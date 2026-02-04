Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Cada R$ 1 investido no Carnaval de Fortaleza em 2025 teve R$ 6 de retorno, diz Helena Barbosa

Secretária de Cultura de Fortaleza falou ao PontoPoder que impacto positivo na economia pode ser maior neste ano, com ampliação do número de polos da folia.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Uma fotografia colorida e vibrante captura uma multidão densa celebrando o Carnaval em uma rua de Fortaleza. No centro, pessoas usam fantasias criativas e acessórios festivos, como tiaras de girassol, bonés coloridos e óculos escuros. Destacam-se um pequeno guarda-chuva de frevo colorido aberto e um guarda-chuva branco maior à direita. O clima é de alegria e proximidade, com foliões sorrindo sob o céu nublado. A profundidade de campo é rasa, mantendo o foco nas expressões das pessoas no plano médio enquanto o fundo se mistura em um mar de cores e movimento.
Legenda: Carnaval é um forte mecanismo de fortalecimento da economia local, segundo a gestora.
Foto: Thiago Gadelha.

A secretária municipal de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, destacou o retorno da injeção de recursos públicos na realização do Ciclo Carnavalesco para a economia da capital cearense. 

Em entrevista ao PontoPoder, na segunda-feira (2), durante a abertura dos trabalhos do ano legislativo da Câmara Municipal, a gestora afirmou que uma pesquisa realizada em 2025 mostrou que para cada R$ 1 real investido pela Prefeitura de Fortaleza, houve um retorno de R$ 6 para a economia da cidade.

“Isso numa perspectiva de 21 para palcos. A gente agora tem 25 palcos e a cidade já entendeu o que é essa descentralização do Carnaval. Então, o público está ainda maior”, pontuou, dando conta que o reflexo na economia pode ser mais amplo que o do ano anterior.

Helena descreveu que o último fim de semana do pré-Carnaval — que contou com atrações como O Kannalha, BaianaSystem e Baqueta Clube de Ritmistas no Aterrinho da Praia de Iracema, além de 30 blocos em 54 apresentações em diferentes bairros da cidade — movimentou uma multidão.

“A gente ficou muito feliz que a cada ambulante que passava já estava tudo vendido. É muito bacana, não só na Praia de Iracema, mas a gente começa a circular nos outros territórios e o sentimento é o mesmo”, narrou a secretária, que classificou o reconhecimento dos empreendedores como “o grande termômetro”.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Evandro envia à Câmara de Fortaleza projeto que cria planejamento domiciliar para professores

teaser image
PontoPoder

Reforma no IJF, novos parques e ônibus climatizados: quais ações Evandro prometeu na CMFor para 2026

“E isso diz muito quando a gente defende que cultura não é só gasto, é investimento, porque volta para a cidade, volta a fortalecer a circulação da economia e a gente está muito surpreso de forma positiva, do alcance que tem dado, mas, sobretudo, feliz com essa conquista”, considerou. 

Ao que disse Helena Barbosa, várias reuniões de planejamento, com diferentes órgãos do Município, estão no cronograma de realização do Carnaval de Fortaleza, para montar o plano operacional.

Cachês de artistas para o Carnaval

Perguntada sobre como a Prefeitura de Fortaleza avalia os cachês cobrados por artistas contratados para a folia — um assunto que tem sido objeto de reclamações de prefeitos ligados à Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) — a titular da pasta da Cultura destacou que essa discussão está sendo tratada nacionalmente.

“O Brasil inteiro está vivendo isso, existe até essa discussão junto às redes dos prefeitos. Eu tendo a fazer um balanceamento: se tem um cachê que é maior, os outros eu faço menor para não impactar tanto o orçamento da Cultura, porque a nossa prioridade é o investimento no fortalecimento da cena local”, discorreu. 

A ação junto à “cena local” mencionada por ela, explicou Helena, vai muito além da contratação de artistas: “A gente tem o aumento de até 36% nos artistas, através de um fórum que a gente fez de Carnaval. Mas é importante dizer que há toda uma rede de trabalhadores da Cultura para a coisa acontecer. Aí falo dos técnicos, dos produtores, dos roadies, dos fornecedores”. 

Foto de Helena Barbosa e Evandro Leitão durante lançamento do Ciclo Carnavalesco 2026.
Legenda: Secretária Helena Barbosa, com o prefeito Evandro Leitão (PT), no lançamento do Ciclo Carnavalesco 2026, em janeiro.
Foto: Beatriz Boblitz/Prefeitura de Fortaleza.

“Quando a gente pega o orçamento geral, tende a focar muito nos cachês maiores, mas há investimento nessa estrutura que é necessária para fazer o artista se apresentar. O artista sozinho não consegue se apresentar, apesar de ser ele o grande produto”, completou.

