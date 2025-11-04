Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

UFC divulga editais de concursos públicos com 77 vagas; veja detalhes

Oportunidades são para cargos de nível médio/técnico e superior.

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 11:46)
Papo Carreira
Imagem de reitoria da UFC ilustra matéria sobre novo concurso da universidade.
Legenda: As inscrições serão realizadas no período de 1º a 15 de dezembro.
Foto: Ribamar Neto / UFC.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou dois editais de concurso público, com 77 vagas para cargos técnico-administrativos em educação em diversas áreas, sendo 50 para nível superior e 27 para nível médio/técnico.

No primeiro edital, as vagas de nível superior contemplam 26 áreas da graduação, entre elas: administração, arquitetura, ciências contábeis, farmácia, medicina, nutrição, pedagogia, e psicologia.

As oportunidades de nível médio/técnico são para os cargos de técnico em Enfermagem, técnico de Tecnologia da Informação / Suporte em Sistemas e Redes de Computadores, técnico em Contabilidade e técnico em Agropecuária.

O segundo edital contempla vagas para técnicos de laboratório, distribuídos nas áreas de: Análises Clínicas, Biotecnologia, Biotério, Eletrotécnica, Fertilidade de Solos, Física, Gestão da Produção, Mineração, Prótese Dentária, Química, e Resíduos Sólidos. Além dessas, há uma vaga de nível superior para o cargo de tecnólogo / Mecatrônica Industrial.

As remunerações iniciais variam de R$ 4.029,90 a R$ 5.967,04, compreendendo o vencimento base e o auxílio-alimentação. 

>> Confira edital Nº 1/2025

>> Confira edital Nº 2/2025

