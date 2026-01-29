Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com energia e sem ressaca: O que comer antes e depois dos blocos de Carnaval

Nutricionista e influenciadoras dão dicas práticas de alimentação para curtir a folia com disposição e ajudar o corpo a se recuperar no pós-bloco.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Prato de salada colorida com frango grelhado, tomate, alface, cenoura e nozes-pecã, acompanhado de água e ingredientes adicionais sobre mesa de madeira.
Legenda: Equilibrar bebida alcoólica com alimentação adequada é essencial para reduzir os impactos no dia seguinte.
Foto: Freepik.

Carnaval é sinônimo de horas em pé, muito sol, caminhada, dança e, muitas vezes, consumo de bebida alcoólica. Para aguentar o ritmo intenso dos blocos e ainda minimizar os efeitos da ressaca no dia seguinte, a alimentação faz toda a diferença.

Antes, durante e depois da folia, escolhas simples podem garantir mais energia, bem-estar e uma recuperação mais rápida.

Segundo a nutricionista Amanda Barbosa, a prioridade antes de sair de casa deve ser uma refeição leve e de fácil digestão. A ideia é fornecer energia sem causar desconfortos como náuseas, dor de barriga ou sensação de estufamento.

Ela recomenda evitar frituras, preparações muito gordurosas e molhos pesados, especialmente os à base de queijo. O ideal é apostar em alimentos “de verdade”, como carnes grelhadas com pouca gordura, acompanhamentos simples e vegetais cozidos preparados em casa, além de manter uma boa hidratação com água.

Veja também

teaser image
Verso

10 tendências de moda e estilo para usar no Carnaval 2026

teaser image
Verso

Maquiagens de até R$ 100 para usar no Carnaval 2026

teaser image
Verso

Carnaval seguro com as crianças: como evitar desencontros nos blocos

A influenciadora e foliã Krishna Sousa reforça a importância de um café da manhã reforçado. Para ela, essa refeição é fundamental, já que muitas pessoas acabam pulando o almoço durante a folia. Na visão de Krishna, começar o dia bem alimentado garante disposição para horas de bloco.

A também fã de Carnaval e influenciadora Clara Novais destaca a combinação de carboidrato e proteína logo cedo. Ela conta que costuma apostar em ovo mexido com pão, uma escolha que oferece "sustância", energia e ajuda na manutenção do vigor físico ao longo do dia.

O que evitar antes da folia

A nutricionista Amanda Barbosa alerta que frituras, doces em excesso e alimentos muito gordurosos devem ficar fora do cardápio antes do bloco. Produtos derivados do leite também podem aumentar o risco de desconforto intestinal em algumas pessoas.

“Em excesso, esses alimentos podem ‘roubar’ a energia do organismo, por serem de difícil digestão, baixando a disposição e até piorando a ressaca”, explica a nutricionista.

Durante o bloco: lanches práticos e hidratação

Para manter a energia durante o percurso, Amanda indica levar na pochete frutas secas, como uva-passa, banana-passa e damasco. Elas são fontes práticas de carboidrato, fáceis de carregar e ajudam a evitar quedas de energia. A dica é carregar pequenos saquinhos.

A hidratação também é essencial. A recomendação da nutricionista é clara: para cada dose de bebida alcoólica, beber um copo grande de água. Essa alternância ajuda a reduzir os efeitos do álcool no organismo.

Clara Novais acrescenta que barrinhas de proteína podem ser úteis pela praticidade, mas faz um alerta: é importante observar os rótulos e evitar opções com muito açúcar disfarçado de alimento “fitness”.

Depois do bloco: recuperação do corpo

No pós-folia, o foco deve ser ajudar o organismo a se recuperar. Amanda Barbosa explica que o primeiro passo é reforçar a hidratação para facilitar a eliminação do álcool. Além disso, manter refeições leves ajuda a não sobrecarregar a digestão.

Krishna Sousa defende a volta da “comida de verdade”: arroz com feijão formam uma base perfeita para nutrir o corpo e repor a energia para os próximos dias de festa, ela diz.

Clara Novais segue a mesma linha e lembra que combinar carboidrato, proteína e vegetais faz toda a diferença. Pratos simples, como arroz, feijão, carne e salada, ou até opções regionais, como macaxeira acompanhada de proteína, ajudam a recarregar as energias após horas de folia.

Bebida alcoólica, alimentação e descanso

Do ponto de vista nutricional, Amanda reforça que equilibrar bebida alcoólica com alimentação adequada é essencial para reduzir os impactos no dia seguinte. Quanto mais alimentos naturais e equilibrados forem consumidos antes e depois da festa, melhor tende a ser a recuperação e menor a intensidade da ressaca.

Por fim, a nutricionista faz um alerta importante: respeitar o descanso. “O corpo já está bem cansado e precisa desse tempo para se recuperar. Não é indicado tentar ‘compensar’ indo treinar no dia seguinte, pois isso pode baixar a imunidade e prolongar a ressaca”, orienta.

Assuntos Relacionados
Prato de salada colorida com frango grelhado, tomate, alface, cenoura e nozes-pecã, acompanhado de água e ingredientes adicionais sobre mesa de madeira.
Ser Saúde

Com energia e sem ressaca: O que comer antes e depois dos blocos de Carnaval

Nutricionista e influenciadoras dão dicas práticas de alimentação para curtir a folia com disposição e ajudar o corpo a se recuperar no pós-bloco.