Conforme detalhou, sua gestão investe em formação, em editais de fomento, na destinação de recursos para a periferia, para fomentar todas as fases da cadeia produtiva da cultura.

“Quando eu lanço o [programa] Cultura na Calçada, estou pensando no artista que está lá fazendo um reggae no Beira-Rio, um sarau na Parangaba, esse artista também precisa desse investimento para que daqui a pouco esteja também nos grandes palcos”, definiu. 

'Marca' do Carnaval de Fortaleza

Por fim, a secretária comentou sobre a marca do Carnaval de Fortaleza, que, de acordo com ela, é realizado numa cidade “totalmente fundamentada na pluralidade de territórios, de pessoas e de ritmos”. 

“Quando a gente fala de descentralizar, aliás, de democratizar, é importante que um plano de ação cultural consiga refletir esses territórios, esses corpos, esses ritmos. A nossa marca, para além da descentralização, que tem sido uma grande conquista, é também dizer o quanto são várias fortalezas em uma única cidade. E isso precisa ser representado em toda a nossa política”, concluiu. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Uma fotografia colorida e vibrante captura uma multidão densa celebrando o Carnaval em uma rua de Fortaleza. No centro, pessoas usam fantasias criativas e acessórios festivos, como tiaras de girassol, bonés coloridos e óculos escuros. Destacam-se um pequeno guarda-chuva de frevo colorido aberto e um guarda-chuva branco maior à direita. O clima é de alegria e proximidade, com foliões sorrindo sob o céu nublado. A profundidade de campo é rasa, mantendo o foco nas expressões das pessoas no plano médio enquanto o fundo se mistura em um mar de cores e movimento.
PontoPoder

Cada R$ 1 investido no Carnaval de Fortaleza em 2025 teve R$ 6 de retorno, diz Helena Barbosa

Secretária de Cultura de Fortaleza falou ao PontoPoder que impacto positivo na economia pode ser maior neste ano, com ampliação do número de polos da folia.

Bruno Leite
Há 41 minutos
Inácio Aguiar

Almoço com o governador volta a animar deputados aliados sobre o ano eleitoral

Diante de insatisfações de aliados com o andamento de projetos do governo nos municípios, Elmano prometeu novo ritmo à relação.

Inácio Aguiar
04 de Fevereiro de 2026
Imagem do Pedro Lobo, deputado estadual suplente acusado de importunação sexual.
PontoPoder

Suplente de deputado preso por suspeita de importunação sexual é liberado após audiência de custódia

Pedro Lobo foi preso na segunda-feira (2), em Juazeiro do Norte, no Cariri.

Igor Cavalcante
03 de Fevereiro de 2026
Jair Bolsonaro, ex-presidente do país, que pode perder patento devido a pedido do MP Militar ao Superior Tribunal Militar (STM).
PontoPoder

MP Militar pede ao STM a perda de patente de Bolsonaro e outros quatro militares

Decisão da Suprema Corte determinou que órgão militar avaliasse eventual perda das patentes dos envolvidos em tentativa de golpe.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Parlamentares durante o Café da Oposição da Alece.
PontoPoder

Oposição da Alece realiza 1º ‘café’ de 2026 sem a presença de deputados do PL

Encontro foi o primeiro após o partido de Jair Bolsonaro suspender as articulações em torno de Ciro Gomes.

Marcos Moreira
03 de Fevereiro de 2026
Fotografia em close-of do ministro Camilo Santana, que tem pele clara e cabelos castanhos levemente grisalhos nas laterais. Ele veste um paletó azul-marinho sobre uma camisa social branca. Camilo está posicionado levemente de perfil, olhando para o lado com uma expressão séria e atenta, durante uma entrevista. O fundo está desfocado em tons de cinza e azul escuro.
Wagner Mendes

Camilo anuncia que vai deixar o MEC em abril para ajudar na reeleição de Elmano e Lula no Ceará

Ministro descartou que será candidato em 2026.

Wagner Mendes
03 de Fevereiro de 2026
Foto de filhote de gato-do-mato.
PontoPoder

Gato-do-mato pode se juntar ao boto-cinza e se tornar Patrimônio Natural de Fortaleza

Projeto de lei que incentiva preservação da espécie foi aprovado nesta terça-feira (3).

