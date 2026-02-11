Carnaval de Fortaleza 2026: confira programação completa, atrações e horários
Sete polos recebem programação que conta com mais de 100 atrações, incluindo artistas de Fortaleza e atrações nacionais.
Samba, maracatu, forró, choro, samba reggae, afoxés e até rap entram no caldeirão de ritmos que vão marcar a programação oficial do Carnaval de Fortaleza.
A partir desta sexta-feira (13) e seguindo até a terça-feira (17), sete polos espalhados pela Cidade irão receber uma agenda cultural gratuita e descentralizada que será realizada sob o slogan “Na Batida dos 300”, adiantando a comemoração dos 300 anos da capital cearense.
Com abertura oficial no Teatro Municipal São José e homenagem ao Mestre da Cultura Macaúba do Bandolim, a programação irá alcançar oito regionais e traz como novidade um palco de shows no já tradicional polo da Avenida Domingos Olímpio.
Os polos que recebem a folia na Capital são:
- Praça da Gentilândia;
- Avenida Domingos Olímpio;
- Mercado dos Pinhões;
- Mocinha;
- Passeio Público (Programação Infantil) ;
- Aterrinho da Praia de Iracema; e
- Parque Rachel de Queiroz.
Além deles, haverá abertura oficial no Teatro Municipal São José e programações de blocos de rua independentes nos bairros Ellery, Pici e Mondubim, por exemplo.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CARNAVAL 2026 DE FORTALEZA
13 de fevereiro (sexta)
Teatro São José
- Onde: rua Rufino de Alencar, 299-327, Centro
18 horas - Fortal 90
19h30 - Frevilhando
21 horas - Banda Bode Beat
Centro de Juventude Igor Andrade de Lima
- Onde: rua Raquel de Holanda, 500 - Ellery
18 horas - Blocos de Rua Independentes - Bloco não fique à toa
Sede do pontão de cultura LGBTQIA+
- Onde: rua George Sosa, 97 - Curió
07h30 às 11 horas - Bloco do Pontinho de Cultura Espaço de Brincar
14 de fevereiro (sábado)
Benfica - Praça da Gentilândia
- Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica
14 horas - DJ Thalu
15 horas - Bloco Luxo da Aldeia
17h30 - As Gata Pira
Avenida Domingos Olímpio
- Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão
16h15 - Cordão Bolinha Bolão
16h55 - Cordão Princesa no Frevo
17h35 - Maracatu Rei do Kilombo
18h15 - Maracatu Solar
19 horas - Maracatu Rei Zumbi
19h45 - Maracatu Axé de Oxóssi
20h30 - Maracatu Obalomi
21h15 - Maracatu Corte Imperial
22 horas - Maracatu Nação Iracema
22h45 - Maracatu Nação BaobabMercado dos Pinhões
- Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro
16 horas - DJ Elias Alves
17 horas - Rozângela Bandeira e Banda
18h30 - Belinho
20 horas - Deborah Lima
Mocinha
- Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles
18 horas - Num Ispaia Senão IenchiPasseio Público (Programação Infantil)
- Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
10h40 - CantakidsAterrinho da Praia de Iracema
- Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema
17 horas - DJ Duo Siriá
18h30 - Show Homenageado Macaúba do Bandolim
20 horas - Arlindinho
22 horas - Bloco Sambamor
Parque Rachel de Queiroz
- Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
16 horas - Tia Samila e Sua Turma (Programação Infantil)
17 horas - Banda Feed Semana
18h20 - Marcelo Baima
19h40 - Iracema Bode Beat
Centro de Juventude Igor Andrade de Lima
- Onde: rua Raquel de Holanda, 500 - Ellery
Praça do Conjunto Sítio Córrego
- Onde: rua 6 - Mondubim
16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60
Rua Maranhão, 1884, Pici
19 horas - Blocos de Rua Independentes - Bloco Kuekão de Kouro
15 de fevereiro (domingo)
Benfica - Praça da Gentilândia
- Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica
13 horas - DJ Rogério
14h30 - Josy Gomes
16 horas - Nick Sol
17h30 - Os Alfazemas
Avenida Domingos Olímpio
- Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão
16h20 - Cordão Na Pegada do Frevo
17 horas - Cordão Vampiros da Princesa
17h40 - Cordão As Bruxas
18h20 - Maracatu Leão de Ouro
19h05 - Maracatu Az de Ouro
19h50 - Maracatu Rei de Paus
20h35 - Maracatu Vozes da África
21h20 - Maracatu Nação Palmares
22h05 - Maracatu Nação Fortaleza
22h45 - Maracatu Nação Pici
Mercado dos Pinhões
- Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro
16 horas - DJ Fish Vinil
17 horas - O Samba de Pai pra Filha
18h30 - Vitoria Fernandez
20 horas - Anderson Monteiro
Mocinha
- Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles
Passeio Público (Programação Infantil)
- Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
9 horas - Projeto Carambola
10h40 - Banda Aquarelinha
Aterrinho da Praia de Iracema
- Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema
17h30 - Mateus Portela
20h30 - Tarcísio do Acordeon
22h30 - Noda de Caju
Parque Rachel de Queiroz
- Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
16 horas - Charanga do Tio Marcão Lindão (Programação Infantil)
17 horas - Patrícia Trajano e os Partideiro
18h20 - PNS - Pé no Samba
19h40 - Concentra Mas Não Sai
Praça do Conjunto Sítio Córrego
- Onde: rua 6 - Mondubim
16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60
16 de fevereiro (segunda)
Benfica - Praça da Gentilândia
- Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica
13 horas - DJ Ryanbnog
14h30 - Pingo de Fortaleza
16 horas - Juruviara
17h30 - Luxo da Aldeia
Avenida Domingos Olímpio
- Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão
16h25 - Bloco Prova de Fogo
17 horas - Bloco Unidos da Vila
17h35 - Bloco Doido é Tu
18h10 - Bloco Garotos do Benfica
18h45 - Bloco do Zé Almir
19h20 - Bloco Amigos do Zé
19h55 - Bloco Império da Vila
20h30 - Bloco A Turma do Mamão
21h05 - Bloco Balakubaku Folia
21h40 - Escola de Samba Império Ideal
22h15 - Escola de Samba Pavão Misterioso
22h50 - Escola de Samba Colibri
23h30 - Samya Kassia (show)
1 hora - Jorge Aragão (show)
Mercado dos Pinhões
- Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro
17 horas - Roberta Fiuza
18h30 - Yane Caracas
20 horas - Mulher Barbada
Mocinha
- Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles
18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi
Passeio Público (Programação Infantil)
- Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
9 horas - Tia Samila e Sua Turma
10h40 - Charanga do Tio Marcão Lindão
Aterrinho da Praia de Iracema
- Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema
18h30 - Donaleda
20 horas - WIU
22 horas - Djonga
Parque Rachel de Queiroz
- Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
16 horas - Banda Aquarelinha ( Programação Infantil )
17 horas - Banda Dó Ré Mi Folia
18h20 - Banda Retrô 25
19h40 - Mayra Jessé e Banda
Praça do Conjunto Sítio Córrego
- Onde: rua 6 - Mondubim
16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60
17 de fevereiro (terça)
Benfica - Praça da Gentilândia
- Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica
14h30 - Mel Mattos
16 horas - Essas Mulheres Elétrico
17h30 - Os Transacionais
Avenida Domingos Olímpio
Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão
17 horas - Afoxé Obatalá
17h35 - Afoxé Ilê Ilú
18h10 - Afoxé Oxum Odolá
18h45 - Afoxé Acabaca
19h20 - Afoxé Ogun Alakayê
19h55 - Afoxé Omõrisà Odé
20h30 - Escola de Samba Sambamor
21h05 - Escola de Samba Imperadores da Parquelândia
21h40 - Escola de Samba Barão Folia
22h15 - Escola de Samba Corte no Samba
22h50 - Escola de Samba Girassol
23h30 - Bloco Luxo da Aldeia (show)
1 hora - Chico César (show)
Mercado dos Pinhões
- Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro
16 horas - DJ Seiki
17 horas - Selvagens à Procura de Lei
18h30 - Sardinha Elétrica
20 horas - Iracema Bode Beat
Mocinha
- Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles
18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi
Passeio Público (Programação Infantil)
- Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
10 horas - Projeto Carambola
11 horas - Gal Saldanha
Aterrinho da Praia de Iracema
- Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema
17 horas - DJ Femo
18h30 - Bloco Mambembe
20 horas - Yasmin Sensação
22 horas - Olodum
Parque Rachel de Queiroz
- Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
16 horas - Cantakids (Programação Infantil)
17 horas - Rose Martins e Banda
18h20 - Brechó Sonoro
19h40 - Concentra Mas Não Sai
Praça do Conjunto Sítio Córrego
- Onde: rua 6 - Mondubim
16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60