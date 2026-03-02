Enquete BBB 26: brother tem 54% dos votos para ir ao Quarto Secreto do Paredão Falso

Alberto Cowboy continua sendo o preferido do público para ir ao Quarto Secreto no Paredão Falso do BBB 26, segundo indicou a parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste.

O veterano aparece com 15.022 votos (54,29%). Em seguida, está Breno com 11.491 votos (41,53%). Em último lugar, Jordana aparece com 1.159 votos (4,19%).

Até a noite desta terça-feira (2), a enquete já registrou 27.672 votos de leitores.

Vale lembrar que essa votação, no entanto, apenas mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado na noite de terça-feira (3), pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Formação do Paredão Falso

Jordana foi colocada no Paredão pela líder da semana, Samira. Por ser indicação do líder, ela não participou da Prova Bate e Volta.

Marciele foi a mais votada pela Casa. Por contragolpe, Breno também foi lançado no Paredão. Cowboy, Marciele e Breno participaram da Prova Bate e Volta. Marciele venceu e escapou da berlinda.