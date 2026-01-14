Memória de Zé Tarcísio é celebrada com ato ecumênico e música em bar na Cidade 2000

O artista cearense Zé Tarcísio, que faleceu aos 84 anos na sexta-feira (9), terá a memória homenageada nesta quarta-feira (14) em celebração ecumênica realizada por família e amigos.

O evento será realizado na Praça da Cidade 2000, onde ele morava, a partir das 18 horas. O ponto de encontro será o bar e restaurante Nonato Drinks e Petiscos, que era comumente frequentado pelo artista na vizinhança.

A informação foi divulgada no Instagram pertencente ao artista a partir de texto escrito pela filha dele, Harumi Shimizu Ramos. "Escolhi fazer algo diferente, porque ele nunca coube em padrões", diz no texto.

"O passaporte dele tinha um endereço muito claro: Cidade 2000, em Fortaleza. Aqui era o mundo dele. Quando falava da Cidade 2000, ele descrevia cada detalhe com amor, carinho e orgulho. Foi um dos primeiros moradores do bairro e se tornou parte viva dele", destacou ela.

"Meu pai gostava de viver, de celebrar, de dançar. Por isso, nada mais justo do que fazer essa despedida aqui, na Cidade 2000, no restaurante que ele gostava, como uma verdadeira celebração da vida — do jeito que ele era"

A celebração de Zé terá a presença do Padre Domingos Cunha, que presidirá missa em homenagem ao artista. Após a cerimônia, o cantor e músico Marcelo Renegado, da banda Renegados Além dos Rótulos, se apresentará.

Segundo o material de divulgação da homenagem, o artista visual estava combinando com o grupo para que ele tocasse em seu aniversário de 85 anos, que seria no próximo dia 8 de fevereiro. "Porque Zé era assim: um homem de sonhos, sempre olhando para frente, como se ainda tivesse 200 anos para viver", destaca o texto.

Celebração da vida de Zé Tarcísio