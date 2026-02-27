ISGH abre seleção para o Hospital Regional de Itapipoca; veja cargos

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) abriu seleção de diversos cargos para o Hospital Regional de Itapipoca (HRI), no interior do Ceará. As vagas são para profissionais de níveis médio e técnico.

Entre os cargos ofertados estão os de:

Maqueiro,

Técnico em Laboratório – Agência Transfusional,

Auxiliar de Logística,

Técnico em Equipamentos Biomédicos,

Auxiliar de Laboratório,

Copeiro,

Conferente e Expedidor de Roupas,

Auxiliar de Manutenção,

Auxiliar de Equipamentos Biomédicos.

As remunerações iniciais variam de R$ 1.621 a R$ 2.463,29, a depender da função.

Como se inscrever?

Interessados devem se candidatar pelo site do ISGH até a próxima segunda-feira (2). Além dos requisitos de escolaridade, o candidato deve ter experiência mínima de seis meses em atividades relacionadas à função e apresentar a documentação necessária pedida em edital.