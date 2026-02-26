Reajuste salarial e do auxílio-alimentação para servidores estaduais são aprovados na Alece
Deputados atrasaram início da sessão para conseguirem votar matéria com urgência nesta quinta-feira (26).
A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nesta quinta-feira (26), o reajuste salarial de 5% dos servidores públicos e militares do Estado para 2026. A mensagem também inclui a atualização do auxílio-alimentação dos profissionais para R$356,11.
A medida foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) na manhã desta quinta-feira, mediante acordo com a categoria. Para votarem a matéria no mesmo dia, os deputados atrasaram o início da sessão para depois das 10h, mesmo com o quórum suficiente, para que a mensagem fosse lida na abertura da sessão.
A partir do PL 13/2026, a remuneração dos servidores será inicialmente reajustada em 4,26%, chegando aos 5% a partir de maio de 2026. Segundo o Executivo estadual, a iniciativa demandará um investimento de mais de R$ 800 milhões, beneficiando em torno de 180.000 pessoas.
No Plenário 13 de Maio, a proposição ganhou regime de urgência e foi aprovada por aclamação, quando não há votação individual, mas um consenso entre os presentes. Agora, a mensagem retorna ao gabinete do governador para sanção.
AUXÍLIO PARA POLICIAIS
Outra mensagem aprovada na Alece trata especificamente do auxílio-alimentação para os militares do Estado, equiparando o valor do benefício da categoria ao dos demais servidores.
A medida aumenta o valor do auxílio para militares de R$ 274,63 para R$ 356,11, um reajuste de quase 30%. A proposta estabelece, ainda, que o benefício será pago mensalmente e de forma linear a todas as categorias das Forças de Segurança do Estado.