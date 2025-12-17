Lula compara polarização política com rivalidade entre Ceará e Fortaleza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou, nesta quarta-feira (17), o que considerou como “conquistas” em 2025 que, segundo ele, termina em situação “amplamente favorável”. Segundo ele, as melhorias na economia e no País não são captadas pelas pesquisas de opinião por conta da “polarização política” que ele comparou com a rivalidade no futebol, como entre Ceará e Fortaleza, os dois maiores clubes cearenses.

O presidente comandou, nesta manhã, a última reunião ministerial do ano, em que agradeceu o empenho dos auxiliares em “dialogar” com a sociedade e com o Congresso Nacional, o que está gerando “um momento ímpar” na história do País, ao contrário das previsões pessimistas os analistas.

“Conseguimos terminar o ano em uma situação amplamente favorável. Embora isso não apareça com a força que deveria nas pesquisas de opinião pública. Não aparece porque existe uma polarização no País. Como se fosse Palmeiras e Corinthians, Ceará e Fortaleza”. Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República

O petista reconheceu a divisão atual entre os brasileiros, mas disse confiar na “escolha” que as pessoas farão no ano que vem.