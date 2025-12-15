Elmano decreta ponto facultativo para servidores após o Natal

O governador Elmano de Freitas afirmou que decretará ponto facultativo para os servidores estaduais no dia 26 de dezembro, a sexta-feira pós-feriado de Natal.

Como de praxe, o decreto, que será publicado no Diário Oficial do Estado, assegura o funcionamento das atividades essenciais em áreas como Saúde e Segurança Pública, entre outras.

Ainda não há definição de ponto facultativo para o dia 2 de janeiro, a sexta-feira pós-Réveillon.

Na semana passada, o governador havia comunicado ainda a antecipação da segunda parcela do 13º salário, que será paga no dia 17 de dezembro.