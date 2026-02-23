Diário do Nordeste
Seminário de Gestores Públicos confirma data da edição 2026

Um dos maiores eventos de gestão municipal do Brasil está marcado para junho em Fortaleza

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 12:30)
Inácio Aguiar
Legenda: Edição de 2025 do Seminário dos Prefeitos reuniu mais de 5 mil pessoas em Fortaleza.
Foto: Divulgação/Prática Eventos

A 14ª edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 está confirmada para os dias 15 e 16 de junho, no Pavilhão Oeste do Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Um dos maiores eventos do ramo no País, o seminário tem como meta superar a marca de 5 mil participantes, registrada na edição passada.

Voltado a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e técnicos municipais, o evento reúne também governadores, parlamentares e especialistas para discutir os principais desafios da administração pública, com foco na realidade dos municípios, onde a política pública ganha forma concreta.

Promovido pelo Diário do Nordeste e pela Aprece, com realização da Prática Eventos, o seminário consolidou-se como um dos principais fóruns do país voltados à gestão local. A organização finaliza a programação e os nomes dos palestrantes.

Segundo a CEO da Prática Eventos, Enid Câmara, o encontro chega à 14ª edição com status de referência nacional. Em ano de eleições nacional e estadual, o debate sobre eficiência administrativa, transparência, planejamento e inovação tende a ganhar contornos ainda mais estratégicos.

Termômetro político

As inscrições serão gratuitas e abertas nos próximos dias no site oficial do evento.

Além da programação técnica, o seminário costuma funcionar como termômetro político. Em ano eleitoral, o ambiente reúne gestores em fim de mandato, parlamentares de olho em 2026 e lideranças interessadas em projetar pautas administrativas que devem pautar a próxima disputa.

Mais informações

14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026
15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza
Informações, inscrições e programação: https://gestorespublicos.com.br/

