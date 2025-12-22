Evandro Leitão recebe secretariado em jantar para avaliar 2025 e projetar 2026

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), vai receber o seu secretariado, na noite desta segunda-feira (22), em um jantar de confraternização de fim de ano no Paço Municipal. No cardápio, um balanço do que foi feito em 2025 e um pedido do prefeito de mais empenho e trabalho da equipe para 2026.

Evandro faz uma avaliação positiva do primeiro ano, mas considera lacunas. Por isso, ele não descarta aproveitar o período de desincompatibilização em março de 2026 para ampliar as mudanças no secretariado.

Evandro Leitão, que completa um ano no comando do Executivo, quer que o próximo ano seja de mais entregas à população após um período de readequação da máquina pública e de esforço para que o município melhore sua nota de crédito para Capag B, o que vai viabilizar novos investimentos com créditos internacionais.

Em conversa com esta coluna, o prefeito disse que pretende botar para andar projetos de infraestrutura importantes para diferentes áreas da Cidade, em especial três intervenções viárias: o túnel da Av. Domingos Olímpio, um novo viaduto para ligar o Conjunto Ceará ao distrito de Jurema, em Caucaia, e um outro túnel na Parangaba.

Além disso, o prefeito vai cobrar dos secretários avanços na prestação de serviços de Saúde, após a ‘solução’, segundo ele, do problema da entrega de medicamentos que, em 2025, foi normalizada. “há apenas problemas pontuais”, indica.

Reforço na limpeza urbana

Outro ponto que Evandro tem cobrado é a limpeza urbana. De acordo com ele, ações como a limpeza de mananciais e fim de pontos irregulares de lixo foram questões que avançaram em 2025, mas ainda está longe de solucionar o problema.