Carnaval de Fortaleza 2026: confira programação completa, atrações e horários

Sete polos recebem programação que conta com mais de 100 atrações, incluindo artistas de Fortaleza e atrações nacionais.

Redação producaodiario@svm.com.br
Três artistas musicais aparecem em uma montagem vertical, destacando Jorge Aragão cantando ao microfone, Macaúba do Bandolim tocando seu instrumento e Yasmin Sensação sorrindo em uma performance vibrante.
Legenda: Jorge Aragão, Macaúba do Bandolim e Yasmin Sensação estão entre as atrações do Carnaval de Fortaleza em 2026.
Foto: Davi Rocha / Kid Júnior / Divulgação.

Samba, maracatu, forró, choro, samba reggae, afoxés e até rap entram no caldeirão de ritmos que vão marcar a programação oficial do Carnaval de Fortaleza.

A partir desta sexta-feira (13) e seguindo até a terça-feira (17), sete polos espalhados pela Cidade irão receber uma agenda cultural gratuita e descentralizada que será realizada sob o slogan “Na Batida dos 300”, adiantando a comemoração dos 300 anos da capital cearense.

Com abertura oficial no Teatro Municipal São José e homenagem ao Mestre da Cultura Macaúba do Bandolim, a programação irá alcançar oito regionais e traz como novidade um palco de shows no já tradicional polo da Avenida Domingos Olímpio.

Os polos que recebem a folia na Capital são: 

  • Praça da Gentilândia;
  • Avenida Domingos Olímpio;
  • Mercado dos Pinhões;
  • Mocinha;
  • Passeio Público (Programação Infantil) ;
  • Aterrinho da Praia de Iracema; e
  • Parque Rachel de Queiroz.

Além deles, haverá abertura oficial no Teatro Municipal São José e programações de blocos de rua independentes nos bairros Ellery, Pici e Mondubim, por exemplo.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CARNAVAL 2026 DE FORTALEZA

13 de fevereiro (sexta)

Teatro São José

  •  Onde: rua Rufino de Alencar, 299-327, Centro

18 horas - Fortal 90

19h30 - Frevilhando

21 horas - Banda Bode Beat

Centro de Juventude Igor Andrade de Lima 

  • Onde: rua Raquel de Holanda, 500 - Ellery

18 horas - Blocos de Rua Independentes - Bloco não fique à toa

Sede do pontão de cultura LGBTQIA+

  • Onde: rua George Sosa, 97 - Curió

07h30 às 11 horas - Bloco do Pontinho de Cultura Espaço de Brincar

14 de fevereiro (sábado)

Benfica - Praça da Gentilândia

  •   Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica
13 horas  - Bloco Unidos da Cachorra

14 horas - DJ Thalu

15 horas - Bloco Luxo da Aldeia

17h30 - As Gata Pira

Integrantes da bateria feminina da Unidos da Cachorra sorriem enquanto tocam chocalhos, vestindo camisetas laranjas e adereços de cabeça dourados com flores verdes sob um céu azul claro. A imagem destaca a alegria e a força das mulheres no samba, em uma composição solar repleta de cores e detalhes festivos.
Legenda: Unidos da Cachorra se apresenta no polo do Benfica.
Foto: Davi Rocha.

Avenida Domingos Olímpio
  • Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão

16h15 - Cordão Bolinha Bolão

16h55 - Cordão Princesa no Frevo 

17h35 - Maracatu Rei do Kilombo

18h15 - Maracatu Solar

19 horas - Maracatu Rei Zumbi

19h45 - Maracatu Axé de Oxóssi

20h30 - Maracatu Obalomi

21h15 - Maracatu Corte Imperial

22 horas - Maracatu Nação Iracema

22h45 - Maracatu Nação Baobab

Mercado dos Pinhões
  • Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro

16 horas - DJ Elias Alves

17 horas - Rozângela Bandeira e Banda

18h30 - Belinho

20 horas - Deborah Lima

Mocinha

  • Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles

18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi

Passeio Público (Programação Infantil) 
  • Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
9 horas - Gal Saldanha

10h40 - Cantakids

Aterrinho da Praia de Iracema
  • Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema

17 horas - DJ Duo Siriá

18h30 - Show Homenageado Macaúba do Bandolim

20 horas - Arlindinho

22 horas - Bloco Sambamor

Parque Rachel de Queiroz

  • Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy

16 horas - Tia Samila e Sua Turma (Programação Infantil)

17 horas - Banda Feed Semana

18h20 - Marcelo Baima

19h40 - Iracema Bode Beat

Centro de Juventude Igor Andrade de Lima 

  • Onde: rua Raquel de Holanda, 500 - Ellery
18 horas - Blocos de Rua Independentes - Bloco não fique à toa

Praça do Conjunto Sítio Córrego

  • Onde: rua 6 - Mondubim

16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60

Rua Maranhão, 1884, Pici

19 horas - Blocos de Rua Independentes - Bloco Kuekão de Kouro

15 de fevereiro (domingo)

Benfica - Praça da Gentilândia

  • Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica

13 horas - DJ Rogério

14h30 - Josy Gomes

16 horas - Nick Sol

17h30 - Os Alfazemas

Avenida Domingos Olímpio

  • Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão

16h20 - Cordão Na Pegada do Frevo

17 horas - Cordão Vampiros da Princesa

17h40 - Cordão As Bruxas

18h20 - Maracatu Leão de Ouro

19h05 - Maracatu Az de Ouro

19h50 - Maracatu Rei de Paus

20h35 - Maracatu Vozes da África

21h20 - Maracatu Nação Palmares

22h05 - Maracatu Nação Fortaleza

22h45 - Maracatu Nação Pici

Baianas desfilam pela Avenida Domingos Olímpio vestindo saias rodadas brancas com detalhes em amarelo e azul, enquanto giram em uma coreografia coordenada sob o céu nublado. O cenário urbano de Fortaleza serve de palco para a explosão de tradição e cultura, com o público acompanhando o cortejo pelas arquibancadas laterais.
Legenda: Tradição dos desfiles de maracatus na av. Domingos Olímpio seguem em 2026.
Foto: Kid Júnior.