Redação
Há 40 minutos
Imagem de cannabis medicinal para matéria sobre mudanças de regras pela Anvisa.
Ser Saúde

Regras para uso da cannabis medicinal são modificadas pela Anvisa; confira mudanças

Cultivo de cannabis é liberado apenas para a fabricação de medicamentos e outros produtos aprovados.

Redação e Agência Brasil
28 de Janeiro de 2026
Imagem ilustrativa azul de vírus dentro do corpo.
Ser Saúde

Vírus Nipah, altamente letal e registrado em países asiáticos, tem cura? Entenda

Confira qual o protocolo estabelecido para tratar a doença até o momento.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Imagem mostra morcego do gênero Pteropus, hospedeiro natural do vírus Nipah que gera surto da índia.
Ser Saúde

Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Entenda se há risco de pandemia

Surto do agente infeccioso é monitorado por autoridades na Índia.

Redação e Agência Brasil
27 de Janeiro de 2026
Caneta emagrecedoras.
Ser Saúde

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro no Brasil

Injeções à base de Tirzepatida e Retatrutida não podem ser comercializados e devem ser apreendidos.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa suspende suplementos alimentares de duas marcas; veja quais

Segundo o órgão, produtos não tiveram segurança comprovada para consumo.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Imagens de suplementos de vitaminas para matéria sobre apreensão de produtos pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa determina apreensão de suplementos falsos

Produtos da marca Vitaflor apresentam divergências com suplemento original.

Redação
19 de Janeiro de 2026
A orientação é que a mochila escolar não ultrapasse 10% do peso da criança.
Ser Saúde

Peso ideal da mochila escolar: diretrizes para a saúde da coluna

Pediatra alerta que excesso de carga pode causar dores, fadiga e maus hábitos posturais em crianças e adolescentes.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Participantes do Quarto Branco e a saúde deles.
Ser Saúde

BBB 26: Quanto tempo brothers do Quarto Branco conseguem se sustentar com água e bolacha?

Participantes estão confinados desde a noite da última segunda-feira (12).

Redação
16 de Janeiro de 2026
Ator Henri Castelli durante a primeira prova do líder do BBB 26 sofreu uma crise de convulsão durante a competição e recebeu atendimento médico.
Ser Saúde

Entenda o que pode ter causado a convulsão de Henri Castelli no BBB

O caso de convulsão do ator causou preocupação entre internautas e telespectadores do programa.

Raísa Azevedo
14 de Janeiro de 2026
Foto de pessoa usuária de PrEP, medicamento anti-HIV, recebendo vacinação contra hepatite A.Imagem usada em matéria sobre lenacapivir, medicamento preventivo contra a doença.
Ser Saúde

Anvisa aprova uso de novo medicamento para prevenção do HIV

O Sunlenca (lenacapavir) foi classificando pela OMS como a melhor alternativa de prevenção à doença.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Foto de fitoterápicos, medicamentos e plantas. Imagem usada em matéria sobre Anvisa atualizar regras do uso desses remédios.
Ser Saúde

Anvisa atualiza regras do uso de fitoterápicos, medicamentos derivados de plantas

A resolução também traz uma lista de espécies que não podem ser utilizadas nas composições.

Bergson Araujo Costa
12 de Janeiro de 2026
Imagem mostra perfil de uma idosa com cabelos brancos e pele enrugada, com as mãos apoiadas sobre uma mesa de azulejos coloridos, ilustrando doença de Alzheimer.
Ser Saúde

Anvisa aprova medicamento para estágio inicial do Alzheimer

Entenda como substância age no combate aos sintomas da doença incurável.

Redação e Agência Brasil
08 de Janeiro de 2026
foto de panela com molho de tomate. Ao fundo da mesa, há tomates, alho e temperos.
Ser Saúde

Anvisa suspende lote de molho de tomate por conter pedaços de vidro

Produto importado teve a venda proibida por aviso de "risco grave" à saúde.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem mostra duas caixas de medicamentos genéricos, Pantoprazol Sódico 40mg e Hidroclorotiazida 25mg, da marca Medquímica.
Ser Saúde

Anvisa recolhe lote de pantoprazol com embalagem trocada

Agência determinou a suspensão de outros produtos. Veja itens afetados.

Carol Melo
08 de Janeiro de 2026
Produtos Nestlé.
Ser Saúde

Nestlé abre canal para troca de produtos contaminados; saiba como fazer

A Anvisa proibiu a comercialização, distribuição e o uso de fórmulas infantis da Nestlé.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Lata de Nan Supreme em supermercado.
Ser Saúde

Cereulide: o que é, sintomas e como tratar a contaminação detectada em fórmulas da Nestlé

A Anvisa mandou recolher lotes de produtos contaminados pela bactéria Bacillus cereus.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos com duas das fórmulas infantis da Nestlé.
Ser Saúde

Anvisa proíbe comercialização e uso de fórmulas infantis da Nestlé; veja lotes afetados

Os lotes informados pela agência têm risco de contaminação.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Xícara de chá de camomila quente com uma rodela de limão, colocada sobre um tecido rústico, com pequenas flores de camomila espalhadas ao redor e um bule ao fundo em uma mesa de madeira.
Ser Saúde

Chá de camomila contaminado tem lote recolhido pela Anvisa

Produto teve recolhimento informado de forma voluntária pela empresa fabricante.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Homem em cadeira de rodas, vestido com camisa verde e jeans, impulsionando-se em um espaço público.
Ser Saúde

Anvisa autoriza estudo com remédio para tratar lesão na medula

Pesquisa avaliará a segurança do uso de polilaminina em humanos.

Redação
06 de Janeiro de 2026