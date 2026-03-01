Saiba quem são os herdeiros de Dennis Carvalho

Dennis Carvalho, que morreu no sábado (28), aos 78 anos, deixa três filhos de diferentes relacionamentos com atrizes ao longo da vida. A trajetória familiar do diretor foi marcada por momentos de sucesso e também por uma perda dolorosa.

Da união com Christiane Torloni nasceram os gêmeos Leonardo e Guilherme, em 1979. Leonardo, hoje com 46 anos, seguiu a carreira artística e construiu trajetória como ator, com trabalhos em novelas como “Senhora do Destino”, “Totalmente Demais” e “Insensato Coração”. Ele é pai de Lucca e leva atualmente uma vida mais reservada.

Já Guilherme morreu aos 12 anos, vítima de um acidente doméstico. Em 1991, o menino sofreu traumatismo craniano após um grave ocorrido na garagem de casa.

Na época, Christiane manobrava uma caminhonete quando perdeu o controle do veículo, que caiu de uma altura aproximada de 4,5 metros. Guilherme não resistiu aos ferimentos. Abalada, a atriz deixou o Brasil pouco tempo depois e passou um período vivendo em Portugal.

Além dos filhos com Torloni, Dennis Carvalho também é pai de Tainá, de 40 anos, fruto do relacionamento com Monique Alves, a única ex-mulher do diretor que também já faleceu. A atriz morreu em decorrência de leucemia. Tainá mantém vida longe da exposição pública e é mãe de Nina e Laura.

A caçula Luíza, de 29 anos, nasceu da relação mais longa do diretor, com Deborah Evelyn. Assim como a irmã, ela prefere discrição e aparece raramente nas redes sociais da mãe.