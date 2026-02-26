CPI mista do INSS aprova quebra de sigilo de Lulinha e sessão termina em briga

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista que apura irregularidades no INSS aprovou, nesta quinta-feira (26), a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A votação terminou em confusão no plenário, com empurra-empurra entre parlamentares e suspensão temporária da sessão.

Após o anúncio do resultado, governistas se aproximaram da mesa diretora para protestar. Houve troca de empurrões e registro de agressões físicas. Parlamentares que ameaçavam brigar precisaram ser separados.

Estiveram envolvidos no tumulto o deputado Rogério Correia (PT-MG), o relator Alfredo Gaspar (União-AL), além dos deputados Evair de Melo (PP-ES) e Luiz Lima (Novo-RJ).

Segundo o g1, Luiz Lima afirmou ter sido atingido com um soco. Rogério Correia admitiu que o atingiu enquanto era empurrado durante a confusão e, em seguida, pediu desculpas ao colega.

O deputado cearense Eduardo Girão (Novo-CE) também foi visto em transmissão de sessão tentando separar os demais parlamentares da briga.

Sessão chegou a ser suspensa

A sessão foi suspensa e retomada minutos depois para manifestações dos parlamentares.

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) solicitou a anulação da votação, alegando erro na contagem. Segundo ele, houve “contraste” no momento do resultado.

“No momento da votação, tem um contraste. A imprensa tem essas imagens, a secretaria da Casa tem as imagens. O resultado da votação foi 14 a 7. A TV Senado mostra isso. O regimento é claro no sentido de que o contraste da votação simbólica se dá entre a maioria e minoria dos presentes”, afirmou.

Pimenta acrescentou: “Eu requeiro que anule o resultado por erro na contagem e anuncie o resultado verdadeiro. Não havendo esse entendimento, vamos interpretar como uma ação do senhor para fraudar o resultado da votação e iremos até o presidente do Congresso para solicitar a imediata anulação da votação que teve aqui. E faremos uma representação no Conselho de Ética por decisão de fraudar o resultado da votação”.

O presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), rejeitou o pedido de anulação. Ele declarou que a votação está mantida e que não seria possível recontagem, pois o cálculo já havia sido realizado duas vezes.