Órgãos federais encontram cenário de desmando e destruição à beira-mar em Jeri
A Prefeitura e um hotel de luxo foram multados pela Secretaria de Patrimônio da União
A Superintendência de Patrimônio da União (SPU), o ICMBio e o Ibama encontraram na beira do mar de Jericoacoara, a joia da coroa do turismo cearense, um cenário de desmandos administrativos e de destruição a céu aberto, ao que parece, sem nenhuma consulta ou informação à União, algo elementar para qualquer intervenção do tipo.
O caso gerou, até o momento, multas pesadas à Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara e a hotéis de luxo que ficam à beira mar na paradisíaca praia.
Na semana passada, o Conselho Comunitário da Vila levantou questionamentos sobre uma obra na Praia que estaria sendo feita sem estudos técnicos ou sem transparência pela Prefeitura local em frente a um hotel de luxo, um dos mais badalados da vila.
Após a repercussão do Caso, a SPU resolveu fazer uma vistoria e encontrou diversas irregularidades, promovendo o embargo das intervenções e expedindo multa ao ente público e ao hotel de luxo.
Segundo os órgãos, além de multada, a Prefeitura já foi notificada para apresentar explicações sobre a intervenção à beira-mar. Os órgãos querem ter acesso ao estudo de impacto ambiental, mas até o momento, nenhuma informação.
Nem a Prefeitura nem a Adejeri foram encontradas para comentar o assunto.