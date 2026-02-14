Inscrições para Pé-de-Meia Licenciaturas 2026 começam dia 17 de fevereiro; veja como fazer

Começa na próxima terça-feira (17) o período de cadastramento de currículo e pré-inscrição para o programa Pé-de-Meia Licenciaturas 2026, do Ministério da Educação (MEC).

Conforme a pasta, os estudantes elegíveis devem se cadastrar até 19 de dezembro exclusivamente pela Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Para este ano, o programa oferece 12 mil bolsas para alunos matriculados nos cursos de modelo licenciatura.

O valor mensal é de R$ 1.050, cujos R$ 700 podem ser sacados imediatamente, enquanto os outros R$ 350 são retidos em uma poupança.

Todo o montante acumulado neste reserva só poderá ser sacado caso o estudante ingresse como professor em uma rede pública de ensino, em até cinco anos após o término da licenciatura.

Como participar?

O MEC informa que só poderão ter acesso ao benefício os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e foram aprovados em cursos de licenciatura, na modalidade presencial.

Isso vale para quem ingressou via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) ou Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) — nessa ordem de prioridade.

Para participar, basta entrar na Plataforma Freire, entrar com a conta gov, e então cadastrar ou atualizar o currículo. Em seguida, é necessário preencher o Termo de Ciência e Concordância e fazer a pré-inscrição no programa.

Ao final, o candidato deve informar a matrícula na instituição de ensino em que foram aprovados. Caso ainda não tenha se matriculado, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) pode ser utilizado até que se cumpra esta etapa.

É válido lembrar que o cadastro não assegura a concessão da bolsa. A confirmação será realizada após a publicação do resultado final, que deve ocorrer a cada dia 20, a partir de março.

As vagas serão preenchidas prioritariamente pelos ingressantes dos cursos oferecidos por meio do Sisu.

Conheça o programa

O Pé-de-Meia Licenciaturas é um dos eixos do programa Mais Professores para o Brasil. A bolsa foi criada para incentivar a formação de novos professores e melhorar a qualidade desses cursos.

O benefício é pago pelo MEC, por meio da Capes, e será válido para novas matrículas em cursos de licenciatura.