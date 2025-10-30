Debate na Câmara Municipal vai acontecer até o início de dezembro
O encontro é visto como um momento de reafirmação do novo alinhamento político do PDT cearense
Glêdson Bezerra e Tarso Magno apresentaram recurso contra a cassação por suposto abuso de poder político e econômico
Bruno Mesquita (PSB) ficará com a relatoria do principal projeto em debate nesta legislatura.
Parlamentares ainda não receberam a proposta, mas já sabem que terão que modificar pontos sensíveis
Bruno Mesquita (PSD) e Paulo Martins (PDT) disputam o posto estratégico
Proposta, que será debatida em comissão especial, é do deputado cearense Danilo Forte (União)
Ao se filiar ao PSDB, Ciro fez palanque, mas sabe que as circunstâncias da disputa ainda são incertas
Com a experiência de 4 candidaturas à Presidência da República, ex-ministro tem ato de filiação restrito ao Ceará
Proposta precisa debater uma cidade mais justa e atacar problemas históricos, mas amparada na Constituição
Cid Gomes (PSB) e José Guimarães (PT) lideram apoio a candidatos opostos no pleito
Prefeitura aposta em polos descentralizados com grandes atrações para a virada do ano
Pedetistas lamentam a saída turbulenta do ex-ministro do partido
Retorno ao tucanato é o movimento inicial para uma possível candidatura a governador
Ex-prefeito é um dos maiores opositores ao governo Elmano de Freitas (PT)
Presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri vai ao encontro do PGR entregar as honrarias já aprovadas e concedidas pelo Legislativo
Estratégia do Planalto é retirar cargos de parlamentares que estão votando contra as pautas do governo no Congresso
Após derrota na MP alternativa ao aumento do IOF na semana passada, articulação política deverá exigir fidelidade de quem mantém cargos no governo
De alto impacto na classe trabalhadora, a política de tarifa zero no transporte coletivo está em estudo no Ministério da Fazenda
Iniciativa permite que o cidadão veja como se vota um projeto, entenda os ritos e possa cobrar de perto seu representante