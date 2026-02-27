Enel Ceará abre vagas para curso de formação de eletricista; saiba mais

A Enel Distribuição Ceará está com inscrições abertas para curso de formação de eletricistas em Juazeiro do Norte e Russas, no Interior do Estado.

A formação é voltada ao preenchimento de vagas de emprego nos municípios de Aracati, Juazeiro do Norte, Crato, Antonina do Norte, Nova Olinda, Campos Sales, Barro, Russas e Brejo Santo.

Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. As vagas são para candidatos de todos os gêneros, com convite especial para mulheres, segundo a empresa.

Sobre o curso

Segundo a Enel, o curso contempla a aplicação prática e teórica em redes modernas de distribuição de energia elétrica, sendo uma das ações do plano estratégico e de investimentos da empresa para o Ceará.

A capacitação tem carga horária de 336 horas, com previsão de início para o fim do mês de março e duração média de dois meses. Os alunos terão direito a uma bolsa-auxílio para transporte e alimentação

Ao final, os aprovados poderão participar de processos seletivos para vagas de eletricistas na Enel ou em empresas parceiras. Conforme a Enel, está prevista a contratação de 649 novos profissionais em 2026.