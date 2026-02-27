Atendimento personalizado e facilidades para PJs são diferencias do Sicredi no Ceará

No momento de definir parceiros para um negócio, é preciso ponderar fatores como vantagens comerciais, benefícios para a empresa, facilidade de contato com a equipe de suporte, entre outros pontos. No Ceará, a Sicredi Veredas desempenha um papel de apoio para o empreendedorismo local, com 33 anos de atuação.

De acordo com Daniel Zarza, gerente de agência da Sicredi Veredas, a proximidade com os associados é um dos principais diferenciais da instituição, pois permite conhecer a fundo cada negócio que integra a cooperativa.

“Quando um empreendedor escolhe o Sicredi, ele escolhe uma instituição financeira que não vai apenas oferecer produtos e serviços. Aqui, nós cuidamos da vida financeira da empresa, com operações personalizadas de acordo com a necessidade do associado, seja ele pequeno, médio ou grande, e ainda participa das decisões e dos resultados da sua cooperativa”, destaca Daniel.

Por meio do Sicredi, as contas PJ possuem de negócios de pequeno, médio e grande porte conseguem acessar uma variedade de serviços financeiros, como:

Conta corrente;

Gestão de folha de pagamentos;

Pix;

Opções variadas de crédito;

Cartões de crédito para as empresas, com Programas de Recompensas;

Máquina de cartões;

Investimentos.

Proximidade com o associado

No Sicredi, por ser uma cooperativa, os associados não são apenas clientes: eles se tornam donos da iniciativa, por receberem uma parcela da instituição.

Nesse cenário, o atendimento dos gerentes é um diferencial, por ser próximo do dia a dia do negócio, sendo adaptado conforme a necessidade específica do mercado do associado.

“Temos como premissa o atendimento ao associado, já que como dono da cooperativa, ele tem acesso a alta liderança. Não pensamos em meta, ofertando produtos de acordo com necessidade do associado, sempre através de uma consultoria financeira.”

Legenda: A instituição preza por uma relação próxima entre o gerente e os associados Foto: divulgação

Ou seja, a personalização é parte integral do Sicredi Veredas, para garantir que cada negócio receba a atenção necessária.

Segmentação de atendimento

Por meio do foco em diferentes setores da economia, o Sicredi Veredas liga os associados a especialistas de acordo com o perfil de empresas. Os resultados são acompanhados por indicadores, como o Giro de Carteira, exemplifica Daniel Zarza, que retrata a retenção e manutenção dos clientes dos associados.

“Temos equipes preparadas e treinadas para orientar e atender do pequeno ao grande empreendedor, do prestador de serviço, às grandes indústrias.”

Para Marcos Lima, diretor da empresa Integral Mix, que está inserida no mercado de nutrição animal, o Sicredi representa uma parceria que, constantemente, tenta trazer soluções que ampliem a competitividade do negócio.

Marcos comenta que a parceria com o Sicredi começou há cerca de 10 anos. Em relação aos serviços que mais utiliza junto à cooperativa, ele destaca os investimentos em capital de giro e agentes que atuam na viabilização de investimentos nas unidades fabris da Integral Mix. A empresa conta com unidades no Ceará, Bahia, São Paulo e Pará.

“O relacionamento com o Sicredi é fácil e a figura do gerente torna esse relacionamento constante e alinhados com nossas necessidades”, explica o gestor.

Mercado e expansão

Acerca das oportunidades de empreendedorismo do mercado cearense, Daniel Zarza observa que há expansão nas áreas de tecnologia, energias renováveis e agronegócio, especialmente após o processo de transposição do Rio São Francisco.

Em relação ao próprio Sicredi Veredas, a cooperativa está em processo de expansão, com a chegada em São Luís, no Maranhão.

“Por lá, a expectativa de fortalecer e intensificar o plano de divulgação da marca, ampliando nossa presença no mercado local para expandir a base de associados, fortalecer o relacionamento com a comunidade e consolidar a posição da cooperativa como referência em soluções financeiras.”

Em Fortaleza, o Sicredi Veredas projeta a inauguração de uma agência conceito ainda em 2026, que será localizada na Avenida dos Holandeses.

Serviço

Site: sicredi.com.br/coop/veredas/

Instagram: @sicrediveredas