Maquiagens de até R$ 100 para usar no Carnaval 2026

Lista inclui itens como gloss, sombras e batons.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Verso
Imagem de itens de maquiagem para o Carnaval 2026.
Legenda: Itens misturam texturas e cores vibrantes.
Foto: Divulgação/Sephora e O Boticário.

Carnaval é tempo de folia, descontração e danças nas ruas. Para muitos brasileiros, a escolha das fantasias é essencial, assim como a de maquiagens que resistem ao calor intenso e à jornada pelos bloquinhos. Pensando em itens para usar na festança, o Diário do Nordeste organizou uma lista com alguns produtos que podem ajudar a criar o look perfeito

As opções variam de itens mais coloridos, até produtos que podem durar para além do Carnaval. Iluminador, sombra, blush e lápis de olho. Os itens multifuncionais podem ser aproveitados de diferentes formas pelos foliões

A lista conta tanto com maquiagens que otimizam o orçamento, quanto com produtos que podem ser utilizados em kits de sobrevivência no cotidiano.  

Maquiagens de até R$ 100

Kits da 'Mosele'

Para quem busca produtos mais acessíveis, a loja Mosele pode ser uma boa opção para buscar itens para o Carnaval deste ano. Os clientes podem encontrar paletas de sombra, paletas de glitter, lápis neon e iluminadores.

Mosele possui diversas lojas em Fortaleza, incluindo unidades no RioMar Kennedy, no Shopping Parangaba, no Shopping Eusébio, na Messejana e no Centro. Além disso, também é possível encontrar na Caucaia, em Maracanaú e em Pacajus. 

Imagem de itens de maquiagem para matéria sobre produtos para usar no Carnaval 2026.
Legenda: Opções focam em sombras coloridas e neon.
Foto: Divulgação/Mosele.

Kit 1 (Foto 1/ Esquerda) Kit 2 (Foto 2/ Direita)
  • Paleta de sombras neon: R$ 17,50
  • Paleta de glitter: R$ 15,99
  • Duo lips gloss e batom: R$ 20,90
  • Lápis neon: R$ 12,50
  • Delineador: R$ 9,50
  • Torre de glitter: R$ 9,99
  • Iluminador: R$ 12,50
  • Paleta de glitter: R$ 21,90
  • Torre de glitter: R$ 9,99
  • Torre neon: R$ 9,99
  • Delineador glitter: R$ 9,90
  • Lápis holográfico: R$ 17,50
  • Paleta de sombra neon: R$ 17,50
  • Gloss holográfico: 13,50

Sombras e blush de 'O Boticário'

A rede "O Boticário" também possui opções de sombras e blush para usar na festividade. 

Imagem de produtos de maquiagem de O Boticário.
Legenda: O Boticário possui opções de sombras para usar no Carnaval.
Foto: Divulgação/O Boticário.

  • Paleta Multifuncional Spider-Gwen Hydra-Liner: R$ 74,90 (Foto 1)
  • Blush Compacto Quem Disse, Berenice? As Meninas Super Poderosas: R$ 67,90 (Foto 2)
  • Mini Paleta De Sombras Chame As Meninas Quem Disse, Berenice? Meninas Super Poderosas: R$ 82,90 (Foto 3)

A paleta multifuncional possui oito cores ativadas por água, podendo ser aplicadas em olhos, rosto e corpo. Possui alta pigmentação e efeito matte. Uma outra opção de cor pode ser encontrada na paleta de sombras das Meninas Superpoderoras. Ela possui dons tons rosados e duas cores de sombras cintilantes.

Já para quem deseja um blush com acabamento luminoso, pode escolher o produto da linha de As Meninas Superpoderosas.

Sombras, gloss e lápis da 'Sephora'

Para quem busca itens para utilizar no Carnaval e seguir aproveitando depois, os itens da Sephora podem ser uma boa escolha. Eles possuem acabamentos radiantes e práticos. 

Imagem de gloss, sombra e lápis de olho da Sephora para uma matéria sobre maquiagem no Carnaval 2026.
Legenda: Itens são versáteis e podem ser utilizados mesmo após o Carnaval.
Foto: Divulgação/Sephora.

  • Lip Oil Infusion Fruity - Sephora Collection: R$ 89,00 (Foto 1)
  • Sombra com glitter Colorful Mono - Sephora Collection: R$ 69,00 (Foto 2)
  • Lápis de olhos 12h à prova d’água - Sephora Collection: R$ 79,00 (Foto 3)
  • Mini Paleta de Sombras Mix Palette - Sephora Collection: R$ 99,00 (Foto 4)

O Lip Oil Infusion Fruity, que tem sido utilizado por Anitta, é uma opção de gloss não pegajoso, que realça a cor dos lábios. Ela oferece um acabamento sedoso, conseguindo nutrir, sendo ideal para dias de sol e festa.

Já a sombra com glitter Colorful Mono contém cores versáteis, que podem ser aplicadas nas pálpebras, têmporas e maças do rosto. Há opções com glitter delicado, brilho metálico e efeito sequin. Da mesma forma, a Mini Paleta de Sombras possui cores essenciais, que podem ser utilizadas com looks vibrantes. Ela funciona bem com texturas variadas. 

O lápis de olho é a prova d'água, sendo retrátil e cremoso, tendo longa duração. Pensando no Carnaval, ele é uma boa opção por ser prático e por garantir um visual marcante. 

Produtos da 'Boca Rosa'

Para quem busca uma marca brasileira, os produtos da Boca Rosa também podem ser boas opções:

Imagem de produtos Boca Rosa para matéria sobre maquiagem para utilizar no Carnaval 2026.
Legenda: Produtos podem ser utilizados para além do Carnaval.
Foto: Divulgação/Boca Rosa.

  • Máscara de Cílios Boca Rosa: R$ 59,90 (Foto 1)
  • Stick Cor Multifuncional: R$ 59,90 (Foto 2)
  • Hidra Lábios Boca Rosa: R$ 42,42 (Foto 3)

O Stick Cor Multifuncional é uma boa opção pela versatilidade, já que pode ser usado como blush, sombra e batom. O item está disponível em seis cores, sendo um produto vegano com vitamina E. 

A Máscara de Cílios Boca Rosa possui uma película flexível que busca não deixar grumos ao passar, enquanto o Hidra Lábios Boca Rosa, é uma opção para dar uma corzinha na boca, não tendo uma textura pegajosa. 

Iluminadores

Uma das apostas do Carnaval 2026 é com o uso dos iluminadores.

Imagem de iluminadores para matéria sobre maquiagem do Carnaval 2026.
Legenda: Iluminadores ajudam a montar o look do Carnaval 2026.
Foto: Divulgação.

Dentre algumas opções, estão:

  • Iluminador Multifuncional: R$ 59,00 (Foto 1)
  • Iluminador Hidratante Desodorante Corporal Jeito Leve: R$ 74,90 (Foto 2)
  • Iluminador Shine Stick: R$ 69,00 (Foto 3)

O Iluminador Hidratante ajuda a deixar a pele iluminada no bloquinho, garantindo um efeito "glow". Além disso, possui fácil aplicação. 

Já o Iluminador Multifuncional pode ser utilizados de modo simples e multifuncional, enquanto o Iluminador Shine Stick possui efeito holográfico — esse produto também pode ser usado em crianças.

 

 

 

 

 

