MPCE entrega comenda máxima da entidade e exalta trajetória dos homenageados

O Ministério Público do Ceará realizou, na manhã desta quinta-feira (11), a sessão solene de outorga da Ordem do Mérito do Ministério Público, uma das mais altas distinções concedidas pela instituição. A homenagem reconhece pessoas e instituições que prestam relevantes serviços ao fortalecimento do MP cearense.

Entre os agraciados com a Comenda de Grã-Cruz, estão dois nomes de destaque nacional: o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Ambos, porém, não puderam comparecer à solenidade por compromissos institucionais em Brasília. Segundo o cerimonial, a entrega será feita em momento oportuno.

Durante a cerimônia, o procurador-geral de Justiça, Haley de Carvalho Filho, destacou a importância da honraria como forma de valorizar aqueles que contribuem de maneira decisiva para o desenvolvimento e crescimento do Ministério Público. Além disso, no discurso, ele destacou o “tempo de transformação” da instituição com investimentos da digitalização dos processos e atividades.

No ato, receberam a Comenda de Grã-Cruz as procuradoras de Justiça Loraine Jacob Molina e Vera Maria Fernandes Ferraz.

Em seu discurso, Loraine destacou que o MPCE tem se projetado nacionalmente por integrar tecnologia, gestão estratégica e responsabilidade social. Segundo ela, “as homenagens são fruto de um processo legítimo, colegiado e democrático. Cada nome anunciado foi escolhido com base em critérios objetivos, na análise de trajetórias e na votação formal dos conselheiros, o que confere a mais plena legitimidade institucional”.

Outros homenageados

Na categoria Colar de Alta Distinção, foram condecorados a promotora Daniele Carneiro Fontenele, o promotor Flávio Côrte Pinheiro de Sousa, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Ceará, José Edir Paixão de Sousa, e o conselheiro nacional do Ministério Público Moacyr Rey Filho.

Já a Comenda de Distinção foi entregue às servidoras Alane Gonçalves Pinto e Ana Maria Alberto de Sousa Oliveira, em reconhecimento ao trabalho técnico-administrativo prestado à instituição.