Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lula compara polarização política com rivalidade entre Ceará e Fortaleza

Presidente disse que as conquistas do ano de 2025 não aparecem com força nas pesquisas de opinião por conta da divisão política

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 11:22)
Inácio Aguiar
Legenda: Presidente faz avaliação positiva da economia brasileira no ano que está se encerrando
Foto: Reprodução/TV Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou, nesta quarta-feira (17), o que considerou como “conquistas” em 2025 que, segundo ele, termina em situação “amplamente favorável”. Segundo ele, as melhorias na economia e no País não são captadas pelas pesquisas de opinião por conta da “polarização política” que ele comparou com a rivalidade no futebol, como entre Ceará e Fortaleza, os dois maiores clubes cearenses. 

O presidente comandou, nesta manhã, a última reunião ministerial do ano, em que agradeceu o empenho dos auxiliares em “dialogar” com a sociedade e com o Congresso Nacional, o que está gerando “um momento ímpar” na história do País, ao contrário das previsões pessimistas os analistas. 

“Conseguimos terminar o ano em uma situação amplamente favorável. Embora isso não apareça com a força que deveria nas pesquisas de opinião pública. Não aparece porque existe uma polarização no País. Como se fosse Palmeiras e Corinthians, Ceará e Fortaleza”. 
Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente da República

Veja também

teaser image
Inácio Aguiar

TSE empurra julgamento do PL para 2026, às vésperas de nova eleição

teaser image
Inácio Aguiar

Órgãos federais liberam obra emergencial na praia de Jericoacoara

teaser image
Inácio Aguiar

Inclinado a fazer mudança apenas em março, Elmano tem 14 secretários que devem sair

Eleição 2026 é 'momento de escolha'

O petista reconheceu a divisão atual entre os brasileiros, mas disse confiar na “escolha” que as pessoas farão no ano que vem. 

“Tem uma rivalidade que ninguém muda de posição, a não ser em momentos extremos. E esse momento extremo é a eleição do ano quem. Lá, as pessoas terão a oportunidade de escolher que tipo de país vão querer”, concluiu. 