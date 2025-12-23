Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Versão em comprimido do Wegovy é aprovada nos EUA

Conheça diferenças entre versão oral e injetável do medicamento antiobesidade.

Escrito por
e
Ser Saúde
Duas caixas do medicamento Wegovy (semaglutida), uma de 1.7 mg e outra de 1 mg, utilizadas para perda de peso ou diabetes.
Legenda: Até então, fármaco só estava disponível na versão injetável.
Foto: SCOTT OLSON/GETTY IMAGES VIA AFP.

A agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, conhecida pela sigla em inglês FDA, aprovou, nessa segunda-feira (22), a primeira pílula antagonista de GLP-1 para perda de peso.

Desenvolvido pela farmacêutica Novo Nordisk, o fármaco a base de semaglutida é a versão oral do Wegovy, até então disponível somente como caneta injetável. 

A decisão foi celebrada pela rede norte-americana "Obesity Care Advocacy Network", que defende os pacientes com obesidade — doença crônica que afeta quase 40% dos adultos nos Estados Unidos.

Qual diferença entre caneta e comprimido?

O Wegovy oral promete promover uma perda de peso de 16,6% em pessoas com obesidade, percentual semelhante ao da versão injetável do fármaco a base de semaglutida. 

Diferentemente da caneta, que geralmente é administrada uma vez por semana, o comprimido deve ser consumido diariamente.

Preço do Wegovy em comprimido

Quando assinou o acordo com o governo dos Estados Unidos, em novembro, a Novo Nordisk previu a oferta de tratamento em comprimidos a partir de 150 dólares (cerca de R$ 838) por mês

No mercado norte-americano, o preço de canetas emagrecedoras, como Ozempic e Zepbound, pode superar os mil dólares (cerca de R$ 5,5 mil) por mês. 

Ou seja, a versão oral da semaglutida pode ser ofertada por um valor abaixo das versões injetáveis. 

Após a aprovação dessa segunda, o laboratório dinamarquês não revelou detalhes sobre o preço final, mas indicou que planeja comercializar a pílula a partir de janeiro de 2026.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

STJ nega extensão da patente do Ozempic e facilita genérico

teaser image
Ser Saúde

Sinais de AVC em mulheres: como identificar os primeiros sintomas e agir rápido

Quem pode tomar

Segundo a empresa, a FDA permitiu que a pílula seja usada nos Estados Unidos para perda de peso e manutenção, pelos seguintes grupos:

  • adultos com obesidade;
  • pessoas com excesso de peso que apresentem pelo menos uma comorbidade relacionada ao sobrepeso, como, por exemplo, um problema cardíaco.
Assuntos Relacionados
Duas caixas do medicamento Wegovy (semaglutida), uma de 1.7 mg e outra de 1 mg, utilizadas para perda de peso ou diabetes.
Ser Saúde

Versão em comprimido do Wegovy é aprovada nos EUA

Conheça diferenças entre versão oral e injetável do medicamento antiobesidade.

Redação e AFP
Há 20 minutos
Imagem de uma mulher apresentando dor de cabeça para matéria sobre AVC em mulheres.
Ser Saúde

Sinais de AVC em mulheres: como identificar os primeiros sintomas e agir rápido

Especialistas alertam para presença de distúrbios de humor e enxaqueca.

Beatriz Rabelo
22 de Dezembro de 2025
copo de vidro com água, em destaque, segurado por mão de pessoa que aparece desfocada ao fundo.
Ser Saúde

Aproveite o sol do Ceará com mais energia e bem-estar

Especialista orienta como se proteger do calor intenso e curtir passeios ao ar livre com saúde.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Pessoa sentada no sofá, coberta com manta, segurando termômetro e lenço, com caixa de lenços à frente.
Ser Saúde

Quatro casos da gripe K são confirmados no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, novo subtipo ainda não possui evidências de associação a casos mais graves.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Cápsulas brancas revestidas jogadas em cima de uma mesa branca.
Ser Saúde

Entenda as diferenças entre suplementos e medicamentos

Definições são importantes para garantir tratamentos adequados.

