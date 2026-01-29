Com energia e sem ressaca: O que comer antes e depois dos blocos de Carnaval

Carnaval é sinônimo de horas em pé, muito sol, caminhada, dança e, muitas vezes, consumo de bebida alcoólica. Para aguentar o ritmo intenso dos blocos e ainda minimizar os efeitos da ressaca no dia seguinte, a alimentação faz toda a diferença.

Antes, durante e depois da folia, escolhas simples podem garantir mais energia, bem-estar e uma recuperação mais rápida.

Segundo a nutricionista Amanda Barbosa, a prioridade antes de sair de casa deve ser uma refeição leve e de fácil digestão. A ideia é fornecer energia sem causar desconfortos como náuseas, dor de barriga ou sensação de estufamento.

Ela recomenda evitar frituras, preparações muito gordurosas e molhos pesados, especialmente os à base de queijo. O ideal é apostar em alimentos “de verdade”, como carnes grelhadas com pouca gordura, acompanhamentos simples e vegetais cozidos preparados em casa, além de manter uma boa hidratação com água.

Veja também Verso 10 tendências de moda e estilo para usar no Carnaval 2026 Verso Maquiagens de até R$ 100 para usar no Carnaval 2026 Verso Carnaval seguro com as crianças: como evitar desencontros nos blocos

A influenciadora e foliã Krishna Sousa reforça a importância de um café da manhã reforçado. Para ela, essa refeição é fundamental, já que muitas pessoas acabam pulando o almoço durante a folia. Na visão de Krishna, começar o dia bem alimentado garante disposição para horas de bloco.

A também fã de Carnaval e influenciadora Clara Novais destaca a combinação de carboidrato e proteína logo cedo. Ela conta que costuma apostar em ovo mexido com pão, uma escolha que oferece "sustância", energia e ajuda na manutenção do vigor físico ao longo do dia.

O que evitar antes da folia

A nutricionista Amanda Barbosa alerta que frituras, doces em excesso e alimentos muito gordurosos devem ficar fora do cardápio antes do bloco. Produtos derivados do leite também podem aumentar o risco de desconforto intestinal em algumas pessoas.

“Em excesso, esses alimentos podem ‘roubar’ a energia do organismo, por serem de difícil digestão, baixando a disposição e até piorando a ressaca”, explica a nutricionista.

Durante o bloco: lanches práticos e hidratação

Para manter a energia durante o percurso, Amanda indica levar na pochete frutas secas, como uva-passa, banana-passa e damasco. Elas são fontes práticas de carboidrato, fáceis de carregar e ajudam a evitar quedas de energia. A dica é carregar pequenos saquinhos.

A hidratação também é essencial. A recomendação da nutricionista é clara: para cada dose de bebida alcoólica, beber um copo grande de água. Essa alternância ajuda a reduzir os efeitos do álcool no organismo.

Clara Novais acrescenta que barrinhas de proteína podem ser úteis pela praticidade, mas faz um alerta: é importante observar os rótulos e evitar opções com muito açúcar disfarçado de alimento “fitness”.

Depois do bloco: recuperação do corpo

No pós-folia, o foco deve ser ajudar o organismo a se recuperar. Amanda Barbosa explica que o primeiro passo é reforçar a hidratação para facilitar a eliminação do álcool. Além disso, manter refeições leves ajuda a não sobrecarregar a digestão.

Krishna Sousa defende a volta da “comida de verdade”: arroz com feijão formam uma base perfeita para nutrir o corpo e repor a energia para os próximos dias de festa, ela diz.

Clara Novais segue a mesma linha e lembra que combinar carboidrato, proteína e vegetais faz toda a diferença. Pratos simples, como arroz, feijão, carne e salada, ou até opções regionais, como macaxeira acompanhada de proteína, ajudam a recarregar as energias após horas de folia.

Bebida alcoólica, alimentação e descanso

Do ponto de vista nutricional, Amanda reforça que equilibrar bebida alcoólica com alimentação adequada é essencial para reduzir os impactos no dia seguinte. Quanto mais alimentos naturais e equilibrados forem consumidos antes e depois da festa, melhor tende a ser a recuperação e menor a intensidade da ressaca.

Por fim, a nutricionista faz um alerta importante: respeitar o descanso. “O corpo já está bem cansado e precisa desse tempo para se recuperar. Não é indicado tentar ‘compensar’ indo treinar no dia seguinte, pois isso pode baixar a imunidade e prolongar a ressaca”, orienta.