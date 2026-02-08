Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pancreatite: entenda a inflamação associada às canetas para emagrecer

Médicos revelam sintomas e medidas que devem ser tomadas em caso de suspeita da doença.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:38)
Ser Saúde
mão de homem aplicando caneta emagrecedora em área na barriga.
Legenda: Uso indiscriminado de medicamento pode estar relacionado com mortes por pancreatite.
Foto: Shutterstock.

O Brasil registrou pelo menos seis mortes suspeitas e 225 notificações de pancreatite possivelmente associadas ao uso das chamadas "canetas emagrecedoras". Os dados, obtidos via sistema VigiMed da Anvisa, são a partir de 2018 e acenderam um alerta sobre a segurança de medicamentos da classe dos agonistas do GLP-1, como a semaglutida e a liraglutida, utilizados no tratamento da obesidade e diabetes.

O que é a pancreatite?

Segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, a pancreatite é o nome dado aos quadros de inflamação do pâncreas. O órgão, uma glândula de aproximadamente 15 centímetros localizada atrás do estômago, desempenha funções vitais: secreta enzimas que auxiliam na digestão e libera hormônios como a insulina e o glucagon, que regulam o açúcar no sangue.

Conforme a Liga de Gastroenterologia, projeto de extensão vinculado ao Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), a doença ocorre quando as enzimas digestivas, que normalmente só se tornam ativas no intestino, são ativadas precocemente no interior do pâncreas. Esse processo causa uma "auto-digestão" do órgão, resultando em inflamação, lesão tecidual e, em casos graves, infecções e falência de outros órgãos como rins e pulmões.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

'Rodízio Mounjaro' aponta nova tendência de comportamento e mercado

teaser image
Ser Saúde

Anvisa proíbe 'café de açaí' e suspende glitter comestível com plásticos

Duas formas principais da pacreatite

Pancreatite aguda: surge repentinamente, podendo ser leve ou grave com risco de vida.

Pancreatite crônica: uma inflamação persistente que leva à destruição gradativa e cicatrizada do órgão, resultando em perda de função ao longo dos anos.

A ligação com as "canetas emagrecedoras"

As "canetas" utilizam substâncias que imitam o hormônio GLP-1, liberado naturalmente pelo intestino para aumentar a saciedade e regular a glicose. No entanto, agências reguladoras no Brasil, Reino Unido, Estados Unidos e Europa já reconhecem a pancreatite como um possível efeito adverso desses fármacos.

Médicos ressaltam que pacientes com obesidade e diabetes — o público-alvo desses medicamentos — já possuem, naturalmente, um risco elevado para desenvolver inflamações pancreáticas. Além disso, dizem que embora o risco esteja descrito em bula como "uma reação incomum", o uso sem orientação médica ou de fontes duvidosas, como canetas falsificadas, amplia o perigo. 

Vale lembrar que a Anvisa já foi notificada sobre casos envolvendo versões falsificadas ou manipuladas desses medicamentos.

Sinais de alerta e sintomas

A identificação precoce é fundamental para evitar complicações como hemorragias ou pseudocistos. Os principais sintomas incluem:

• Dor intensa na parte superior do abdômen, que pode irradiar para as costas (dor em "faixa") e piorar após as refeições ou ao deitar.
• Náuseas e vômitos persistentes.
• Inchaço e sensibilidade abdominal.
• Febre e pulso rápido.
• Fezes gordurosas e perda de peso (em casos crônicos).

Diagnóstico e recomendação

O diagnóstico, conforme a Liga de Gastroenterologia da UFC, envolve exames de sangue para verificar os níveis das enzimas amilase e lipase, que podem estar três vezes acima do normal durante uma crise, além de exames de imagem como ultrassom e tomografia.

Especialistas reforçam que essas terapias são importantes e salvam vidas, mas exigem prescrição criteriosa e acompanhamento clínico. Diante de qualquer sintoma abdominal suspeito, a orientação é interromper o uso do medicamento e procurar atendimento médico imediatamente, preferencialmente com um gastroenterologista.

mão de homem aplicando caneta emagrecedora em área na barriga.
Ser Saúde

Pancreatite: entenda a inflamação associada às canetas para emagrecer

Médicos revelam sintomas e medidas que devem ser tomadas em caso de suspeita da doença.

Redação
Há 1 hora
Montagem com dois frascos de produtos. À esquerda, um pote branco com rótulo roxo e verde escrito ‘Café de Açaí’, apresentado como suplemento alimentar. À direita, um pote transparente com tampa vermelha da marca ‘Mago’, contendo pó branco para decoração identificado como ‘Pérola – 50g’. Ao fundo, atrás do frasco da esquerda, há uma imagem desfocada de figuras humanas coloridas em azul e vermelho.
Ser Saúde

Anvisa proíbe 'café de açaí' e suspende glitter comestível com plásticos

Decisão da agência apontou falhas de rotulagem e risco no consumo dos produtos.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
foto mostra pessoa com caneta de mounjaro na mão ao lado de prato com doces e salgados. Imagem para ilustrar matéria sobre nova tendência de rodízio para pacientes que usam canetas emagrecedoras.
Ser Saúde

'Rodízio Mounjaro' aponta nova tendência de comportamento e mercado

Restaurante de Fortaleza abre cardápio para adeptos de canetas emagrecedoras. Especialistas de saúde apontam riscos.

Raísa Azevedo e Paloma Vargas
04 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra sequência com embalagem de leite condensado La Vaquita, três frascos de suplemento Durasil e um pote de multivitamínico Glicojax, produtos alvos de decisão da Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa interdita leite condensado e proíbe suplementos de origem desconhecida

Decisões do órgão foram divulgadas no início desta semana.

