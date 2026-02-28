Após Cid Gomes falar em distanciamento, Camilo Santana alega agenda agitada e diz ‘somos irmãos’

Em evento em Fortaleza na manhã deste sábado (28), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), comentou a declaração do senador Cid Gomes (PSB) sobre suposta “pouca proximidade” entre os dois. Segundo Camilo, não existe atrito entre eles e a dificuldade de encontros se deve exclusivamente à intensa agenda de compromissos.

Na Capital, o ministro entregou uma escola de tempo integral no bairro Granja Portugal e assinou a ordem de serviço para a construção de novos campi do Instituto Federal do Ceará, em Fortaleza.

“Não há nenhuma questão entre mim e o senador Cid. Nós somos irmãos, amigos. O que acontece é que está difícil nos encontrarmos”, afirmou Camilo, ressaltando que apenas nesta semana esteve em cinco diferentes estados do país, o que, segundo ele, exemplifica o ritmo intenso de sua agenda.

Veja também Wagner Mendes Camilo: 'Se eu for convocado para uma missão no meu Estado, não é escolha pessoal, é pelo projeto' PontoPoder Ciro diz que Camilo 'se evidencia como candidato' ao Governo do Ceará

A declaração do ministro ocorre na mesma semana em que o senador Cid Gomes (PSB) declarou à imprensa que mantém relação distante com o ministro, detalhando que não há abalo político entre eles, mas também não há proximidade pessoal.

No evento, Camilo disse ainda que deve encontrar o senador Cid neste sábado.

“Ele vinha para a solenidade, ele teve um problema no olho, mas vai estar à tarde na inauguração em Pindoretama. Então, quero dizer que o senador Cid faz parte desse projeto e desse grupo político que quer o bem do Ceará e vem fazendo o Ceará avançar. Começou com ele em 2007 a qual tive a honra de ter sido secretário”. Camilo Santana Ministro da Educação

À tarde, o ministro deve cumprir agenda em Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde irá inaugurar outra unidade: a Escola Municipal de Educação Básica Raimunda Albano de Lima, no Distrito do Ema.

“Camilo vê Cid Gomes como adversário”, diz Ciro

A resposta do ministro também ocorreu na semana em que o ex-governador, Ciro Gomes (PSDB), afirmou que Camilo trata o senador Cid, seu irmão, como adversário. “O Camilo escolheu o Cid como seu principal oponente”, declarou sexta-feira (27), em entrevista coletiva em um evento promovido pela Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza.

Na ocasião, Ciro também comentou sobre a postura de Camilo diante das eleições estaduais. Segundo ele, o ministro do PT “se evidencia como candidato” ao Governo do Ceará, em referência à declaração de Camilo à imprensa também nesta semana de que, se for convocado para disputar o pleito, não recusará a “missão”.

Disputa por vaga no senado

O ministro também foi questionado sobre a candidatura ao Senado na chapa governista, na semana em que o deputado federal Júnior Mano (PSB), candidato apoiado por Cid, criticou o líder do governo Lula, José Guimarães (PT), afirmando que ele não teria “credenciamento” para questionar o senador cearense.

Sobre a eleição, Camilo ponderou "vamos discutir no momento certo" e acrescentou que "o importante é que temos uma grande rede de alianças aqui no Ceará, que foi fundamental na eleição do prefeito Evandro e tem sido decisiva para o governo de Elmano de Freitas. Por isso, seguimos dialogando. Todos precisam compreender que o mais importante não é o projeto pessoal de ninguém, mas um projeto político do estado".