Gabarito preliminar de concurso da UFC será divulgado nesta segunda (23)

O gabarito preliminar do concurso para técnicos administrativos da Universidade Federal do Ceará (UFC) Gabarito preliminar do concurso da UFC será divulgado nesta segunda (23) será divulgado nesta segunda-feira (23), conforme cronograma oficial da seleção. As provas objetivas foram aplicadas neste domingo (22), em Fortaleza.

De acordo com o edital, o gabarito e o caderno de questões estarão disponíveis no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), banca responsável pelo certame. Para consultar, o candidato deve acessar a página oficial da fundação e localizar a área destinada ao concurso da UFC.

Veja também Papo Carreira Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (23) Papo Carreira Com 850 vagas, Marinha prorroga inscrições para Escolas de Aprendizes-Marinheiros

O certame oferta 77 vagas para cargos técnico-administrativos em educação, distribuídas entre 50 oportunidades de nível superior e 27 para nível médio/técnico.

As remunerações iniciais variam de R$ 4.029,90 a R$ 5.967,04, valores que incluem vencimento básico e auxílio-alimentação.

Cargos ofertados

No primeiro edital, as vagas de nível superior abrangem 26 áreas de graduação, entre elas administração, arquitetura, ciências contábeis, farmácia, medicina, nutrição, pedagogia e psicologia.

Para nível médio/técnico, há oportunidades para técnico em Enfermagem, técnico de Tecnologia da Informação – Suporte em Sistemas e Redes de Computadores, técnico em Contabilidade e técnico em Agropecuária.

O segundo edital contempla vagas para técnicos de laboratório nas áreas de Análises Clínicas, Biotecnologia, Biotério, Eletrotécnica, Fertilidade de Solos, Física, Gestão da Produção, Mineração, Prótese Dentária, Química e Resíduos Sólidos. Também há uma vaga de nível superior para o cargo de tecnólogo em Mecatrônica Industrial.

Além da divulgação do gabarito preliminar, os candidatos aguardam as datas previstas para os resultados preliminares e finais, que constam no cronograma oficial do concurso.

Veja cronograma de concursos: