Elmano decreta ponto facultativo para servidores após o Natal

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:08)
Victor Ximenes
Legenda: O governador Elmano de Freitas concedeu entrevista ao Sistema Verdes Mares nesta segunda-feira (15).
Foto: Fabiane de Paula.

O governador Elmano de Freitas afirmou que decretará ponto facultativo para os servidores estaduais no dia 26 de dezembro, a sexta-feira pós-feriado de Natal. 

Como de praxe, o decreto, que será publicado no Diário Oficial do Estado, assegura o funcionamento das atividades essenciais em áreas como Saúde e Segurança Pública, entre outras.

Ainda não há definição de ponto facultativo para o dia 2 de janeiro, a sexta-feira pós-Réveillon.

Na semana passada, o governador havia comunicado ainda a antecipação da segunda parcela do 13º salário, que será paga no dia 17 de dezembro.

