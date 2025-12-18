Após votação do PL da dosimetria, Guimarães diz que faltou diálogo entre Jaques Wagner e Gleisi

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), atribuiu a confusão em torno da votação do PL da Dosimetria a um ruído de coordenação dentro do próprio PT. Em café com jornalistas nesta quinta-feira (18), disse que faltou diálogo prévio entre o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Para Guimarães, o entendimento ocorrido na CCJ foi apenas de procedimento, não de mérito. “O que houve ali foi um acordo de procedimento na CCJ, não de conteúdo. Me parece que faltou esse diálogo prévio”, afirmou. Ele frisou que a bancada do PT votou contra o texto.

Veja também Inácio Aguiar OAB entra em embate com Governo e MPCE por monitoramento de conversas entre advogados e presos

A fala do líder veio após a aprovação do projeto no Senado, na noite de quarta (17), por 48 votos a 25, com uma abstenção. Nos bastidores, circulou a versão de que Jaques Wagner teria decidido não obstruir a votação em troca do avanço de pautas econômicas do governo, versão que Guimarães relativizou ao apontar falha de alinhamento.

"Se o presidente não foi informado, não houve acordo”, diz Lula

O presidente Lula elevou o tom e disse que vetará o projeto. “Se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo”, afirmou, acrescentando: “Na hora que chegar na minha mesa, eu vetarei”. Lula reforçou que crimes contra a democracia devem ser punidos e criticou a tentativa de reduzir penas antes do fim dos julgamentos.

Guimarães tentou estancar o dano político, defendeu Wagner de ataques públicos e disse que o ano termina com a relação do governo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, em “outro patamar”. O resultado dessa falta de coordenação entre Planalto e líderes no Congresso, porém, é mais uma crise política que deve chegar ao ano eleitoral.