Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

PL Antifacção é aprovado na Câmara; texto segue para sanção de Lula

Deputados rejeitaram a maior parte das alterações feitas pelo Senado e excluíram a taxação de bets para criação de fundo de combate ao crime organizado.

Escrito por
e
(Atualizado às 08:05)
PontoPoder
Vista panorâmica de uma sessão parlamentar em andamento, na câmara dos deputados, em brasília, com legisladores de pé e sentados no plenário, e uma mesa diretora à frente.
Legenda: PL foi aprovado nessa terça-feira (24) na Câmara dos Deputados.
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados.

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, no fim da noite dessa terça-feira (24), o projeto que prevê o aumento de penas pela participação em organização criminosa ou milícia, o chamado PL Antifacção. 

A proposta foi enviada pelo Governo Federal ao Congresso em 31 de outubro, mas houve alterações tanto na Câmara como no Senado. Os deputados mantiveram a maior parte da versão elaborada pela Câmara no ano passado e rejeitaram a maioria das mudanças feitas pelos senadores.

O texto final, agora, seguirá para sanção do presidente Lula

O projeto estipula a tipificação de condutas comuns de organizações criminosas ou milícias privadas. A pena prevista é de reclusão de 20 a 40 anos em um crime categorizado como domínio social estruturado. O favorecimento a esse domínio será punido com reclusão de 12 a 20 anos.

Veja também

teaser image
PontoPoder

PGR pede a condenação dos cinco acusados de matar Marielle e Anderson no RJ

teaser image
PontoPoder

'Casamento' com menores de 16 anos é proibido desde 2019; tese foi usada por TJMG ao absolver homem

Sem taxação de bets

Na Câmara, a maior parte das alterações feitas pelo Senado acabaram rejeitadas. Foram excluídas a taxação de bets para criação de fundo de combate ao crime organizado e mudanças na atribuição da Polícia Federal em cooperações internacionais. 

A exclusão da taxação de bets foi criticada por deputados da base do Governo. O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) disse que a cobrança traria R$ 30 bilhões para a segurança pública.

Segundo o texto final, haverá restrições ao condenado por esses crimes como proibição de ser beneficiado por anistia, graça ou indulto, fiança ou liberdade condicional.

E os dependentes de quem se envolver com crime organizado não contarão com auxílio-reclusão se ele estiver preso provisoriamente ou cumprindo pena privativa de liberdade, em regime fechado ou semiaberto, em razão de ter cometido qualquer crime previsto no projeto.

As pessoas condenadas por esses crimes ou mantidas sob custódia até o julgamento deverão ficar obrigatoriamente em presídio federal de segurança máxima se houver indícios concretos de que exercem liderança, chefia ou façam parte de núcleo de comando de organização criminosa, paramilitar ou milícia privada.

Na Câmara, o relator foi o deputado Guilherme Derrite (PP-SP), que apresentou substitutivo ao Projeto de Lei 5582/25, de autoria do Governo.

Resposta mais dura ao crime organizado

O presidente da Casa, Hugo Motta disse que o projeto representa a resposta mais dura já dada ao crime organizado. No início da discussão, ele explicou que o Governo e a oposição haviam entrado em acordo para acelerar a votação.

Para o líder do PSB, deputado Jonas Donizette (SP), o texto foi aperfeiçoado com pontos positivos da Câmara e do Senado. O deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM), vice-líder do PL, destacou que o projeto vai ser "o pontapé inicial" para retirar organizações criminosas da política. 

Hugo Motta anunciou que a lei deverá ser batizada com o nome do ex-ministro Raul Jungmann, que morreu no mês passado.

Assuntos Relacionados
Vista panorâmica de uma sessão parlamentar em andamento, na câmara dos deputados, em brasília, com legisladores de pé e sentados no plenário, e uma mesa diretora à frente.
PontoPoder

PL Antifacção é aprovado na Câmara; texto segue para sanção de Lula

Deputados rejeitaram a maior parte das alterações feitas pelo Senado e excluíram a taxação de bets para criação de fundo de combate ao crime organizado.

Agência Brasil e Redação
Há 1 hora
Foto da Praça do Ferreira.
Inácio Aguiar

Fortaleza e o teste dos 300 anos: revitalizar o Centro da cidade

Prefeitura e Câmara mostram prioridade nas ações, mas concretizar mudanças demanda ainda mais realizações.

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Fotografia da deputada federal Luizianne Lins em plano médio, falando ao microfone durante um pronunciamento. Ela tem cabelos loiros longos, veste uma blusa mostarda e uma jaqueta com estampa floral colorida. Ao fundo, vê-se parte da bandeira do Brasil.
Wagner Mendes

Luizianne vai deixar o PT?

Deputada é procurada por partidos de esquerda para disputar as eleições deste ano.

Wagner Mendes
Há 2 horas
Fachada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais iluminada ao entardecer, com letreiro institucional em destaque, mastros com bandeiras e prédio administrativo ao fundo.
PontoPoder

'Casamento' com menores de 16 anos é proibido desde 2019; tese foi usada por TJMG ao absolver homem

O acusado mantinha uma relação, inclusive sexual, com uma menina de 12 anos e havia sido condenado por estupro de vulnerável.

Luana Barros
25 de Fevereiro de 2026
Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra. Silvana e Marta Gonçalves em colagem, lado a lado, enquanto discursavam no plenário da Alece.
PontoPoder

Mendonça pede vista e adia novamente julgamento sobre cassação de deputados do PL Ceará no TSE

Julgamento definirá os rumos do atual mandato dos deputados estaduais Carmelo Neto, Dra. Silvana, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves.

