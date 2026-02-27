ISGH abre seleção para o Hospital Regional de Itapipoca; veja cargos
Interessados devem se candidatar até segunda-feira (2 de março).
O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) abriu seleção de diversos cargos para o Hospital Regional de Itapipoca (HRI), no interior do Ceará. As vagas são para profissionais de níveis médio e técnico.
Entre os cargos ofertados estão os de:
- Maqueiro,
- Técnico em Laboratório – Agência Transfusional,
- Auxiliar de Logística,
- Técnico em Equipamentos Biomédicos,
- Auxiliar de Laboratório,
- Copeiro,
- Conferente e Expedidor de Roupas,
- Auxiliar de Manutenção,
- Auxiliar de Equipamentos Biomédicos.
As remunerações iniciais variam de R$ 1.621 a R$ 2.463,29, a depender da função.
Como se inscrever?
Interessados devem se candidatar pelo site do ISGH até a próxima segunda-feira (2). Além dos requisitos de escolaridade, o candidato deve ter experiência mínima de seis meses em atividades relacionadas à função e apresentar a documentação necessária pedida em edital.