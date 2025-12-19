Parangaba e Conjunto Ceará: para onde Evandro Leitão quer levar grandes investimentos em 2026

Após as reclamações sobre o endividamento da máquina pública municipal em 2025, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), quer priorizar três intervenções de infraestrutura para a Capital em 2026, em diferentes e estratégicas regiões do Estado: o túnel na Av. Domingos Olímpio, um novo viaduto para ligar o Conjunto Ceará ao distrito de Jurema, em Caucaia, e outro túnel entre as asvenidas José Bastos e Fernandes Távora, na Parangaba.

O prefeito concedeu entrevistas, na manhã desta sexta-feira (19), aos veículos do Sistema Verdes Mares em que detalhou as ações de 2025 e projetou o segundo ano da gestão que começa em janeiro.

As grandes intervenções são demandas da população que ganharam mais relevância com o crescimento econômico da cidade. Entretanto, só serão possíveis caso o município consiga elevar sua nota fiscal de ‘Capag C’ para ‘Capag B’, o que abrirá espaço para a chegada de empréstimos internacionais.

Um deles é do Banco de Desenvolvimento da América Latina, a CAF, de US$ 150 milhões, que será usado para financiar essas obras que o prefeito considera urgentes para a cidade.

Domingos Olímpio

Conjunto Ceará

Outra prioridade do prefeito é um viaduto ligando o Conjunto Ceará ao distrito de Jurema, em Caucaia. Esta é uma demanda antiga da população local. Evandro disse ter assumido o compromisso com as comunidades de que dará andamento ao projeto.

Além disso, o prefeito pretende iniciar obras de um complexo de lazer na região, no estilo de um Centro de Tradições Nordestinas.

Parangaba

Outro ponto crítico de trânsito que Evandro quer aportar investimentos é um túnel na confluência das avenidas José Bastos e Fernandes Távora, na região da Parangaba.