Cinco recados de Elmano de Freitas sobre o ano eleitoral de 2026

O governador Elmano de Freitas (PT) está aproveitando o fim do seu terceiro ano de gestão no governo do Estado para dar recados sobre o ano eleitoral, em que deve buscar a reeleição.

Esta coluna resume, aqui, em cinco pontos, as mensagens que o governador deixou nas entrevistas de fim de ano que apontam em perspectiva para o ano eleitoral.

Elmano está se preparando para ser candidato

Embora tenha evitado falar sobre eleições diretamente, o governador, nos bastidores, não cogita a hipótese de abrir mão da reeleição. Sempre que questionado sobre o papel dos aliados na formação da chapa majoritária, Elmano tem afirmado protagonismo nas conversas e esforço na tentativa de atrair partidos que possam agregar tempo de tv como o caso da federação União Progressista.

Saída de secretários dará espaço a auxiliares no governo

Outra sinalização dada pelo governador é para os aliados. Primeiro, ele definiu que os auxiliares só irão deixar os cargos no fim do prazo de desincompatibilização, entre o fim de março e o início de abril de 2026.

Depois, o governador anunciou que, em geral, as pastas deverão ser tocadas por técnicos que já estão no governo, sinalizando não haver uma nova rodada de negociação para ocupação de cargos. "É tempo de entregas", disse ele.

Atração da federação ao governo

Elmano diz ter a informação de que o deputado federal Moses Rodrigues (União), aliado dele, será o presidente da federação do partido com o Progressistas no Ceará. Atrair a federação será a mais dura e estratégica tarefa política de Elmano no ano eleitoral.

A união Progressista se divide entre aliados do governador e opositores no Ceará. A queda de braço, certamente, vai passar por uma articulação nacional. Enquanto isso, os governistas se movem para ter fichas no jogo.

Cid Gomes tem peso na composição

Outro recado de Elmano é sobre o senador Cid Gomes (PSB). Desde que Ciro passou a ser especulado como candidato a governador pela oposição, Elmano tem reiterado o papel do senador como aliado do governo. E, portanto, peça estratégica na montagem da chapa no ano que vem. Cid, por seu turno, reafirmou o compromisso com Elmano.

Elmano e Camilo têm defendido que Cid seja novamente candidato a senador. A defesa é de que seria um nome de peso a contribuir com a chapa majoritária, que enfrentará uma difícil articulação política para contemplar aliados.

Jade Romero terá papel de destaque

Elmano foi muito cuidadoso em todas as oportunidades que se referiu à sua vice-governadora, Jade Romero (MDB). Indicação do MDB para composição da chapa em 2022, ela segue como liderança a esperar as definições partidárias para formação da chapa.