Quase milionário do Ceará acerta 15 dezenas na Lotofácil e leva R$ 991 mil
Jogo vencedor foi feito em lotérica física, em Maracanaú, com aposta simples.
Uma aposta de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, acertou as 15 dezenas do sorteio da Lotofácil desse sábado (28) e vai embolsar R$ 991 mil.
O prêmio quase milionário veio de uma aposta simples realizada em uma lotérica física.
Além da aposta de Maracanaú, um jogo de Goiânia (GO) também acertou 15 dezenas e deve levar R$ 991 mil.
O Concurso 3624 da Lotofácil também teve 261 apostas que acertaram 14 dezenas e devem levar R$ 2,2 mil.
Veja o resultado do Concurso 3624 da Lotofácil
16 - 09 - 02 - 25 - 05 - 22 - 18 - 24 - 11 - 23 - 01 - 04 - 13 - 06 - 12
Para ganhar prêmios na Lotofácil, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.
Veja também
TRÊS APOSTAS DO CEARÁ ACERTAM QUINA DA MEGA-SENA
Outro sorteio realizado no sábado (28) foi da Mega-Sena, que terminou acumulada. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio do próximo sorteio chegou a R$ 160 milhões.
O concurso 2978 teve 129 apostas que acertaram cinco dezenas, com premiação de R$ 38 mil para cada. Entre os ganhadores da Quina estão três apostas do Ceará.
Das três apostas ganhadoras, duas foram feitas em Fortaleza e uma em Maracanaú. As três apostas foram simples, feitas em unidades lotéricas ou por meios eletrônicos.
Os números sorteados foram: 06 - 13 - 50 - 09 - 42 - 20.