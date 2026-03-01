Quase milionário do Ceará acerta 15 dezenas na Lotofácil e leva R$ 991 mil

Uma aposta de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, acertou as 15 dezenas do sorteio da Lotofácil desse sábado (28) e vai embolsar R$ 991 mil.

O prêmio quase milionário veio de uma aposta simples realizada em uma lotérica física.

Além da aposta de Maracanaú, um jogo de Goiânia (GO) também acertou 15 dezenas e deve levar R$ 991 mil.

O Concurso 3624 da Lotofácil também teve 261 apostas que acertaram 14 dezenas e devem levar R$ 2,2 mil.

Veja o resultado do Concurso 3624 da Lotofácil

16 - 09 - 02 - 25 - 05 - 22 - 18 - 24 - 11 - 23 - 01 - 04 - 13 - 06 - 12

TRÊS APOSTAS DO CEARÁ ACERTAM QUINA DA MEGA-SENA

Outro sorteio realizado no sábado (28) foi da Mega-Sena, que terminou acumulada. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio do próximo sorteio chegou a R$ 160 milhões.

O concurso 2978 teve 129 apostas que acertaram cinco dezenas, com premiação de R$ 38 mil para cada. Entre os ganhadores da Quina estão três apostas do Ceará.

Das três apostas ganhadoras, duas foram feitas em Fortaleza e uma em Maracanaú. As três apostas foram simples, feitas em unidades lotéricas ou por meios eletrônicos.

Os números sorteados foram: 06 - 13 - 50 - 09 - 42 - 20.