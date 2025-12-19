Fortaleza terá três novos túneis e viadutos em 2026; veja bairros

Três novas obras “estruturantes” em bairros de Fortaleza devem ser iniciadas em 2026 e alterar o trânsito em diferentes regiões da cidade. A informação foi adiantada pelo prefeito Evandro Leitão em entrevista ao Diário do Nordeste, nesta sexta-feira (19).

As intervenções de mobilidade urbana serão “túneis e/ou viadutos” previstos para três bairros: Parangaba, na regional 4; Conjunto Ceará, na regional 11; e José Walter; na regional 8.

“Vamos iniciar obras estruturantes, mas estamos dependendo das operações de crédito da prefeitura. Tem local que vai receber túnel, tem local que vai receber viaduto. Estamos definindo”, destacou o gestor, sem detalhar que pontos dos bairros terão as novas estruturas.

R$ 150 milhões é o investimento total previsto para as três obras.

A realização das obras depende, contudo, da aquisição de empréstimos pela Prefeitura de Fortaleza – que, embora tenha “equilibrado as contas” neste ano, ainda não tem crédito suficiente.

Evandro explica que, em 2025, pediu autorização à Câmara Municipal de Fortaleza “para realização de cinco ou seis empréstimos”, mas somente três foram efetivados, somando menos de R$ 350 milhões contraídos de bancos federais.

“Só fizemos três operações de crédito, com o Banco do Brasil e a Caixa, porque parte delas está vinculada ao retorno da nossa capacidade de pagamento (Capag): Fortaleza hoje tem Capag C, e precisa retornar para B”, pontua o prefeito.

A Capag se refere à análise da capacidade de pagamento de Estados e Municípios, e apura a situação fiscal de entes que desejam contrair novos empréstimos com garantia da União.

Outras obras

Além de novas obras de mobilidade, a prefeitura pretende priorizar a requalificação dos equipamentos de saúde, como postos, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e os 27 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), “que pareciam casas de rato”, como descreve Evandro.

Também estão previstas para 2026 as entregas de equipamentos voltados à saúde mental, à educação e ao desenvolvimento infantil.