Três projetos do Ceará recebem prêmio nacional por combate à fome

No ano em que o Brasil saiu do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU), três políticas públicas desenvolvidas no Ceará foram reconhecidas na 1ª edição do Prêmio Brasil Fome, iniciativa nacional de valorização do combate à insegurança alimentar.

Os programas cearenses premiados foram o Ceará Sem Fome, do Governo do Estado; e o Cartão Proteção Social – Garantindo Melhorias, da Prefeitura de Nova Russas, no Sertão de Crateús. Já a Prefeitura de Maracanaú teve reconhecida a integração entre a assistência social, a saúde e a educação no combate à fome.

Ao todo, foram agraciados 40 entes, entre estados, Distrito Federal e municípios. A premiação é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e será entregue em cerimônia em Brasília, nesta quarta-feira (17).

Conheça os vencedores

O Ceará foi um dos seis estados reconhecidos na categoria “Boas Práticas de Combate à Fome e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional”, que, segundo o MDS, premia “os melhores exemplos de políticas públicas desenvolvidas”.

O premiado foi o programa Ceará Sem Fome, que reúne ações permanentes de combate à fome e garantia de alimentação saudável, por meio de medidas como a doação de alimentos para cerca de 1.300 cozinhas solidárias e comunitárias dos municípios.

Além do Estado, duas cidades cearenses estão entre as 20 brasileiras reconhecidas na categoria. Em Nova Russas, foi destacado o Cartão Proteção Social, que faz o repasse de R$ 80 mensais a famílias em insegurança alimentar para compra de insumos no comércio local.

De acordo com a gestão do município, cerca de 1.000 famílias são atendidas, sendo priorizadas as chefiadas por mulheres. A seleção é feita com base no Cadastro Único, e é preciso cumprir critérios como comprovação de matrícula escolar e vacinação em dia.

Já em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, a iniciativa premiada foi a “Intersetorialidade que Alimenta com Cuidado”, que reconhece a articulação “das áreas da assistência social, saúde e educação no combate à fome”.

Conforme a prefeitura, a integração foca na garantia de que políticas de alimentação e nutrição cheguem às famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo ações como “articulação com o Programa Ceará Sem Fome, com programas de transferência de renda, Restaurante Popular, cozinhas comunitárias e banco de alimentos, fortalecendo a rede municipal de segurança alimentar”.

O MDS reforça que o prêmio foi instituído no âmbito do Plano Brasil Sem Fome, “reforçando o compromisso do governo com a efetivação do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), previsto no artigo 6º da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan)”.