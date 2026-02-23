Gabarito preliminar de concurso da UFC será divulgado nesta segunda (23)
Certame oferta 77 vagas para cargos técnico-administrativos em educação.
O gabarito preliminar do concurso para técnicos administrativos da Universidade Federal do Ceará (UFC) Gabarito preliminar do concurso da UFC será divulgado nesta segunda (23) será divulgado nesta segunda-feira (23), conforme cronograma oficial da seleção. As provas objetivas foram aplicadas neste domingo (22), em Fortaleza.
De acordo com o edital, o gabarito e o caderno de questões estarão disponíveis no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), banca responsável pelo certame. Para consultar, o candidato deve acessar a página oficial da fundação e localizar a área destinada ao concurso da UFC.
Veja também
O certame oferta 77 vagas para cargos técnico-administrativos em educação, distribuídas entre 50 oportunidades de nível superior e 27 para nível médio/técnico.
As remunerações iniciais variam de R$ 4.029,90 a R$ 5.967,04, valores que incluem vencimento básico e auxílio-alimentação.
Cargos ofertados
No primeiro edital, as vagas de nível superior abrangem 26 áreas de graduação, entre elas administração, arquitetura, ciências contábeis, farmácia, medicina, nutrição, pedagogia e psicologia.
Para nível médio/técnico, há oportunidades para técnico em Enfermagem, técnico de Tecnologia da Informação – Suporte em Sistemas e Redes de Computadores, técnico em Contabilidade e técnico em Agropecuária.
O segundo edital contempla vagas para técnicos de laboratório nas áreas de Análises Clínicas, Biotecnologia, Biotério, Eletrotécnica, Fertilidade de Solos, Física, Gestão da Produção, Mineração, Prótese Dentária, Química e Resíduos Sólidos. Também há uma vaga de nível superior para o cargo de tecnólogo em Mecatrônica Industrial.
Além da divulgação do gabarito preliminar, os candidatos aguardam as datas previstas para os resultados preliminares e finais, que constam no cronograma oficial do concurso.
Veja cronograma de concursos:
- Divulgação do local de prova: 18 de fevereiro de 2026
- Aplicação da prova: 22 de fevereiro de 2026
- Divulgação do gabarito preliminar e do Caderno de Questões: 23 de fevereiro de 2026
- Recebimento do recurso administrativo contra o gabarito preliminar: 24 de fevereiro de 2026
- Divulgação do resultado do recurso contra o gabarito preliminar: 04 de março de 2026
- Acesso à cópia da Folha Resposta e recurso contra leitura: 06 de março de 2026
- Resposta aos recursos contra leitura da Folha Resposta: 10 de março de 2026
- Divulgação do resultado preliminar: 19 de março de 2026
- Recurso administrativo contra o resultado preliminar: 20 de março de 2026
- Divulgação do resultado do recurso: 30 de março de 2026
- Publicação dos procedimentos de comprovação da veracidade da autodeclaração (pretos, pardos, indígenas e quilombolas) e comprovação da condição de pessoa com deficiência (no site https://centraldeconcursos.fcpc.ufc.br): 01 de abril de 2026
- Divulgação do resultado final: 11 de maio de 2026