Maquiagens de até R$ 100 para usar no Carnaval 2026

Carnaval é tempo de folia, descontração e danças nas ruas. Para muitos brasileiros, a escolha das fantasias é essencial, assim como a de maquiagens que resistem ao calor intenso e à jornada pelos bloquinhos. Pensando em itens para usar na festança, o Diário do Nordeste organizou uma lista com alguns produtos que podem ajudar a criar o look perfeito.

As opções variam de itens mais coloridos, até produtos que podem durar para além do Carnaval. Iluminador, sombra, blush e lápis de olho. Os itens multifuncionais podem ser aproveitados de diferentes formas pelos foliões.

A lista conta tanto com maquiagens que otimizam o orçamento, quanto com produtos que podem ser utilizados em kits de sobrevivência no cotidiano.

Maquiagens de até R$ 100

Kits da 'Mosele'

Para quem busca produtos mais acessíveis, a loja Mosele pode ser uma boa opção para buscar itens para o Carnaval deste ano. Os clientes podem encontrar paletas de sombra, paletas de glitter, lápis neon e iluminadores.

Mosele possui diversas lojas em Fortaleza, incluindo unidades no RioMar Kennedy, no Shopping Parangaba, no Shopping Eusébio, na Messejana e no Centro. Além disso, também é possível encontrar na Caucaia, em Maracanaú e em Pacajus.

Legenda: Opções focam em sombras coloridas e neon. Foto: Divulgação/Mosele.

Kit 1 (Foto 1/ Esquerda) Kit 2 (Foto 2/ Direita) Paleta de sombras neon: R$ 17,50

Paleta de glitter: R$ 15,99

Duo lips gloss e batom: R$ 20,90

Lápis neon: R$ 12,50

Delineador: R$ 9,50

Torre de glitter: R$ 9,99

Iluminador: R$ 12,50 Paleta de glitter: R$ 21,90

Torre de glitter: R$ 9,99

Torre neon: R$ 9,99

Delineador glitter: R$ 9,90

Lápis holográfico: R$ 17,50

Paleta de sombra neon: R$ 17,50

Gloss holográfico: 13,50

Sombras e blush de 'O Boticário'

A rede "O Boticário" também possui opções de sombras e blush para usar na festividade.

Legenda: O Boticário possui opções de sombras para usar no Carnaval. Foto: Divulgação/O Boticário.

Paleta Multifuncional Spider-Gwen Hydra-Liner: R$ 74,90 (Foto 1)

R$ 74,90 (Foto 1) Blush Compacto Quem Disse, Berenice? As Meninas Super Poderosas: R$ 67,90 (Foto 2)

R$ 67,90 (Foto 2) Mini Paleta De Sombras Chame As Meninas Quem Disse, Berenice? Meninas Super Poderosas: R$ 82,90 (Foto 3)

A paleta multifuncional possui oito cores ativadas por água, podendo ser aplicadas em olhos, rosto e corpo. Possui alta pigmentação e efeito matte. Uma outra opção de cor pode ser encontrada na paleta de sombras das Meninas Superpoderoras. Ela possui dons tons rosados e duas cores de sombras cintilantes.

Já para quem deseja um blush com acabamento luminoso, pode escolher o produto da linha de As Meninas Superpoderosas.

Sombras, gloss e lápis da 'Sephora'

Para quem busca itens para utilizar no Carnaval e seguir aproveitando depois, os itens da Sephora podem ser uma boa escolha. Eles possuem acabamentos radiantes e práticos.

Legenda: Itens são versáteis e podem ser utilizados mesmo após o Carnaval. Foto: Divulgação/Sephora.

Lip Oil Infusion Fruity - Sephora Collection: R$ 89,00 (Foto 1)

R$ 89,00 (Foto 1) Sombra com glitter Colorful Mono - Sephora Collection: R$ 69,00 (Foto 2)

R$ 69,00 (Foto 2) Lápis de olhos 12h à prova d’água - Sephora Collection: R$ 79,00 (Foto 3)

R$ 79,00 (Foto 3) Mini Paleta de Sombras Mix Palette - Sephora Collection: R$ 99,00 (Foto 4)

O Lip Oil Infusion Fruity, que tem sido utilizado por Anitta, é uma opção de gloss não pegajoso, que realça a cor dos lábios. Ela oferece um acabamento sedoso, conseguindo nutrir, sendo ideal para dias de sol e festa.

Já a sombra com glitter Colorful Mono contém cores versáteis, que podem ser aplicadas nas pálpebras, têmporas e maças do rosto. Há opções com glitter delicado, brilho metálico e efeito sequin. Da mesma forma, a Mini Paleta de Sombras possui cores essenciais, que podem ser utilizadas com looks vibrantes. Ela funciona bem com texturas variadas.

O lápis de olho é a prova d'água, sendo retrátil e cremoso, tendo longa duração. Pensando no Carnaval, ele é uma boa opção por ser prático e por garantir um visual marcante.

Produtos da 'Boca Rosa'

Para quem busca uma marca brasileira, os produtos da Boca Rosa também podem ser boas opções:

Legenda: Produtos podem ser utilizados para além do Carnaval. Foto: Divulgação/Boca Rosa.

Máscara de Cílios Boca Rosa: R$ 59,90 (Foto 1)

R$ 59,90 (Foto 1) Stick Cor Multifuncional: R$ 59,90 (Foto 2)

R$ 59,90 (Foto 2) Hidra Lábios Boca Rosa: R$ 42,42 (Foto 3)

O Stick Cor Multifuncional é uma boa opção pela versatilidade, já que pode ser usado como blush, sombra e batom. O item está disponível em seis cores, sendo um produto vegano com vitamina E.

A Máscara de Cílios Boca Rosa possui uma película flexível que busca não deixar grumos ao passar, enquanto o Hidra Lábios Boca Rosa, é uma opção para dar uma corzinha na boca, não tendo uma textura pegajosa.

Iluminadores

Uma das apostas do Carnaval 2026 é com o uso dos iluminadores.

Legenda: Iluminadores ajudam a montar o look do Carnaval 2026. Foto: Divulgação.

Dentre algumas opções, estão:

Iluminador Multifuncional: R$ 59,00 (Foto 1)

R$ 59,00 (Foto 1) Iluminador Hidratante Desodorante Corporal Jeito Leve: R$ 74,90 (Foto 2)

R$ 74,90 (Foto 2) Iluminador Shine Stick: R$ 69,00 (Foto 3)

O Iluminador Hidratante ajuda a deixar a pele iluminada no bloquinho, garantindo um efeito "glow". Além disso, possui fácil aplicação.

Já o Iluminador Multifuncional pode ser utilizados de modo simples e multifuncional, enquanto o Iluminador Shine Stick possui efeito holográfico — esse produto também pode ser usado em crianças.