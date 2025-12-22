Diário do Nordeste
Fortaleza vai usar IA para identificar e multar quem jogar lixo em locais proibidos

Sistema de câmeras com reconhecimento facial e de veículos deve ser implementado em 2026.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
Ceará
Imagem mostra flagrante de homem despejando lixo em local irregular em Fortaleza.
Legenda: Descarte irregular de resíduos pela população alimenta pontos de lixo crônico.
Foto: Saulo Roberto/Arquivo DN.

Os pontos de lixo crônicos são desafios históricos à limpeza urbana de Fortaleza. Na tentativa de erradicá-los, a prefeitura vai implementar um sistema com inteligência artificial (IA) para identificar e multar pessoas que descartarem resíduos em locais não permitidos.

O projeto, chamado de “Eco VigIA”, está em fase de testes, e deve entrar em funcionamento até março de 2026, como informou o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, em entrevista ao Diário do Nordeste nessa sexta-feira (19).

“Vamos monitorar e fiscalizar, inclusive pegando dados de veículo, placa, identificação facial, para que a gente possa coibir esse tipo de atitude por parte de poucos que temos na cidade. As pessoas serão notificadas e multadas”, assegura o gestor.

Veja também

teaser image
Ceará

Fortaleza terá três novos túneis e viadutos em 2026; veja bairros

teaser image
Negócios

Prefeitura de Fortaleza encurta trajeto de teleférico da Beira-Mar e quer PPP

Questionado sobre a limpeza da cidade, Evandro descreve como “absurda” a dinâmica que ocorre em Fortaleza. “De manhã a gente limpa o espaço público, e à tarde as pessoas colocam lixo no mesmo local. Vira ponto crônico. Precisamos da cooperação da população”, frisa.

O valor da penalidade a ser paga pelo descarte irregular ainda não está definido, mas o prefeito projeta que a aplicação da multa, “assim como ocorreu quando o cinto de segurança passou a ser obrigatório”, tem potencial para mudar o cenário.

A Lei Complementar nº 270, de agosto de 2019, já estabelece que “despejar resíduos sólidos nos logradouros públicos ou terrenos vagos ou subutilizados” é infração grave, sujeita a multa em flagrante, remoção e reparação do dano. Se para o descarte for usado um veículo automotor de passageiros, a multa é dobrada. Os valores variam de R$ 202,50 a R$ 32.400.

É uma questão cultural: quando mexe no bolso, as pessoas se educam. A educação vai ter que vir nesse sentido. É um absurdo o que acontece em Fortaleza.”
Evandro Leitão
Prefeito de Fortaleza

Até 2024, a capital tinha cerca de 1.200 pontos crônicos de lixo, a maioria em bairros periféricos como Barra do Ceará e Genibaú, como mostrou um raio-x feito pelo Diário do Nordeste em junho do ano passado.

De acordo com Evandro, o Eco VigIA funcionará com monitoramento e fiscalização. A conservação da cidade é apenas uma das áreas que vão utilizar inteligência artificial. “Vamos entregar uma Central de Monitoramento próxima ao Paço Municipal”, diz o prefeito.

“O objetivo principal é monitorar todas as ações da Prefeitura de Fortaleza: queremos iniciar o processo de implantação de IA pela área da segurança, mas também da fiscalização de pontos de lixo e de trânsito”, pondera o gestor.

As câmeras de videomonitoramento da cidade já têm sido usadas, de maneira inicial, para identificar infratores que atuam no descarte irregular de lixo.

Uma sala da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) é utilizada para o reforço desde agosto deste ano. Só nos nove primeiros meses de 2025, foram registradas pelo órgão 381 autuações a partir das imagens captadas.

Fiscalização de empresas

Dois fiscais da AGEFIS, Agência de Fiscalização de Fortaleza, inspecionam um ponto de descarte irregular de lixo em uma via urbana, com tambores cheios de resíduos e grafites na parede sobre descarte.
Legenda: Operações buscam coibir depósito de lixo em ruas e terrenos baldios de Fortaleza.
Foto: Divulgação/Agefis.

O descarte irregular de lixo em vias públicas e até terrenos baldios de Fortaleza não é problema apenas da população, mas de grandes empresas da cidade. O monitoramento delas também foi intensificado neste ano. Em setembro, a Agefis iniciou a Operação Capital Limpa e Ordenada.

A ação busca identificar e autuar empresas que não cumprem com a correta gestão do lixo produzido, inclusive entulhos oriundos de obras e reformas sem plano para destinação. Só na primeira semana, em 680 vistorias, foram identificadas 384 irregularidades.

De acordo com a prefeitura, a operação percorre "áreas estratégicas da cidade, nas quais estão concentradas grandes empresas geradoras de resíduos sólidos, como shoppings, clínicas, restaurantes e espaços comerciais".

A gestão destaca ainda que caçambas de coleta especial da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) "percorrem diariamente os locais para realizar a limpeza dos espaços".

Uma alternativa para quem precisa descartar pequenas proporções de entulho, restos de poda de árvores, móveis velhos e outros resíduos sólidos de forma adequada são os Ecopontos. Atualmente, são quase 100 locais distribuídos em todas as regionais. Os Ecopontos funcionam de 8h às 12h e de 14h às 17h. Os endereços estão no site da Prefeitura.

Outra opção é o chamado "Caminhão Limpezinha", criado em abril deste ano, que recolhe materiais como móveis e eletrodomésticos velhos, restos de madeira e ferragens, pneus e outros itens que não podem ser descartados no lixo comum. O serviço funciona por agendamento na Central 156, e recolhe o material a domicílio, de segunda a sábado.

Educação ambiental

Outra ação dedicada a promover e fortalecer a limpeza urbana de Fortaleza, neste ano, focou nas escolas públicas. Em junho deste ano, o "Programa Joga Limpo" identificou pontos de lixo próximos às instituições de ensino e os requalificou, ao mesmo tempo em que educadores ambientais realizaram trabalho de conscientização da comunidade escolar.

De acordo com a prefeitura, o mapeamento dos pontos críticos foi feito pela SCSP e pela Secretaria Municipal de Educação (SME). "No Joga Limpo, as crianças são fiscais dos pontos de lixo próximos às suas escolas e às suas residências. Com isso, elas passam a ser multiplicadoras da conscientização ambiental", destaca a gestão em publicação oficial.

Por fim, a gestão municipal promoveu uma gincana entre os estudantes, premiando as escolas com melhores resultados no combate à poluição da cidade.

