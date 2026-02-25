Chegam da China os trilhos que faltavam para finalizar a Transnordestina

Cerca de 33,9 mil toneladas de trilhos destinados à ferrovia Transnordestina chegaram ao Porto do Pecém, na última sexta-feira (20). O volume completa o estoque necessário para concluir a montagem de toda a linha férrea.

Os trilhos foram fabricados na China e transportados ao Ceará no navio Spruce Arroz. É a primeira vez que o Complexo do Pecém recebe a infraestrutura da ferrovia por navio.

O carregamento abrange 23 mil barras de 24 metros de comprimento, que devem ser soldadas antes da instalação na ferrovia.

A quantidade é suficiente para a construção de cerca de 283 km de ferrovia em linha principal, mais da metade da linha férrea no Ceará, segundo a Transnordestina Logística S/A (TLSA).

Legenda: Transnordestina tem diversos trechos em obras no Ceará. Foto: Thiago Gadelha.

Parte dos trilhos será utilizada no trecho da ferrovia que chega ao Pecém, no lote 11 da obra. Esse segmento está na fase de obras de infraestrutura e ainda deve receber um canteiro para as obras de superestrutura (etapa em que os trilhos e dormentes são instalados).

O restante do carregamento será utilizado na execução dos demais lotes, segundo a TLSA.

OBRAS DA TRANSNORDESTINA NO CEARÁ

Com previsão de entrega para 2027, a ferrovia tem diversos trechos em obras ao mesmo tempo no Ceará. Dos 527 quilômetros de trilhos no Estado, somente 297 km estão concluídos.

Foram entregues quatro lotes em território cearense. O próximo lote deve ser finalizado em abril, de Piquet Carneiro até Quixeramobim, com 51 quilômetros.

Com ritmo de entrega de 50 km de trilhos a cada três meses, a Transnordestina deve ser totalmente entregue em 2027.

A ferrovia de mais de 1,2 mil quilômetros vai ligar Eliseu Martins, no Piauí, ao Complexo do Pecém. Com a logística ampliada, o Porto do Pecém espera dobrar sua movimentação de cargas.

O terminal que conectará a ferrovia ao porto deve começar a ser construído no primeiro semestre de 2026, com investimento de R$ 1,3 milhão.