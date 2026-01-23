Maquiagens de até R$ 100 para usar no Carnaval 2026
Lista inclui itens como gloss, sombras e batons.
Carnaval é tempo de folia, descontração e danças nas ruas. Para muitos brasileiros, a escolha das fantasias é essencial, assim como a de maquiagens que resistem ao calor intenso e à jornada pelos bloquinhos. Pensando em itens para usar na festança, o Diário do Nordeste organizou uma lista com alguns produtos que podem ajudar a criar o look perfeito.
As opções variam de itens mais coloridos, até produtos que podem durar para além do Carnaval. Iluminador, sombra, blush e lápis de olho. Os itens multifuncionais podem ser aproveitados de diferentes formas pelos foliões.
A lista conta tanto com maquiagens que otimizam o orçamento, quanto com produtos que podem ser utilizados em kits de sobrevivência no cotidiano.
Maquiagens de até R$ 100
Kits da 'Mosele'
Para quem busca produtos mais acessíveis, a loja Mosele pode ser uma boa opção para buscar itens para o Carnaval deste ano. Os clientes podem encontrar paletas de sombra, paletas de glitter, lápis neon e iluminadores.
Mosele possui diversas lojas em Fortaleza, incluindo unidades no RioMar Kennedy, no Shopping Parangaba, no Shopping Eusébio, na Messejana e no Centro. Além disso, também é possível encontrar na Caucaia, em Maracanaú e em Pacajus.
|Kit 1 (Foto 1/ Esquerda)
|Kit 2 (Foto 2/ Direita)
|
|
Sombras e blush de 'O Boticário'
A rede "O Boticário" também possui opções de sombras e blush para usar na festividade.
- Paleta Multifuncional Spider-Gwen Hydra-Liner: R$ 74,90 (Foto 1)
- Blush Compacto Quem Disse, Berenice? As Meninas Super Poderosas: R$ 67,90 (Foto 2)
- Mini Paleta De Sombras Chame As Meninas Quem Disse, Berenice? Meninas Super Poderosas: R$ 82,90 (Foto 3)
A paleta multifuncional possui oito cores ativadas por água, podendo ser aplicadas em olhos, rosto e corpo. Possui alta pigmentação e efeito matte. Uma outra opção de cor pode ser encontrada na paleta de sombras das Meninas Superpoderoras. Ela possui dons tons rosados e duas cores de sombras cintilantes.
Já para quem deseja um blush com acabamento luminoso, pode escolher o produto da linha de As Meninas Superpoderosas.
Sombras, gloss e lápis da 'Sephora'
Para quem busca itens para utilizar no Carnaval e seguir aproveitando depois, os itens da Sephora podem ser uma boa escolha. Eles possuem acabamentos radiantes e práticos.
- Lip Oil Infusion Fruity - Sephora Collection: R$ 89,00 (Foto 1)
- Sombra com glitter Colorful Mono - Sephora Collection: R$ 69,00 (Foto 2)
- Lápis de olhos 12h à prova d’água - Sephora Collection: R$ 79,00 (Foto 3)
- Mini Paleta de Sombras Mix Palette - Sephora Collection: R$ 99,00 (Foto 4)
O Lip Oil Infusion Fruity, que tem sido utilizado por Anitta, é uma opção de gloss não pegajoso, que realça a cor dos lábios. Ela oferece um acabamento sedoso, conseguindo nutrir, sendo ideal para dias de sol e festa.
Já a sombra com glitter Colorful Mono contém cores versáteis, que podem ser aplicadas nas pálpebras, têmporas e maças do rosto. Há opções com glitter delicado, brilho metálico e efeito sequin. Da mesma forma, a Mini Paleta de Sombras possui cores essenciais, que podem ser utilizadas com looks vibrantes. Ela funciona bem com texturas variadas.
O lápis de olho é a prova d'água, sendo retrátil e cremoso, tendo longa duração. Pensando no Carnaval, ele é uma boa opção por ser prático e por garantir um visual marcante.
Produtos da 'Boca Rosa'
Para quem busca uma marca brasileira, os produtos da Boca Rosa também podem ser boas opções:
- Máscara de Cílios Boca Rosa: R$ 59,90 (Foto 1)
- Stick Cor Multifuncional: R$ 59,90 (Foto 2)
- Hidra Lábios Boca Rosa: R$ 42,42 (Foto 3)
O Stick Cor Multifuncional é uma boa opção pela versatilidade, já que pode ser usado como blush, sombra e batom. O item está disponível em seis cores, sendo um produto vegano com vitamina E.
A Máscara de Cílios Boca Rosa possui uma película flexível que busca não deixar grumos ao passar, enquanto o Hidra Lábios Boca Rosa, é uma opção para dar uma corzinha na boca, não tendo uma textura pegajosa.
Iluminadores
Uma das apostas do Carnaval 2026 é com o uso dos iluminadores.
Dentre algumas opções, estão:
- Iluminador Multifuncional: R$ 59,00 (Foto 1)
- Iluminador Hidratante Desodorante Corporal Jeito Leve: R$ 74,90 (Foto 2)
- Iluminador Shine Stick: R$ 69,00 (Foto 3)
O Iluminador Hidratante ajuda a deixar a pele iluminada no bloquinho, garantindo um efeito "glow". Além disso, possui fácil aplicação.
Já o Iluminador Multifuncional pode ser utilizados de modo simples e multifuncional, enquanto o Iluminador Shine Stick possui efeito holográfico — esse produto também pode ser usado em crianças.