Mercado dos Pinhões

  • Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro

16 horas - DJ Fish Vinil

17 horas - O Samba de Pai pra Filha

18h30 - Vitoria Fernandez

20 horas - Anderson Monteiro 

Mocinha

  • Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles
18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi

Passeio Público (Programação Infantil) 

  • Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro

9 horas -  Projeto Carambola

10h40 - Banda Aquarelinha

Aterrinho da Praia de Iracema

  • Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema
17 horas - DJ Silas

17h30 - Mateus Portela

20h30 - Tarcísio do Acordeon

22h30 - Noda de Caju

Parque Rachel de Queiroz

  • Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy

16 horas - Charanga do Tio Marcão Lindão (Programação Infantil)

17 horas - Patrícia Trajano e os Partideiro

18h20 - PNS - Pé no Samba

19h40 - Concentra Mas Não Sai

Praça do Conjunto Sítio Córrego

  • Onde: rua 6 - Mondubim 

16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60

16 de fevereiro (segunda)

Benfica - Praça da Gentilândia

  • Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica

13 horas - DJ Ryanbnog

14h30 - Pingo de Fortaleza

16 horas - Juruviara

17h30 - Luxo da Aldeia

Avenida Domingos Olímpio

  • Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão

16h25 - Bloco Prova de Fogo

17 horas - Bloco Unidos da Vila

17h35 - Bloco Doido é Tu 

18h10 - Bloco Garotos do Benfica

18h45 - Bloco do Zé Almir

19h20 - Bloco Amigos do Zé

19h55 - Bloco Império da Vila

20h30 - Bloco A Turma do Mamão

21h05 - Bloco Balakubaku Folia

21h40 - Escola de Samba Império Ideal

22h15 - Escola de Samba Pavão Misterioso

22h50 - Escola de Samba Colibri

23h30 - Samya Kassia (show)

1 hora - Jorge Aragão (show)

Mercado dos Pinhões

  • Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro
16 horas - DJ Duo Que Extrago

17 horas - Roberta Fiuza

18h30 - Yane Caracas

20 horas - Mulher Barbada

Mocinha

  • Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles

18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi

Passeio Público (Programação Infantil) 

  •  Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro

9 horas -  Tia Samila e Sua Turma

10h40 - Charanga do Tio Marcão Lindão

Aterrinho da Praia de Iracema

  • Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema
17 horas - DJ Rudeboy

18h30 - Donaleda

20 horas - WIU

22 horas - Djonga

Parque Rachel de Queiroz

  • Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy

16 horas - Banda Aquarelinha ( Programação Infantil )

17 horas - Banda Dó Ré Mi Folia

18h20 - Banda Retrô 25

19h40 - Mayra Jessé e Banda

Praça do Conjunto Sítio Córrego

  • Onde: rua 6 - Mondubim

16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60

17 de fevereiro (terça)

Benfica - Praça da Gentilândia

  • Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica
 13 horas - DJ Márcio Celso

14h30 - Mel Mattos

16 horas - Essas Mulheres Elétrico

17h30 - Os Transacionais

 Avenida Domingos Olímpio

Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão

17 horas - Afoxé Obatalá

17h35 - Afoxé Ilê Ilú

18h10 - Afoxé Oxum Odolá

18h45 - Afoxé Acabaca

19h20 - Afoxé Ogun Alakayê

19h55 - Afoxé Omõrisà Odé

20h30 - Escola de Samba Sambamor

21h05 - Escola de Samba Imperadores da Parquelândia

21h40 - Escola de Samba Barão Folia

22h15 - Escola de Samba Corte no Samba

22h50 - Escola de Samba Girassol

23h30 - Bloco Luxo da Aldeia (show)

1 hora - Chico César (show)

Um integrante do bloco Luxo da Aldeia canta com fervor sob luzes avermelhadas, vestindo uma camisa listrada em amarelo e vermelho e um chapéu estilizado com as mesmas cores. A expressão de entrega e os braços abertos capturam a energia vibrante do pré-carnaval, destacando a paixão do artista no centro da composição.
Legenda: Luxo da Aldeia faz três apresentações ao longo do Carnaval neste ano.
Foto: Thiago Gadelha.

Mercado dos Pinhões

  • Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro

16 horas -  DJ Seiki

17 horas - Selvagens à Procura de Lei 

18h30 - Sardinha Elétrica 

20 horas - Iracema Bode Beat

Mocinha

  • Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles

18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi

Passeio Público (Programação Infantil)

  • Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
9 horas - Tia Samila e Sua Turma

10 horas - Projeto Carambola

11 horas - Gal Saldanha

Aterrinho da Praia de Iracema

  • Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema

17 horas - DJ Femo

18h30 - Bloco Mambembe

20 horas - Yasmin Sensação

22 horas - Olodum

Parque Rachel de Queiroz

  • Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy

16 horas - Cantakids (Programação Infantil)

17 horas - Rose Martins e Banda

18h20 - Brechó Sonoro

19h40 - Concentra Mas Não Sai

Praça do Conjunto Sítio Córrego

  • Onde: rua 6 - Mondubim

16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60

