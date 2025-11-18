Órgãos federais encontram cenário de desmando e destruição à beira-mar em Jeri

A Superintendência de Patrimônio da União (SPU), o ICMBio e o Ibama encontraram na beira do mar de Jericoacoara, a joia da coroa do turismo cearense, um cenário de desmandos administrativos e de destruição a céu aberto, ao que parece, sem nenhuma consulta ou informação à União, algo elementar para qualquer intervenção do tipo.

O caso gerou, até o momento, multas pesadas à Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara e a hotéis de luxo que ficam à beira mar na paradisíaca praia.