Imagem de pessoa gripada.
Ser Saúde

Gripe k: veja principais sintomas da nova variante da Influenza

Surgimento de nova variante fez a OMS emitir alerta global.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Canetas injetoras de Ozempic e Wegovy, com uma fita métrica rosa ao redor, simbolizando a relação com perda de peso e tratamento de diabetes.
Ser Saúde

STJ nega extensão da patente do Ozempic e facilita genérico

Entenda o que muda para os consumidores e o SUS com a decisão.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Idosa tossindo deitada na cama.
Ser Saúde

O que é a gripe K?

Conheça a nova variação do vírus da Influenza.

Caneta emagrecedora. Imagem usada em matéria onde Anvisa aprova o medicamento Wegovy para tratamento de gordura no fígado.
Ser Saúde

Anvisa aprova Wegovy para o tratamento de gordura no fígado

A semaglutida é o princípio ativo do Wegovy, assim como no caso do Ozempic.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Pílulas brancas revestidas e dispostas em um fundo de cor branca iluminado.
Ser Saúde

Por que a Anvisa proibiu o Insupril? Entenda os motivos legais e os alertas

Suplemento foi proibido nacionalmente após propaganda enganosa.

Enfermeira vacina homem e mostra a ele o frasco do imunizante.
Ser Saúde

O que é a gripe K que fez a OMS emitir alerta global

Os sintomas são semelhantes aos outros subtipos do vírus influenza.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Imagem de um processo de clareamento dos dentes.
Ser Saúde

Alimentos que mancham os dentes: conheça 7 opções e o que fazer para evitar

Especialista alerta que bebidas e alimentos muito ácidos podem desgastar o esmalte dos dentes.

Beatriz Rabelo
13 de Dezembro de 2025
Protetor solar, óculos escuros e chapéus de palha sobre areia da praia.
Ser Saúde

Proteção solar no Ceará

Entenda o que é FPS e saiba os horários seguros para exposição

Fórmula em pó na cor branca com medidor transparente dentro de um saco de armazenamento.
Ser Saúde

Anvisa proíbe suplemento e fórmula infantis; veja produtos

Agência apontou erros de rotulagem e na composição.

Redação
11 de Dezembro de 2025
foto de mulher com mancha segurando o braço.
Ser Saúde

Melanoma, basocelular e espinocelular: saiba diferenças entre os tipos de câncer de pele

Exposição solar é o principal fator de risco da doença.

Raísa Azevedo
11 de Dezembro de 2025
Imagem de uma vacina para matéria sobre imunizante contra a dengue desenvolvido pelo Instituto Butantan com registro publicado pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa publica registro da vacina brasileira contra a dengue

Imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan.

Redação e Agência Brasil
08 de Dezembro de 2025
Foto de um homem com esteroides, medicamentos para performance e suplementos de testosterona. Seringas, itens de saúde e um atleta utilizando medicação para treino, incluindo hormônios de força e injeções voltadas ao desempenho esportivo.
Ser Saúde

Anvisa proíbe anabolizantes irregulares e manda recolher lote de soro

Ação fiscal também suspendeu medicamentos manipulados.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Gengibre, limões frescos e folhas de hortelã sobre uma tábua de corte de madeira, com um cabo de faca à vista.
Ser Saúde

Gengibre: veja benefícios, como usar no dia a dia e se ajuda a emagrecer

Termogênico, anti-inflamatório e digestivo, o gengibre pode apoiar imunidade, conforto intestinal e até o emagrecimento quando aliado a bons hábitos.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Beterraba fresca em fundo de madeira
Ser Saúde

Beterraba: benefícios, como consumir e por que é boa para o coração

Rica em nitratos, fibras e antioxidantes, a beterraba favorece a saúde cardiovascular e pode até melhorar a performance física.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Mão de pessoa branca com comprimidos amarelos sendo despejados de um pote amarelado. Ao fundo, torso de mulher branca com blusa branca sem mangas.
Ser Saúde

Anvisa proíbe fabricação e venda de três suplementos alimentares; confira

O órgão constatou que os produtos estão em situação irregular com a Lei da Vigilância Sanitária.

Redação
04 de Dezembro de 2025