Igor Cavalcante
24 de Fevereiro de 2026
Hindemburgo Chateaubriand gesticula enquanto discursa no STF. Ele é um homem de meia idade, calvo, de cabelo e barba grisalhos. Usa óculos de armação grossa e quadrada na cor azul.
PontoPoder

PGR pede a condenação dos cinco acusados de matar Marielle e Anderson no RJ

O caso começou a ser julgado nesta terça-feira (24) na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Redação e Agência Brasil
24 de Fevereiro de 2026
Foto dos deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece aprova criação de 2 mil vagas de professores no Ceará para novo concurso público

Certame foi anunciado pelo governador Elmano de Freitas na abertura do ano do Legislativo.

Marcos Moreira
24 de Fevereiro de 2026
Vereador Inspetor Alberto aparece vestindo camisa amarela com colete à prova de balas, segurando um porco pelas orelhas.
PontoPoder

TRE-CE confirma condenação de Inspetor Alberto por injúria eleitoral contra Evandro Leitão

Decisão diz respeito a episódio no qual vereador apareceu com um porco, fazendo ameaças ao então candidato do PT.

Bruno Leite
24 de Fevereiro de 2026
Dona Bill ao lado do filho, Edim, e do marido, Wellington Nonato da Silva, durante a última campanha eleitoral. Eles vestem roupas com o número 11.
PontoPoder

Família de Wesley Safadão na política acumula histórico de afastamentos de cargos públicos

Irmão do cantor teve o mandato cassado em Aracoiaba nesta segunda-feira (23). Os pais do artista também já enfrentaram momentos turbulentos na política.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Gilmar Mendes fixou prazo de 60 dias para que tribunais e Ministérios Públicos estaduais suspendam o pagamento de verbas indenizatórias instituídas com base em leis estaduais.
PontoPoder

Gilmar Mendes restringe pagamento de 'penduricalhos' a verbas previstas em lei

Em liminar, ministro apontou a existência de 'enorme desequilíbrio' na concessão dessas verbas.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
STF inicia julgamento do caso Marielle Franco nesta terça (24); assista ao vivo
PontoPoder

STF inicia julgamento do caso Marielle Franco nesta terça (24); assista ao vivo

O relator da ação é o ministro Alexandre de Moraes.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Elmano durante entrevista em estúdio.
PontoPoder

'Muito perto de assinar o acordo', diz Elmano sobre permanência de barracas na Praia do Futuro

O governador discute o assunto com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), liderado por Esther Dweck.

Luana Severo e Beatriz Matos, de Brasília
23 de Fevereiro de 2026
Foto da vice-prefeita Selma Bezerra e do prefeito de Aracoiaba Edim durante diplomação dos mandatos em 2024.
PontoPoder

Câmara afasta irmão de Wesley Safadão da Prefeitura de Aracoiaba (CE) e empossa vice-prefeita

Medida ocorre após cobrança do Ministério Público Eleitoral por Wellington Silva de Oliveira, o Edim, estar com direitos políticos suspensos.

Marcos Moreira
23 de Fevereiro de 2026
Elmano de Freitas posicionado diante da imprensa concede entrevista. Ele olha para a lateral e, diante dele, há dois microfones, um da TV Verdes Mares e outro da ANC.
PontoPoder

'Não estamos com receio de nenhum adversário, o nome é o de menos', diz Elmano sobre eleição de 2026

Ciro Gomes é o nome que, atualmente, tem maior apoio entre as lideranças oposicionistas.

Igor Cavalcante e Beatriz Matos, de Brasília
23 de Fevereiro de 2026
Imagem dividida com dois homens em eventos públicos distintos; à esquerda, Lula de barba branca e camisa clara sorri em meio a uma multidão; à direita, Jair Bolsonaro de casaco preto levanta a mão em cumprimento, com pessoas ao fundo.
PontoPoder

Qual o desafio do lulismo e do bolsonarismo para construir 'herdeiros' políticos

Cientistas políticos apontam semelhanças e diferenças no processo de projeção de lideranças com potencial para suceder Lula e Bolsonaro.

Luana Barros
23 de Fevereiro de 2026
Nova sede da Câmara de Fortaleza pode incluir prédio da Sefaz e entrega é prevista para 2028
PontoPoder

Nova sede da Câmara de Fortaleza pode incluir prédio da Sefaz e entrega é prevista para 2028

Projeto de lei que autoriza a permuta entre os prédios deve ser votado pelos vereadores em março.

Luana Barros
23 de Fevereiro de 2026
Fotografia panorâmica do palco principal da XIII Edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2025, realizada no Centro de Eventos do Ceará.
Inácio Aguiar

Seminário de Gestores Públicos confirma data da edição 2026

Um dos maiores eventos de gestão municipal do Brasil está marcado para junho em Fortaleza

Inácio Aguiar
23 de Fevereiro de 2026
Vereador PP Cell durante discurso na Câmara Municipal de Fortaleza.
PontoPoder

PDT Fortaleza adia votação da expulsão do vereador PP Cell para março

Caso deve ficar para a mesma data da reunião que pode definir a saída de quatro deputados estaduais do partido.

Marcos Moreira
23 de Fevereiro de 2026
Lula e Lee Jae-myung.
PontoPoder

Lula anuncia acordos comerciais com a Coreia do Sul

Presidentes reforçaram o comprometimento dos dois países em ampliar o comércio bilateral.

Redação e Agência Brasil
23 de Fevereiro de 2026
Parlamentares de terno levantam a mão para votar no plenário da Câmara, enquanto o presidente da sessão, sentado à mesa diretora com microfone e monitores, conduz os trabalhos.
PontoPoder

Deputados federais do CE fizeram mais de mil discursos em três anos; veja quem lidera o ranking

Um levantamento feito pelo PontoPoder mostra quem são os deputados federais que mais discursaram nos últimos anos.

Igor Cavalcante
22 de Fevereiro de 2026