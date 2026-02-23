Seminário de Gestores Públicos confirma data da edição 2026

A 14ª edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 está confirmada para os dias 15 e 16 de junho, no Pavilhão Oeste do Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Um dos maiores eventos do ramo no País, o seminário tem como meta superar a marca de 5 mil participantes, registrada na edição passada.

Voltado a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e técnicos municipais, o evento reúne também governadores, parlamentares e especialistas para discutir os principais desafios da administração pública, com foco na realidade dos municípios, onde a política pública ganha forma concreta.

Promovido pelo Diário do Nordeste e pela Aprece, com realização da Prática Eventos, o seminário consolidou-se como um dos principais fóruns do país voltados à gestão local. A organização finaliza a programação e os nomes dos palestrantes.

Segundo a CEO da Prática Eventos, Enid Câmara, o encontro chega à 14ª edição com status de referência nacional. Em ano de eleições nacional e estadual, o debate sobre eficiência administrativa, transparência, planejamento e inovação tende a ganhar contornos ainda mais estratégicos.

Termômetro político

As inscrições serão gratuitas e abertas nos próximos dias no site oficial do evento.

Além da programação técnica, o seminário costuma funcionar como termômetro político. Em ano eleitoral, o ambiente reúne gestores em fim de mandato, parlamentares de olho em 2026 e lideranças interessadas em projetar pautas administrativas que devem pautar a próxima disputa.

Mais informações

14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026

15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza

Informações, inscrições e programação: https://gestorespublicos.com.br/