em 1º de abril, essas pessoas devem enviar os documentos comprobatórios exigidos pelo edital.

Por fim, o resultado final do concurso se tornará público em 11 de maio.

Como conferir o gabarito preliminar?

De acordo com o edital, o gabarito e o caderno de questões estarão disponíveis no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), banca responsável pelo certame. Para consultar, o candidato deve acessar a página oficial da fundação e localizar a área destinada ao concurso da UFC.

O certame oferta 77 vagas para cargos técnico-administrativos em educação, distribuídas entre 50 oportunidades de nível superior e 27 para nível médio/técnico.

As remunerações iniciais variam de R$ 4.029,90 a R$ 5.967,04, valores que incluem vencimento básico e auxílio-alimentação.

Relembre os cargos ofertados

No primeiro edital, as vagas de nível superior abrangem 26 áreas de graduação, entre elas administração, arquitetura, ciências contábeis, farmácia, medicina, nutrição, pedagogia e psicologia.

Para nível médio/técnico, há oportunidades para técnico em Enfermagem, técnico de Tecnologia da Informação – Suporte em Sistemas e Redes de Computadores, técnico em Contabilidade e técnico em Agropecuária.

O segundo edital contempla vagas para técnicos de laboratório nas áreas de Análises Clínicas, Biotecnologia, Biotério, Eletrotécnica, Fertilidade de Solos, Física, Gestão da Produção, Mineração, Prótese Dentária, Química e Resíduos Sólidos. Também há uma vaga de nível superior para o cargo de tecnólogo em Mecatrônica Industrial.

Relembre o cronograma e veja os próximos passos do concurso da UFC
