Elmano deixará mudanças no secretariado para março, fim do prazo

O governador Elmano de Freitas não pretende promover mudanças no secretariado neste fim de ano. As alterações devem ficar para março de 2026, quando se aproxima o prazo legal de desincompatibilização de auxiliares que desejem disputar as eleições.

Em julho, o governador chegou a cogitar uma reforma ainda em dezembro. Nesta sexta-feira (12), porém, em conversa com este colunista durante almoço promovido pela Fiec, Elmano descartou qualquer modificação imediata na equipe.

Hoje, o governo conta com cerca de 32 secretarias e órgãos, muitos ocupados por indicações políticas. A base de apoio é ampla e reúne partidos como PT, PSB, PSD, MDB, Republicanos e PDT, entre outros.

Calendário eleitoral

O calendário explica a cautela. O prazo final para desincompatibilização de secretários que pretendem concorrer em 2026 termina em abril, o que empurra qualquer reforma para o primeiro trimestre do próximo ano.

Não é a primeira vez que o tema entra no radar. Em dezembro do ano passado, Elmano promoveu uma mudança significativa na equipe e afirmou, à época, que aquela seria a última antes do período eleitoral.

Além do fator legal, pesa o cálculo político. O governador trabalha para manter coesa a base aliada num momento em que crescem as especulações sobre a formação da chapa majoritária de 2026. São três vagas para um número expressivo de aliados, cenário que exigirá perícia e articulação.