Carol Melo e Agência Brasil
04 de Fevereiro de 2026
Três pessoas conversam dentro de um ambiente interno iluminado. Uma delas está de costas, vestindo uma camisa preta, enquanto outra, à frente, usa uma camiseta sem mangas azul e faz um gesto com a mão, como se estivesse explicando algo. Ao fundo, há outra pessoa parcialmente visível e uma parede azul-clara com uma moldura de janela ao lado.
Ser Saúde

Saiba o que é dislexia, transtorno de aprendizagem citado por Leandro no BBB 26

Declaração de Edílson Capetinha sobre o brother virou polêmica nas redes sociais após Sincerão.

Mylena Gadelha
03 de Fevereiro de 2026
Prato de salada colorida com frango grelhado, tomate, alface, cenoura e nozes-pecã, acompanhado de água e ingredientes adicionais sobre mesa de madeira.
Ser Saúde

Com energia e sem ressaca: O que comer antes e depois dos blocos de Carnaval

Nutricionista e influenciadoras dão dicas práticas de alimentação para curtir a folia com disposição e ajudar o corpo a se recuperar no pós-bloco.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Imagem de cannabis medicinal para matéria sobre mudanças de regras pela Anvisa.
Ser Saúde

Regras para uso da cannabis medicinal são modificadas pela Anvisa; confira mudanças

Cultivo de cannabis é liberado apenas para a fabricação de medicamentos e outros produtos aprovados.

Redação e Agência Brasil
28 de Janeiro de 2026
Imagem ilustrativa azul de vírus dentro do corpo.
Ser Saúde

Vírus Nipah, altamente letal e registrado em países asiáticos, tem cura? Entenda

Confira qual o protocolo estabelecido para tratar a doença até o momento.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Imagem mostra morcego do gênero Pteropus, hospedeiro natural do vírus Nipah que gera surto da índia.
Ser Saúde

Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Entenda se há risco de pandemia

Surto do agente infeccioso é monitorado por autoridades na Índia.

Redação e Agência Brasil
27 de Janeiro de 2026
Caneta emagrecedoras.
Ser Saúde

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro no Brasil

Injeções à base de Tirzepatida e Retatrutida não podem ser comercializados e devem ser apreendidos.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa suspende suplementos alimentares de duas marcas; veja quais

Segundo o órgão, produtos não tiveram segurança comprovada para consumo.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Imagens de suplementos de vitaminas para matéria sobre apreensão de produtos pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa determina apreensão de suplementos falsos

Produtos da marca Vitaflor apresentam divergências com suplemento original.

Redação
19 de Janeiro de 2026
A orientação é que a mochila escolar não ultrapasse 10% do peso da criança.
Ser Saúde

Peso ideal da mochila escolar: diretrizes para a saúde da coluna

Pediatra alerta que excesso de carga pode causar dores, fadiga e maus hábitos posturais em crianças e adolescentes.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Participantes do Quarto Branco e a saúde deles.
Ser Saúde

BBB 26: Quanto tempo brothers do Quarto Branco conseguem se sustentar com água e bolacha?

Participantes estão confinados desde a noite da última segunda-feira (12).

Redação
16 de Janeiro de 2026
Ator Henri Castelli durante a primeira prova do líder do BBB 26 sofreu uma crise de convulsão durante a competição e recebeu atendimento médico.
Ser Saúde

Entenda o que pode ter causado a convulsão de Henri Castelli no BBB

O caso de convulsão do ator causou preocupação entre internautas e telespectadores do programa.

Raísa Azevedo
14 de Janeiro de 2026
Foto de pessoa usuária de PrEP, medicamento anti-HIV, recebendo vacinação contra hepatite A.Imagem usada em matéria sobre lenacapivir, medicamento preventivo contra a doença.
Ser Saúde

Anvisa aprova uso de novo medicamento para prevenção do HIV

O Sunlenca (lenacapavir) foi classificando pela OMS como a melhor alternativa de prevenção à doença.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Foto de fitoterápicos, medicamentos e plantas. Imagem usada em matéria sobre Anvisa atualizar regras do uso desses remédios.
Ser Saúde

Anvisa atualiza regras do uso de fitoterápicos, medicamentos derivados de plantas

A resolução também traz uma lista de espécies que não podem ser utilizadas nas composições.

Bergson Araujo Costa
12 de Janeiro de 2026
Imagem mostra perfil de uma idosa com cabelos brancos e pele enrugada, com as mãos apoiadas sobre uma mesa de azulejos coloridos, ilustrando doença de Alzheimer.
Ser Saúde

Anvisa aprova medicamento para estágio inicial do Alzheimer

Entenda como substância age no combate aos sintomas da doença incurável.

Redação e Agência Brasil
08 de Janeiro de 2026
foto de panela com molho de tomate. Ao fundo da mesa, há tomates, alho e temperos.
Ser Saúde

Anvisa suspende lote de molho de tomate por conter pedaços de vidro

Produto importado teve a venda proibida por aviso de "risco grave" à saúde.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem mostra duas caixas de medicamentos genéricos, Pantoprazol Sódico 40mg e Hidroclorotiazida 25mg, da marca Medquímica.
Ser Saúde

Anvisa recolhe lote de pantoprazol com embalagem trocada

Agência determinou a suspensão de outros produtos. Veja itens afetados.

Carol Melo
08 de Janeiro de 2026