O que é Hyrox? Saiba quais os benefícios da modalidade, como praticar e valores

Conteúdos sobre corrida e atividades funcionais têm crescido, assim como o número de adeptos a esportes semelhantes, no último ano. A tendência em diversas faixas etárias, abriu espaço, inclusive, para a expansão de algumas outras, como é o caso do Hyrox, que virou febre nas redes sociais.

Em Fortaleza, por exemplo, a modalidade criada em 2017 dá sinais de consolidação não apenas pelas publicações, mas também pela presença mais frequente na grade de treinos em academias e pela chegada de eventos oficiais na cidade.

No último sábado (27), amadores e profissionais se reuniram no Centro de Eventos para a primeira competição oficial do Hyrox no Nordeste, o que, segundo praticantes, reforçou o impacto da modalidade em solo cearense.

"É um fato que ele tem ganhado muitos adeptos nos últimos tempos", explica Fábio Bastos, profissional de educação física e proprietário de um box de Cross Training na Capital. O espaço até incorporou, em determinados horários, aulas focadas no Hyrox ao observar o crescimento da demanda esportiva.

Segundo ele, a prática tem menos demandas técnicas, o que pode justificar a procura intensa entre corredores ou adeptos do crosstraining. "Talvez por isso ele tenha conquistado várias pessoas ao redor do mundo, por ser mais fácil de aprender, de se praticar", opina.

Para Lucas Sampaio, atleta amador de Cross Training, a prática recebeu mais público após o crescimento da adesão aos treinos híbridos, conhecidos pela mescla de exercícios mais técnicos com os que desenvolvem as capacidades cardiovasculares.

Ele foi um dos competidores do evento em Fortaleza e chegou ao 3º lugar na categoria 25-29 anos no Hyrox Pro Doubles Men. "Ele ganha em alguns pontos por ser menos complexo que o CrossFit, por exemplo. Os movimentos são mais funcionais, não exigem tanta técnica", concorda.

O que é Hyrox?

Com a crescente, claro, surgem as dúvidas. A principal delas talvez seja qual a origem da prática.

Criado na Alemanha em 2017, o Hyrox é definido como uma espécie de "corrida fitness". Inicialmente, era considerado uma competição, mas acabou sendo adaptado por diversos centros de treinamento em diversos países.

Os fundamentos da prática possuem uma estrutura específica tanto para treino como para competição. Em ambos os casos, os exercícios consistem em uma rotina e o atleta precisa completar 8 quilômetros de corrida intercalados com oito exercícios funcionais de baixa complexidade, como remo ou burpees com salto.