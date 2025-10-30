Diário do Nordeste
Inácio Aguiar Colunista e comentarista de Política do SVM. Análise da conjuntura, bastidores e eleições. Twitter: @inacioaguiar
Imagem aérea da área do Aeroporto de Fortaleza - Google Earth do dia 21 de agosto de 2025

Plano Diretor: vereadores devem reverter criação de Zona de Proteção no entorno do Aeroporto

Debate na Câmara Municipal vai acontecer até o início de dezembro

Inácio Aguiar 30 de Outubro de 2025
Deputado federal André Figueiredo

Após saída de Ciro, PDT do Ceará faz convenção e consolida aliança com o PT

O encontro é visto como um momento de reafirmação do novo alinhamento político do PDT cearense

Inácio Aguiar 29 de Outubro de 2025
Glêdson Bezerra e Tarso Magno

Procuradoria Eleitoral se manifesta contra cassação de prefeito e vice de Juazeiro do Norte

Glêdson Bezerra e Tarso Magno apresentaram recurso contra a cassação por suposto abuso de poder político e econômico

Inácio Aguiar 29 de Outubro de 2025
Prefeito Evandro Leitão (PT) e um grupo de secretários na abertura da Confeência da Cidade em outubro de 2025

Prefeitura entrega Plano Diretor à Câmara; relator será o líder do prefeito

Bruno Mesquita (PSB) ficará com a relatoria do principal projeto em debate nesta legislatura.

Inácio Aguiar 29 de Outubro de 2025
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza vazio.

Vereadores reclamam de regras aprovadas e admitem mudar o Plano Diretor

Parlamentares ainda não receberam a proposta, mas já sabem que terão que modificar pontos sensíveis

Inácio Aguiar 29 de Outubro de 2025
Imagem em tela dividida dos dois vereadores de Fortaleza: Bruno Mesquita e Paulo Martins

Dois aliados do prefeito são cotados para relatar o Plano Diretor na Câmara

Bruno Mesquita (PSD) e Paulo Martins (PDT) disputam o posto estratégico

Inácio Aguiar 28 de Outubro de 2025

CCJ aprova PEC que dá aos deputados poder para fiscalizar agências reguladoras

Proposta, que será debatida em comissão especial, é do deputado cearense Danilo Forte (União)

Inácio Aguiar 24 de Outubro de 2025

A estratégia de Ciro ao jogar dúvida sobre candidatura ao governo

Ao se filiar ao PSDB, Ciro fez palanque, mas sabe que as circunstâncias da disputa ainda são incertas

Inácio Aguiar 23 de Outubro de 2025

De volta ao ninho: qual o papel de Ciro Gomes no PSDB de hoje?

Com a experiência de 4 candidaturas à Presidência da República, ex-ministro tem ato de filiação restrito ao Ceará

Inácio Aguiar 22 de Outubro de 2025

Plano Diretor tem desafio de equilibrar interesses sem romper com a legalidade

Proposta precisa debater uma cidade mais justa e atacar problemas históricos, mas amparada na Constituição

Inácio Aguiar 21 de Outubro de 2025

Eleição suplementar em Santa Quitéria projeta disputa ao Senado em 2026

Cid Gomes (PSB) e José Guimarães (PT) lideram apoio a candidatos opostos no pleito

Inácio Aguiar 21 de Outubro de 2025
O cantor Xand Avião é uma das atrações confirmadas para o polo de Messejana.

Réveillon de Fortaleza terá Xand Avião e Seu Desejo em Messejana e Conjunto Ceará; leia mais

Prefeitura aposta em polos descentralizados com grandes atrações para a virada do ano

Inácio Aguiar 20 de Outubro de 2025

Dirigente nacional do PDT, deputado diz desconhecer carta de desfiliação de Ciro

Pedetistas lamentam a saída turbulenta do ex-ministro do partido

Inácio Aguiar 20 de Outubro de 2025
De volta ao PSDB, Ciro vai dividir os olhares entre o cenário nacional e a disputra política no Estado.

Rumo ao PSDB, Ciro Gomes move primeira peça no xadrez eleitoral de 2026

Retorno ao tucanato é o movimento inicial para uma possível candidatura a governador

Inácio Aguiar 19 de Outubro de 2025

Filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil deverá ocorrer em Brasília ainda neste mês

Ex-prefeito é um dos maiores opositores ao governo Elmano de Freitas (PT)

Inácio Aguiar 17 de Outubro de 2025

Procurador-geral da República, Paulo Gonet recebe medalha e Título de Cidadão Cearense

Presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri vai ao encontro do PGR entregar as honrarias já aprovadas e concedidas pelo Legislativo

Inácio Aguiar 17 de Outubro de 2025

Governo Lula confirma exoneração de indicado de deputado cearense no Dnocs

Estratégia do Planalto é retirar cargos de parlamentares que estão votando contra as pautas do governo no Congresso

Inácio Aguiar 14 de Outubro de 2025

Governo Lula mira indicados de deputados cearenses em estatais após derrotas no Congresso

Após derrota na MP alternativa ao aumento do IOF na semana passada, articulação política deverá exigir fidelidade de quem mantém cargos no governo

Inácio Aguiar 13 de Outubro de 2025

A bala de prata que Lula quer para pavimentar a tentativa de reeleição em 2026

De alto impacto na classe trabalhadora, a política de tarifa zero no transporte coletivo está em estudo no Ministério da Fazenda

Inácio Aguiar 12 de Outubro de 2025

Câmara leva sessões aos bairros e aposta na aproximação entre vereadores e população

Iniciativa permite que o cidadão veja como se vota um projeto, entenda os ritos e possa cobrar de perto seu representante

Inácio Aguiar 11 de Outubro de 2025
