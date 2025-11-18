Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Órgãos federais encontram cenário de desmando e destruição à beira-mar em Jeri

A Prefeitura e um hotel de luxo foram multados pela Secretaria de Patrimônio da União

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 14:35)
Inácio Aguiar
Legenda: Intervenções foram denunciadas na semana passada pelo Conselho Comunitário da Vila
Foto: Reprodução/Instagram

A Superintendência de Patrimônio da União (SPU), o ICMBio e o Ibama encontraram na beira do mar de Jericoacoara, a joia da coroa do turismo cearense, um cenário de desmandos administrativos e de destruição a céu aberto, ao que parece, sem nenhuma consulta ou informação à União, algo elementar para qualquer intervenção do tipo.

O caso gerou, até o momento, multas pesadas à Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara e a hotéis de luxo que ficam à beira mar na paradisíaca praia.

Na semana passada, o Conselho Comunitário da Vila levantou questionamentos sobre uma obra na Praia que estaria sendo feita sem estudos técnicos ou sem transparência pela Prefeitura local em frente a um hotel de luxo, um dos mais badalados da vila.

Veja também

teaser image
Inácio Aguiar

Nova polêmica: SPU embarga obra da prefeitura na praia de Jeri por falta de licença

teaser image
Inácio Aguiar

Prefeito entrega gestão de Jericoacoara a administradora de hotéis de luxo, alvos de investigações

Após a repercussão do Caso, a SPU resolveu fazer uma vistoria e encontrou diversas irregularidades, promovendo o embargo das intervenções e expedindo multa ao ente público e ao hotel de luxo.

Segundo os órgãos, além de multada, a Prefeitura já foi notificada para apresentar explicações sobre a intervenção à beira-mar. Os órgãos querem ter acesso ao estudo de impacto ambiental, mas até o momento, nenhuma informação.

Nem a Prefeitura nem a Adejeri foram encontradas para comentar o assunto. 