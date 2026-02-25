Luizianne vai deixar o PT?

As últimas horas foram tomadas pelo burburinho nas redes sociais de que a deputada federal Luizianne Lins estaria deixando o PT para ingressar na Rede Sustentabilidade com foco na campanha para o Senado em outubro deste ano.

A coluna apurou, no entanto, que não procede a informação de que a deputada teria anunciado a pessoas próximas o desembarque da legenda que está filiada há 37 anos. No entanto, há interesses de partidos de esquerda em filiá-la já para este pleito.

Nada está decidido. O que existe de concreto é uma insatisfação interna que não é segredo para ninguém.

Na última entrevista à live PontoPoder, por exemplo, a deputada falou sobre os incômodos no partido, deixando o futuro em aberto.

O distanciamento entre Luizianne e o governador Elmano de Freitas (PT), nos últimos anos, acabou pautando parte das desavenças internas.

Outro ponto de desgaste é a relação inexistente entre a ex-prefeita e o ministro Camilo Santana, o que acabou alimentando divergências entre os campos da legenda.

O grupo de Luizianne no PT chegou a lançá-la pré-candidata ao Senado, mas a fatia majoritária da sigla segue controlada por Camilo e José Guimarães, que deseja ser candidato a senador pelo partido.

O que se sabe, porém, é que a janela partidária, entre março e abril, pode ser uma novidade interessante para a disputa eleitoral no campo das esquerdas no Ceará.