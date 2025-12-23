Prefeitura de Assaré faz concurso com salários de até R$ 14 mil; veja detalhes

A Prefeitura de Assaré, no Interior do Ceará, divulgou edital de concurso público com 250 vagas, sendo 125 imediatas e o restante para formação de cadastro de reserva.

O certame é regido pela Universidade Regional do Cariri (Urca), por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV).

As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior, com remunerações que variam de R$ 1.518 a R$ 14.376,73, a depender da função.

Veja a distribuição de cargos por nível de escolaridade:

Nível fundamental : Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira e Porteiro;

: Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira e Porteiro; Nível médio e médio/técnico : Agente de Trânsito, Auxiliar Administrativo, Fiscal de Obra, Fiscal de Tributos, Motorista (Categoria B), Motorista (Categoria D – Ambulância), Motorista (Categoria D – Escolar), Técnico Ambiental, Técnico em Agropecuária, Técnico em Controle Interno, Técnico em Enfermagem e Técnico em Raio-X;

: Agente de Trânsito, Auxiliar Administrativo, Fiscal de Obra, Fiscal de Tributos, Motorista (Categoria B), Motorista (Categoria D – Ambulância), Motorista (Categoria D – Escolar), Técnico Ambiental, Técnico em Agropecuária, Técnico em Controle Interno, Técnico em Enfermagem e Técnico em Raio-X; Nível superior: Advogado, Analista de Planejamento e Orçamento, Assistente Social, Biomédico, Educador Físico – Saúde, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista (Educação), Professor (diferentes áreas), Psicólogo (Educação), Psicopedagogo, Psiquiatra, Terapeuta Ocupacional e Veterinário.

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições serão abertas na próxima terça-feira (30) e poderão ser feitas até o dia 2 de fevereiro, pelo site da Urca.

As provas objetivas serão aplicadas em 8 de março de 2026 para todos os candidatos. Candidatos de nível superior ainda serão avaliados por prova de títulos.