Inclinado a fazer mudança apenas em março, Elmano tem 14 secretários que devem sair

O governador Elmano de Freitas deixará para março de 2026 a recomposição do secretariado estadual diante da saída de aliados que devem disputar as eleições do próximo ano. E, mais do que isso, buscará uma solução caseira para não prejudicar o andamento de ações que ele considera fundamentais para sua gestão no ano eleitoral.

Em entrevista, na manhã desta segunda-feira (15), ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, questionado por este colunista, o governador disse que deverão assumir os postos auxiliares que já atuam em cada uma das áreas.

“O primeiro prazo que eu estou imaginando é o prazo da lei. No fim de março, provavelmente. E o mais provável é que fique como secretário respondendo quem já é da equipe. Porque nós não vamos ter momento de inovação, é momento de entregar”, disse o governador.

Estratégia política posterga mudanças

De aproximadamente 32 pastas que compõem o organograma oficial do governo, ao menos 14 podem sofrer mudanças de comando, seja por exigência legal de desincompatibilização, seja por estratégias eleitorais e partidárias.

A escolha por adiar as trocas tem como objetivo preservar a governabilidade, evitar desgastes prematuros e ganhar tempo para reorganizar a base aliada, tendo em vista que o cenário nacional poderá alterar as tratativas eleitorais também no Estado.

Aliança ampla no Ceará

A gestão Elmano é formada por um amplo arco de aliança política, que abrange desde lideranças do PT, PSB e PDT até nomes oriundos do MDB, PSD, PP e outros partidos com influência regional.

A ocupação do primeiro escalão reflete essa composição: sete parlamentares, entre deputados federais, estaduais e até um vereador da Capital, ocupam atualmente cargos estratégicos. Com a janela eleitoral se abrindo, os bastidores estão em ebulição.

Mudanças previstas

Entre os nomes que devem deixar o governo para concorrer nas eleições de 2026, destacam-se os deputados estaduais Zezinho Albuquerque, Moisés Braz, Lia Ferreira Gomes, Fernando Santana e Oriel Nunes Filho, além do deputado federal Eduardo Bismarck e do vereador de Fortaleza Erich Douglas, todos hoje titulares de secretarias.

A vice-governadora Jade Romero, que comanda a Proteção Social, e o atual chefe da Casa Civil, Chagas Vieria, também devem deixar o governo nas tratativas para candidatura.

A saída de tantos quadros exigirá uma costura minuciosa do Palácio da Abolição para preservar a estabilidade administrativa e, ao mesmo tempo, manter o apoio partidário nas urnas.

Nos bastidores, aliados do governador já discutem não apenas os substitutos nas pastas, mas também os espaços que podem ser redistribuídos entre partidos da base, como moeda de fortalecimento eleitoral, mas o governador deu uma direção de que as escolhas, em sua maioria, serão de nomes que já estão na gestão.

Articulações para a chapa majoritária correm em paralelo

Paralelamente à montagem do novo secretariado, seguem intensas as articulações em torno da chapa majoritária governista. Elmano disputará a reeleição, mas precisa definir os dois nomes ao Senado e o nome de vice-governador.

A equação envolve representação regional, peso político, gênero e, sobretudo, fidelidade ao projeto político liderado por ele e por Camilo Santana no Estado. A saída de secretários influentes pode ser, também, um teste de força para possíveis composições. Secretarias que podem ter mudança (estimativa)