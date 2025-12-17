Diário do Nordeste
Gripe k: veja principais sintomas da nova variante da Influenza

Surgimento de nova variante fez a OMS emitir alerta global.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:43)
Ser Saúde
Imagem de pessoa gripada.
Legenda: A circulação do vírus antecipou o início da temporada de aumento das infecções respiratórias na Europa.
Foto: Shutterstock / Nurul Warianti.

A circulação de um subtipo do vírus influenza A (H3N2) entrou no radar das autoridades após recente alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o avanço da gripe na Europa e na Ásia.

Conhecida popularmente como "gripe K", essa variação do vírus, que é associada ao chamado subclado K, já teve um caso confirmado no Brasil

Sintomas da gripe K 

Segundo Danilo Campos, médico infectologista da Rede Oto Kora Saúde, os sintomas da doença são os mesmos de uma gripe comum, como febre, dor no corpo, tosse, e dor de garganta

"Alguns pacientes podem complicar com pneumonia, com surgimento de dificuldade para respirar. Isso é diferente do resfriado, que têm sintomas respiratórios mais altos, com coriza, obstrução intestinal, mas que, quando têm febre, geralmente é uma febre mais baixa e não há um comprometimento tão intenso do estado geral do paciente. A influenza pode deixar a pessoa acamada", destaca o especialista. 

Por se tratar de uma variante nova, o médico alerta para a possibilidade de um aumento no número de casos, causando, assim, possível impacto no sistema de saúde, com lotação das emergências e sobrecarga nas internações.

Nesse contexto, Danilo Campos reforça a importância da vacinação contra a influenza como uma das principais estratégias para reduzir surtos e evitar complicações.

"A gente sabe que uma vez vacinado contra a influenza, a possibilidade de desenvolver formas graves, que levem à necessidade de atendimento hospitalar, é menor", reforça o médico.

O que é a gripe k? 

A circulação do vírus da influenza A (H3N2) - subclado K antecipou o início da temporada de aumento das infecções respiratórias na Europa, que tradicionalmente ocorre somente nas primeiras semanas do ano — logo após as festas de fim de ano.

O subtipo não representa o surgimento de um vírus totalmente novo, mas de uma evolução genética que pode facilitar a transmissão.

Embora dados recentes apontem um crescimento rápido da circulação do vírus em países da Europa e na Ásia, não foram constatadas mudanças significativas na gravidade clínica até o momento. 

Caso no Brasil 

O caso confirmado pelo Ministério da Saúde (MS) no Brasil foi em amostras analisadas no Pará. A informação foi publicada no Informe de Vigilância das Síndromes Gripais e é referente à Semana Epidemiológica 49, ocorrida entre 30 de novembro e 6 de dezembro. O MS divulgou o boletim no último dia 12.

Foi identificado ainda o subclado J.2.4, que também estava em circulação com a gripe K em países da Europa, Ásia e América do Norte

Em nota, o MS destacou que o aumento da Influenza A no Brasil ocorreu antes da identificação desses subtipos. 

