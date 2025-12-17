Evandro inaugura espaço de convivência para motoristas e motociclistas por aplicativo

Após sancionar a lei que regulamenta a atividade de motociclistas por aplicativo e possibilita um desconto no IPVA, o prefeito Evandro Leitão prepara mais um gesto para a categoria. No próximo dia 29, a Prefeitura inaugura a Paradinha, espaço de apoio voltado para os profissionais, incluindo aí motoristas que atuam por plataformas digitais.

A Paradinha é uma estrutura fixa para descanso e serviços básicos durante a jornada de trabalho. A primeira unidade ficará no viaduto da Avenida Engenheiro Santana Júnior, sobre a Avenida Santos Dumont, área até então subutilizada e que passa por requalificação.

Cursos e capacitações

O equipamento contará com banheiros, carregadores de celular, espaço de convivência e um contêiner para cursos e capacitações. A Etufor ficará responsável por ofertar formações, como direção defensiva, voltadas aos profissionais do trânsito.

O projeto cumpre promessa de campanha e sinaliza a estratégia do governo municipal de combinar regulamentação com políticas de apoio a quem trabalha nas ruas de Fortaleza.