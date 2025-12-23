Versão em comprimido do Wegovy é aprovada nos EUA

A agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, conhecida pela sigla em inglês FDA, aprovou, nessa segunda-feira (22), a primeira pílula antagonista de GLP-1 para perda de peso.

Desenvolvido pela farmacêutica Novo Nordisk, o fármaco a base de semaglutida é a versão oral do Wegovy, até então disponível somente como caneta injetável.

A decisão foi celebrada pela rede norte-americana "Obesity Care Advocacy Network", que defende os pacientes com obesidade — doença crônica que afeta quase 40% dos adultos nos Estados Unidos.

Qual diferença entre caneta e comprimido?

O Wegovy oral promete promover uma perda de peso de 16,6% em pessoas com obesidade, percentual semelhante ao da versão injetável do fármaco a base de semaglutida.

Diferentemente da caneta, que geralmente é administrada uma vez por semana, o comprimido deve ser consumido diariamente.

Preço do Wegovy em comprimido

Quando assinou o acordo com o governo dos Estados Unidos, em novembro, a Novo Nordisk previu a oferta de tratamento em comprimidos a partir de 150 dólares (cerca de R$ 838) por mês.

No mercado norte-americano, o preço de canetas emagrecedoras, como Ozempic e Zepbound, pode superar os mil dólares (cerca de R$ 5,5 mil) por mês.

Ou seja, a versão oral da semaglutida pode ser ofertada por um valor abaixo das versões injetáveis.

Após a aprovação dessa segunda, o laboratório dinamarquês não revelou detalhes sobre o preço final, mas indicou que planeja comercializar a pílula a partir de janeiro de 2026.

Veja também Ser Saúde STJ nega extensão da patente do Ozempic e facilita genérico Ser Saúde Sinais de AVC em mulheres: como identificar os primeiros sintomas e agir rápido

Quem pode tomar

Segundo a empresa, a FDA permitiu que a pílula seja usada nos Estados Unidos para perda de peso e manutenção, pelos seguintes grupos: