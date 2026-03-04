O que é Hyrox? Saiba quais os benefícios da modalidade, como praticar e valores
Modalidade cresce em Fortaleza, recebe evento oficial e atrai novos atletas na capital cearense.
Conteúdos sobre corrida e atividades funcionais têm crescido, assim como o número de adeptos a esportes semelhantes, no último ano. A tendência em diversas faixas etárias, abriu espaço, inclusive, para a expansão de algumas outras, como é o caso do Hyrox, que virou febre nas redes sociais.
Em Fortaleza, por exemplo, a modalidade criada em 2017 dá sinais de consolidação não apenas pelas publicações, mas também pela presença mais frequente na grade de treinos em academias e pela chegada de eventos oficiais na cidade.
No último sábado (27), amadores e profissionais se reuniram no Centro de Eventos para a primeira competição oficial do Hyrox no Nordeste, o que, segundo praticantes, reforçou o impacto da modalidade em solo cearense.
"É um fato que ele tem ganhado muitos adeptos nos últimos tempos", explica Fábio Bastos, profissional de educação física e proprietário de um box de Cross Training na Capital. O espaço até incorporou, em determinados horários, aulas focadas no Hyrox ao observar o crescimento da demanda esportiva.
Segundo ele, a prática tem menos demandas técnicas, o que pode justificar a procura intensa entre corredores ou adeptos do crosstraining. "Talvez por isso ele tenha conquistado várias pessoas ao redor do mundo, por ser mais fácil de aprender, de se praticar", opina.
Para Lucas Sampaio, atleta amador de Cross Training, a prática recebeu mais público após o crescimento da adesão aos treinos híbridos, conhecidos pela mescla de exercícios mais técnicos com os que desenvolvem as capacidades cardiovasculares.
Ele foi um dos competidores do evento em Fortaleza e chegou ao 3º lugar na categoria 25-29 anos no Hyrox Pro Doubles Men. "Ele ganha em alguns pontos por ser menos complexo que o CrossFit, por exemplo. Os movimentos são mais funcionais, não exigem tanta técnica", concorda.
O que é Hyrox?
Com a crescente, claro, surgem as dúvidas. A principal delas talvez seja qual a origem da prática.
Criado na Alemanha em 2017, o Hyrox é definido como uma espécie de "corrida fitness". Inicialmente, era considerado uma competição, mas acabou sendo adaptado por diversos centros de treinamento em diversos países.
Os fundamentos da prática possuem uma estrutura específica tanto para treino como para competição. Em ambos os casos, os exercícios consistem em uma rotina e o atleta precisa completar 8 quilômetros de corrida intercalados com oito exercícios funcionais de baixa complexidade, como remo ou burpees com salto.
Diferenças entre Hyrox e Cross Training
A semelhança de movimentos propostos por ele com o Cross Training é óbvia, mas as diferenças existem.
"O Hyrox é uma competição internacional que combina tanto a corrida como o exercício funcional. Daí ele já entra dessa forma, em diferença com o CrossFit, pela demanda técnica. No Cross, temos muita demanda técnica para se utilizar dos movimentos, pelo menos na maioria deles. Já no Hyrox a gente consegue trabalhar de forma mais global a estrutura corporal, mas sem essa demanda técnica de movimentos tão apurada", explica Fábio Bastos.
A visão é a mesma de Thamiles Duarte, outra profissional de Educação Física. Assim como Fábio, ela também esteve presente no evento regional de Hyrox no último fim de semana. Para ela, a vitória veio na modalidade Hyrox Pro Doubles Women, com a 3ª colocação em dupla.
"A principal diferença é essa, o Cross é imprevisível e muito mais amplo. Ele envolve levantamento de peso olímpico, ginástica e endurance. Já Hyrox é mais voltado para resistência aeróbica e força resistente, com movimentos mais simples e repetitivos", pontua ela.
Em ambos os casos, eles apontam, há uma intenção de trabalhar o corpo diante de uma alta demanda. Os dois reforçam o condicionamento cardiovascular, a resistência muscular e a capacidade de manter esforço como algumas das principais características da modalidade.
Quais os benefícios?
São exatamente essas características as responsáveis por uma série de transformações no corpo de quem pratica. O condicionamento cardiovascular, por exemplo, tão necessário nas atividades cotidianas, chega a ser um dos principais beneficiados por meio do Hyrox.
"Isso tudo é muito bom para a saúde metabólica, controle da composição corporal e fortalecimento geral. Como envolve corrida e movimentos funcionais, ele trabalha o corpo por inteiro", conta Thamiles.
A ideia é a mesma citada por Fábio, que ainda comenta sobre a possibilidade de o esporte ser o responsável por um bem-estar futuro, com impacto direto na saúde dos atletas ou amadores.
"Correr, fazer puxadas, empurradas e exercícios para o cardio-respiratório são capacidades necessárias no decorrer da nossa vida. Acaba sendo um treino global, em que você consegue trabalhar todas as capacidades. Acho que a maioria das pessoas imagina fazer esse exercício para, em algum tempo, não precisarem tomar remédios, não apresentarem doenças crônicas, e por aí vai", disse.
Hyrox é para iniciantes?
Por não possuir uma alta demanda técnica, o Hyrox pode ser praticado por iniciantes. Entretanto, é preciso estar atento a detalhes como a possibilidade de um treino exigir alta demanda energética, além da consciência de que os exercícios desenvolvem habilidades extremamente conectadas à capacidade cardiovascular.
Onde fazer Hyrox em Fortaleza?
Em Fortaleza, a maioria dos treinos de Hyrox tem sido disponibilizada em espaços de Cross Training, assim como em espaços focados no treinamento funcional híbrido.
Os valores são diversos. A mensalidade da prática, considerando bairros distintos da capital, pode ultrapassar os R$ 300.