ISGH abre seleção para o Hospital Regional de Itapipoca; veja cargos

Interessados devem se candidatar até segunda-feira (2 de março).

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:37)
Hospital.
Legenda: As vagas são para profissionais de níveis médio e técnico.
Foto: Shutterstock / PeopleImages.

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) abriu seleção de diversos cargos para o Hospital Regional de Itapipoca (HRI), no interior do Ceará. As vagas são para profissionais de níveis médio e técnico

Entre os cargos ofertados estão os de:

  • Maqueiro,
  • Técnico em Laboratório – Agência Transfusional,
  • Auxiliar de Logística,
  • Técnico em Equipamentos Biomédicos,
  • Auxiliar de Laboratório,
  • Copeiro,
  • Conferente e Expedidor de Roupas,
  • Auxiliar de Manutenção,
  • Auxiliar de Equipamentos Biomédicos.

As remunerações iniciais variam de R$ 1.621 a R$ 2.463,29, a depender da função.

Como se inscrever?

Interessados devem se candidatar pelo site do ISGH até a próxima segunda-feira (2). Além dos requisitos de escolaridade, o candidato deve ter experiência mínima de seis meses em atividades relacionadas à função e apresentar a documentação necessária pedida em edital.

