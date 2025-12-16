Órgãos federais liberam obra emergencial na praia de Jericoacoara

Após reunião recente entre o Ministério Público Federal (MPF), a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), o Ibama e a Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, os órgãos federais decidiram liberar, de forma parcial e condicionada, a retomada da obra na praia de Jeri, antes embargada por ausência de licenças e riscos ambientais.

Intervenções emergenciais

O MPF e a SPU, no entanto, foram firmes ao reiterar que a liberação se refere exclusivamente à correção de riscos imediatos. Qualquer intervenção maior só será permitida com a realização de um estudo técnico de oceanografia para saber qual tipo de intervenção deve ser feita na área.

“Nenhuma intervenção será permitida sem a realização de um estudo amplo, feito por institutos de pesquisas especializados”, diz o procurador da República, Alessander Sales.

O entendimento é que, embora as falhas na condução da obra sejam evidentes, manter o canteiro abandonado e em condições precárias também era insustentável.

O alerta que a coluna fez

Esta coluna alertou para a falta de planejamento e transparência na condução da obra de requalificação da orla de Jeri, uma das joias do turismo cearense. A intervenção, iniciada sem as devidas licenças ambientais e sem articulação clara com os órgãos federais que regulam o uso de áreas costeiras, foi rapidamente embargada.