Bruno Leite
03 de Fevereiro de 2026
Inácio Aguiar

Em reunião da oposição no Cariri, Ciro Gomes recebe comenda na Câmara de Juazeiro do Norte

Ex-ministro será homenageado com a Comenda do Mérito Legislativo no próximo sábado (7)

Inácio Aguiar
03 de Fevereiro de 2026
Sala de aula, com crianças sentadas em cadeiras, com mesas à frente. Professor aparece ao fundo da sala, escrevendo na lousa.
PontoPoder

Evandro envia à Câmara de Fortaleza projeto que cria planejamento domiciliar para professores

Proposta é uma versão de um projeto de autoria da vereadora Adriana Almeida (PT) que foi vetado por "vício de iniciativa".

Bruno Leite
03 de Fevereiro de 2026
Augusta Brito, mulher branca de cabelos loiros e lisos, usando terno bege e falando em microfone enquanto está sentada na cadeira de uma bancada.
PontoPoder

Augusta Brito é escolhida como líder do PT no Senado em 2026

Em agosto do ano passado, a senadora havia substituído Rogério Carvalho (PT-SE) na liderança por um mês.

Milenna Murta*
03 de Fevereiro de 2026
Governador Elmano de Freitas em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
Inácio Aguiar

Em meio a especulações, Elmano cita ex-governadores e defende ‘legado’ do grupo

Elmano faz gesto a Camilo e Cid e evita ampliar especulações sobre eleições.

Inácio Aguiar
03 de Fevereiro de 2026
Imagem do Pedro Lobo, deputado estadual suplente acusado de importunação sexual.
PontoPoder

PT instaura sindicância ética após Pedro Lobo ser preso suspeito por importunação sexual

A filiação do parlamentar foi suspensa temporariamente enquanto a apuração é realizada.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Guimarães discursa em plenário. Ele usa um terno preto com camisa social azul e gravata listrada em vermelho e preto.
PontoPoder

Congresso pode votar fim da escala 6x1, PEC da Segurança e Gás do Povo ainda no 1º semestre

O deputado federal José Guimarães, líder do Governo na Câmara dos Deputados, listou as prioridades do governo federal para o ano de 2026.

Luana Severo e Beatriz Matos, de Brasília
02 de Fevereiro de 2026
Deputada estadual licenciada Lia Gomes fala com a imprensa em ambiente interno, cercada por microfones e celulares de repórteres, durante atendimento à imprensa na Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Lia diz que segue 'orientação de Cid' na eleição estadual e que não vai expor divergências com Ciro

A secretária anunciou ainda que deve retornar ao mandato de deputada estadual.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
02 de Fevereiro de 2026
Lula com o presidente do STF, Edson Fachin.
PontoPoder

Em discurso no STF, Lula rebate críticas e defende atuação do Judiciário

O presidente afirma que a Corte cumpriu a Constituição ao proteger a democracia e o processo eleitoral.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Foto da posse de Jhon Monteiro na Câmara Municipal de Fortaleza.
PontoPoder

John Monteiro é empossado na Câmara de Fortaleza, em rodízio de suplentes do PSB

A cerimônia de posse de Jhon Monteiro aconteceu na Sala da Presidência da Casa Legislativa, nesta segunda-feira (2).

Bruno Leite
02 de Fevereiro de 2026
Foto do presidente Romeu Aldigueri durante coletiva de imprensa na Alece.
PontoPoder

Presidente da Alece fala de prisão de deputado suplente por importunação sexual: ‘Tolerância zero’

Pedro Lobo foi detido no Aeroporto de Juazeiro do Norte na madrugada desta segunda-feira (2).

Marcos Moreira
02 de Fevereiro de 2026
Evandro Leitão de terno escuro e gravata azul discursa em um púlpito com microfone, gesticulando com a mão direita. Ao fundo, a Mesa Diretora da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Reforma no IJF, novos parques e ônibus climatizados: quais ações Evandro prometeu na CMFor para 2026

Prefeito de Fortaleza participou da abertura dos trabalhos legislativos nesta segunda (2).

Luana Barros e Bruno Leite
02 de Fevereiro de 2026
Elmano durante entrevista coletiva na Assembleia Legislativa do Ceará. Ao lado dele, aliados como a vice-governadora, Jade Romero, e o presidente da Alece, Romeu Aldigueri.
PontoPoder

VLT Castelão, Metrô e hospitais regionais: quais ações Elmano prometeu na Alece para 2026

Governador projeta entregas no último ano do mandato e em meio ao calendário eleitoral.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
02 de Fevereiro de 2026
Marçal associou publicamente a imagem de Boulos ao uso de cocaína e chegou a divulgar um laudo médico falso nas redes sociais.
PontoPoder

Justiça condena Pablo Marçal a indenizar Guilherme Boulos por divulgar informações falsas

O caso foi investigado pela Polícia Federal, que indiciou Marçal pela utilização e divulgação do documento falso.

Redação
02 de Fevereiro de 2026